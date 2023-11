Les orechki, ce dessert russe légendaire en forme de noix réalistes

Suivez Russia Beyond sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

Les orechki, ces biscuits soviétiques composés de deux moitiés sablées semblables à des coquilles et d’une garniture de lait concentré (appelé ici « sgouchtchionka »), sont toujours adorées par les Russes. Ils sont vendus en boîte dans les supermarchés, mais aussi à l’unité dans les cafés branchés.

La recette de ce dessert est aussi simple que possible, même si sa préparation prendra beaucoup de temps et nécessitera un équipement spécial. Après tout, vous devez d’abord acheter une boîte de lait concentré dans un magasin russe et la faire bouillir dans une casserole avec de l’eau pendant deux heures. De plus, vous aurez besoin d’un plat de cuisson spécial appelé « orechnitsa » (plus d’informations à ce sujet dans cet autre article).

Mais n’ayez crainte, ce n’est finalement pas si compliqué et ce dessert ne laissera pas votre famille et vos amis indifférents !

Ingrédients :

1 œuf

¼ de tasse de sucre

120g de beurre

1,5 tasse de farine

1 pot de lait condensé bouilli

Préparation :

Mélangez le jaune d’œuf avec le sucre, puis ajouter le beurre, la farine et de la poudre à pâte (ou 1/3 de cuillère à café de bicarbonate de soude combinée à du jus de citron). Mélangez le tout. Fouettez les blancs d’œufs et incorporez-les à la pâte. Mélangez à nouveau et laissez votre pâte reposer dans un réfrigérateur pendant 30 minutes. Faites de petites boules à partir de la pâte (1,5-2cm de diamètre). Prenez votre orechnitsa, graissez-la avec du beurre et chauffez-la. Placez les boules de pâte à l’intérieur et faites frire 1,5 minute de chaque côté. Laissez vos biscuits refroidir pendant 15-20 minutes et assemblez des « noix ». Placez une cuillère à café de lait condensé bouilli dans chaque moitié et assemblez-les. Priatnovo appetita !

Dans cet autre article, retrouvez la recette de la saïka Filippov, petit pain aux raisins secs préféré des Moscovites.

Chers lecteurs,

Notre site web et nos comptes sur les réseaux sociaux sont menacés de restriction ou d'interdiction, en raison des circonstances actuelles. Par conséquent, afin de rester informés de nos derniers contenus, il vous est possible de :

Vous abonner à notre canal Telegram

Vous abonner à notre newsletter hebdomadaire par courriel

Activer les notifications sur notre site web

Dans le cadre d'une utilisation des contenus de Russia Beyond, la mention des sources est obligatoire.