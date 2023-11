Pommes au four, le dessert parfait pour les froides soirées de fin d’automne

Russia Beyond désormais sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

L’on pense que le premier verger de pommiers est apparu dans l’ancienne Russie en 1051. D’une manière ou d’une autre, depuis lors, cet arbre est devenu très populaire dans le pays et de nombreux plats de la cuisine nationale sont nés sur la base de ses fruits. Les habitants de la Russie moderne en préparent du povydlo (confiture), de la pastila (guimauve), du mors (boisson aux fruits) et les font également mariner pour l’hiver. Une autre façon de cuisiner les pommes est de les cuire au four.

Initialement, les pommes au four étaient utilisées comme accompagnement de plats de viande, comme l’oie rôtie, mais elles ont ensuite été reconnues comme un plat indépendant avec un goût particulier et de nombreux avantages, car elles constituent un produit diététique, hypoallergénique et nutritif. Bien sûr, les pommes au four sont délicieuses en elles-mêmes, mais si vous y ajoutez de la garniture, elles se transformeront en un dessert très savoureux. Ce plat est particulièrement délicieux à préparer à l’automne pour remplir votre maison d’arômes douillets et sucrés.

Ingrédients :

3 pommes

100g de tvorog (fromage cottage russe) ou de ricotta

50g d’airelles rouges ou de canneberge

30g de noix

2 cuillères à soupe de miel

½ cuillère à café de cannelle moulue

Préparation :

Évidez chacune des pommes en faisant un puits au centre et en laissant le fond intact. Mélangez le tvorog avec le miel et les baies. Hachez finement une poignée de noix. Ajoutez les noix dans la garniture et remuez le mélange. Farcissez chaque pomme avec la garniture jusqu’au bord, puis saupoudrez le dessus avec de la cannelle. Placez les pommes sur un plat de cuisson recouvert d’une feuille d’aluminium ou de papier sulfurisé et faites cuire à 190°C pendant environ 30-40 minutes selon la taille des pommes. Les pommes sont prêtes lorsqu’elles sont juteuses et tendres sur les côtés. Retirez-les du four, laissez-les refroidir une minute et servez-les chaudes. Priatnovo appetita !

