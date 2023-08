Le korjik au lait, cette pâtisserie soviétique qui conquiert toujours les cœurs des enfants

Tous ceux qui sont nés et ont grandi en URSS se souviennent de cette pâtisserie ronde, qu’ils achetaient à la cantine scolaire. Aujourd’hui encore, on peut la trouver dans n’importe quel magasin du pays.

Le korjik au lait est une pâtisserie peu coûteuse et savoureuse largement répandue en URSS et toujours populaire en Russie. Avec sa saveur laiteuse riche, cette tranche de pâte rappelle un peu un biscuit au sucre, mais à l’intérieur, elle est plus friable que molle. Les korjiks au lait sont une sorte de marque et ils sont toujours produits selon les GOST (normes de qualité de l’État). Nous allons essayer de répéter cette pâtisserie à la maison.

Ingrédients :

Pour la pâte :

farine – 420-440g

sucre – 200g

beurre – 100g

lait – 100g

œuf – 1

sucre vanillé – 1 cuillère à soupe

bicarbonate de soude – 1 cuillère à café

sel – 1 pincée

Pour le glaçage :

jaune d’œuf + 1 cuillère à soupe de lait

Préparation :

Faites chauffer le lait, ajoutez le sucre et le sucre vanillé. Laissez refroidir le sirop de lait jusqu’à ce qu’il soit tiède. Incorporez l’œuf et le beurre. Mélangez bien. Ajoutez la farine et pétrissez. Enveloppez la pâte dans du film alimentaire, aplatissez-la pour qu’elle refroidisse plus rapidement et placez-la au réfrigérateur. Étalez la pâte entre deux feuilles de papier sulfurisé puis saupoudrez de farine. Découpez des cercles dans la pâte. Fouettez le jaune d’œuf et le lait, badigeonnez-en la pâte brisée. Cuisez au four préchauffé à 190-200°C pendant 10-12 minutes. Priatnovo appetita !

