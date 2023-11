Canneberges sucrées: comment une baie du Nord se transforme en dessert adoré des Russes

Suivez Russia Beyond sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

Pleines de vitamines et de minéraux, les canneberges peuvent à juste titre être considérées comme l’une des baies les plus utiles et les plus répandues en Russie. On les trouve le plus souvent dans le Nord du pays, dans les zones humides. Bien sûr, le produit le plus populaire à base de cette baie est une boisson appelée « mors », mais il existe également un dessert qui a conquis le cœur des habitants locaux. Nous parlons de canneberges recouvertes de sucre en poudre ou tout simplement les célèbres « canneberges sucrées ».

On dit que même le poète Alexandre Pouchkine aimait ce dessert. Cependant, c’est en URSS qu’il a acquis sa plus grande popularité. Les enfants soviétiques sont devenus fous de lui. Imaginez simplement ce croquant de l’enrobage sucré avec la douceur acidulée des canneberges à l’intérieur !

Peut-être que l’un de vos amis a apporté des canneberges sucrées en souvenir de son voyage en Russie, mais essayons de préparer ce délice à la maison, d’autant plus que c’est assez simple.

Ingrédients :

150g de canneberges

environ 100g de sucre glace

90g de sucre en poudre

45ml d’eau

Préparation :

Rincez vos canneberges à l’eau et laissez les sécher. Utilisez des canneberges fraîches ou surgelées, mais leur peau doit être assez solide pour ne pas se ramollir durant la préparation. Versez le sucre en poudre dans une casserole portée à feu moyen et ajoutez l’eau. Ne mélangez pas et attendez que le sucre se soit complètement dissous. Dès que l’eau commence à bouillir, votre sirop est prêt. Laissez-le refroidir encore une minute. Mettez une bonne poignée de canneberges dans le sirop et recouvrez-les généreusement. Attention si le sirop est trop chaud, la peau des baies peut se fissurer. Transférez les canneberges dans un bol rempli d’un peu de sucre glace. Répartissez-les de manière à ce qu’elles ne se collent pas les unes aux autres. Saupoudrez-les avec du sucre glace. Laissez le tout reposer quelques minutes, puis roulez-les dans le sucre jusqu’à ce qu’elles en soient totalement recouvertes. Enfin, répartissez les canneberges sur une feuille de papier sulfurisé et laissez-les sécher pendant au moins une heure. Elles peuvent se conserver pendant un mois au réfrigérateur, mais il est fort probable que vous n’attendrez pas aussi longtemps. Priatnovo appetita !

