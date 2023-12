Anneaux sablés à la cacahuète, délice de l’enfance soviétique parfait pour les soirées d’hiver

Suivez Russia Beyond sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

Incroyablement simple et pourtant étonnamment savoureuse, cette pâtisserie a autrefois conquis le cœur des enfants soviétiques et n’a pas perdu de sa popularité jusqu’à aujourd’hui. Elle était vendue dans les cantines scolaires et les boulangeries et se trouve désormais dans les rayons de presque tous les magasins russes.

Le principal secret de ces sablés ronds est peut-être qu’ils sont faits avec du vrai beurre, ce qui leur confère une saveur riche et crémeuse et une texture juteuse. Quant à la couche de cacahuètes concassées, tout est clair : plus elle est grosse, plus les anneaux s’avèrent délicieux !

Préparons ensemble ce délice alléchant qui rendra votre cérémonie du thé lors d’une soirée d’hiver particulièrement chaleureuse.

Ingrédients :

350g de farine

200g de beurre

150g de sucre en poudre (ou juste de sucre)

2 œufs

2 cuillères à café de levure chimique

200g de cacahuètes

½ cuillère à café de sel

1 cuillère à café d’extrait de vanille

Préparation :

Mélangez la farine, le sucre en poudre, la levure chimique et le sel. Faites ramollir le beurre et battez-le avec un fouet plat. Mélangez le beurre fouetté avec le mélange sec, l’extrait de vanille et les œufs. Battez le tout jusqu’à ce que la consistance soit homogène. Formez une boule avec la pâte obtenue. Enveloppez-la et laissez reposer au réfrigérateur pendant au moins 30 minutes. En attendant, émincez les cacahuètes en petits morceaux. Si vous n’en avez pas, utilisez d’autres noix. Lorsque votre pâte a refroidi, sortez-la du réfrigérateur et étalez-la avec un rouleau à pâtisserie entre deux feuilles de papier sulfurisé en une couche de 4 à 6 mm d’épaisseur, puis remettez-la au réfrigérateur pendant environ 10 minutes. Coupez les anneaux et saupoudrez le dessus de chacune de cacahuètes hachées. Cuisez les sablés à 180°C pendant 10 à 15 minutes ou jusqu’à ce qu’ils deviennent dorés sur les côtés. Priatnovo appetita !

Dans cet autre article, retrouvez notre recette du pchennik, cet ancien dessert russe à base de millet et de fruits secs.

Dans le cadre d'une utilisation des contenus de Russia Beyond, la mention des sources est obligatoire.