Le pchennik, cet ancien dessert russe à base de millet et de fruits secs

Autrefois plat populaire dans l'ancienne Russie, le pchennik est aujourd'hui presque oublié. Pourtant, ce délicieux dessert composé des ingrédients les plus simples - millet, lait, œufs et fruits secs - surprendra agréablement vos proches!

Russia Beyond désormais sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

Dans la riche variété de la cuisine russe, où prédominent les plats copieux aux saveurs riches, le pchennik s'impose comme un plat à part entière injustement oublié. Le célèbre lexicographe russe Vladimir Dal l'a décrit comme « une bouillie épaisse avec du lait et des œufs ».

Olga Brovkina Olga Brovkina

À la base, le pchennik est une combinaison de pcheno (millet), de lait (ou d'un mélange de lait et d'eau) et d'œufs. Sa préparation commence par la cuisson d'une bouillie de lait épaisse, enrichie d'œufs et cuite au four jusqu'à obtenir une délicieuse consistance semblable à celle d'une crème anglaise. Le pchennik peut être préparé pour tous les goûts : il existe une version salée avec de la viande cuite ou bouillie ou un mélange de légumes, mais vous pouvez également essayer une version sucrée avec des raisins secs, des abricots secs et des prunes.

Si les plats russes festifs sont souvent associés au sarrasin ou au riz, la bouillie de millet occupe néanmoins une place éternelle dans la tradition culinaire russe. Même les moines qui vivaient dans le monastère des îles Solovki sur la mer Blanche se régalaient de ce plat le premier jour de Pâques. Leur festin comprenait des délices tels que le saumon à la crème aigre, la soupe aux choux et le pchennik. C'est ce dont a besoin un moine épuisé par un long jeûne. Maintenant, vous pouvez aussi en profiter.

Le millet, céréale modeste qui constitue la base de ce plat, nécessite un minimum de soins et pousse sans l'utilisation de pesticides nocifs. C'est une excellente source de fibres. Des études scientifiques ont montré que le millet contient au moins deux fois plus de calcium que le riz et est plus riche en fer. Il renforce considérablement le système immunitaire, abaisse le cholestérol et régule la glycémie. Enfin, le millet est une céréale sans gluten, ce qui la rend adaptable même à ceux qui ont des restrictions alimentaires.

Préparé avec des fruits secs, le pchennik est un dessert délicieux et nutritif qui ravira petits et grands.

Ingrédients (pour 6 portions) :

millet - 200g

lait - 1 litre

sucre - 3-5 cuillères à soupe

sel - 1 cuillère à café

beurre - 50-60g (facultatif)

vanille - une pincée

fruits secs (abricots secs, raisins secs, pruneaux ou au choix) - 100-150g

Préparation :

Olga Brovkina Olga Brovkina

Tout d’abord, préparons le millet. Triez-le et rincez-le jusqu'à ce que l'eau soit claire. Versez de l'eau bouillante sur le millet et laissez reposer 2-3 minutes pour éliminer toute amertume. Égouttez l'eau et placez le millet dans un plat allant au four (environ 20 cm de diamètre).

Olga Brovkina Olga Brovkina

Préparez ensuite les fruits secs. Versez de l'eau chaude sur les fruits secs et laissez-les tremper pendant 5 à 10 minutes pour les ramollir. Ensuite, rincez et égouttez.

Olga Brovkina Olga Brovkina

Il est maintenant temps de mélanger les ingrédients. Ajoutez les fruits secs trempés dans le plat allant au four avec le millet ; coupez les abricots secs en morceaux si nécessaire.

Saupoudrez le millet et les fruits secs de sel, de sucre (à votre convenance) et d'une pincée de vanille. Si vous le souhaitez, ajoutez du beurre au mélange. Cette étape est facultative mais rehausse la saveur.

Olga Brovkina Olga Brovkina

Versez le lait directement sorti du réfrigérateur sur les ingrédients dans le plat allant au four. Pas besoin de préchauffer le lait.

Olga Brovkina Olga Brovkina

Mélangez délicatement tous les ingrédients dans le plat allant au four et placez-les dans un four préchauffé à 180°C. Faites cuire le millet pendant environ 70 minutes. Le temps exact peut varier, mais le millet doit devenir doré et les bords du mélange doivent légèrement s'éloigner des parois du plat.

Olga Brovkina Olga Brovkina

Pour déterminer si c'est cuit, vérifiez s'il y a une croûte dorée sur le dessus et si le lait est légèrement réduit au milieu. Lorsque vous êtes prêt, sortez le plat de cuisson du four et laissez refroidir votre pchennik.

Le pchennik cuit au four est délicieux chaud ou froid. Servez-le au petit-déjeuner, comme collation copieuse ou comme dessert délicieux.

Priatnovo appetita !

Dans cet autre article, découvrez notre recette du fameux pain d’épices de Toula.

Chers lecteurs,

Notre site web et nos comptes sur les réseaux sociaux sont menacés de restriction ou d'interdiction, en raison des circonstances actuelles. Par conséquent, afin de rester informés de nos derniers contenus, il vous est possible de :

Vous abonner à notre canal Telegram

Vous abonner à notre newsletter hebdomadaire par courriel

Activer les notifications sur notre site web

Dans le cadre d'une utilisation des contenus de Russia Beyond, la mention des sources est obligatoire.