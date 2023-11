Anneaux au tvorog: recette du Paris-Brest à la russe, sans noix et farci au fromage cottage

Suivez Russia Beyond sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

Pâte légère et aérée, crème délicate et moyennement sucrée – ce sont les célèbres « anneaux au tvorog », l’un des desserts les plus populaires en Russie. Ils rappellent beaucoup le Paris-Brest français, sauf qu’il contient du tvorog (fromage cottage) et pas de noix. Nous allons essayer aujourd’hui de cuisiner ensemble cet incroyable délice !

Ingrédients pour la pâte :

250ml d’eau

150g de farine nature

100g de beurre

4 gros œufs

1 cuillère à soupe de sucre

une pincée de sel

sucre glace

Ingrédients pour la garniture :

400g de tvorog (fromage cottage russe) ou de ricotta

100ml de smetana (crème épaisse)

sucre en poudre

Préparation :

Mélangez l’eau, le beurre, le sucre et le sel dans une casserole et portez à ébullition.

Ajoutez la farine tamisée, remuez la pâte en évitant la formation de grumeaux. Baissez la température à feu moyen et continuez à remuer la pâte pendant environ 3 à 5 minutes.

Mettez le tout dans un saladier et laissez refroidir quelques minutes pour que les œufs ne caillent pas. Incorporez les œufs un à un au mélange et battez bien la pâte après chaque œuf.

Battez le mélange avec une fourchette ou, mieux, avec un mélangeur.

Versez la pâte à choux dans une poche à douille et placez les anneaux sur des plaques à pâtisserie recouvertes de papier sulfurisé.

Préchauffez le four à 190°C. Saupoudrez les anneaux de sucre glace juste avant la cuisson et cuisez au four environ 20 à 30 minutes jusqu’à ce qu’ils soient dorés. Laissez les anneaux refroidir complètement.

À l’aide d’un mixeur, fouettez le tvorog avec la smetana et le sucre en poudre. Remplissez la poche à douille avec de la crème.

Découpez chaque anneau horizontalement au milieu, versez une quantité généreuse de garniture sur la moitié inférieure de l’anneau et recouvrez avec la moitié supérieure. Répétez avec tous les anneaux.

Saupoudrez de sucre glace avant de servir et de déguster avec un café. Priatnovo appetita !

