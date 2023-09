Délicieuse recette de tarte à la prune pour le début de l’automne

Suivez Russia Beyond sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

« L’automne coloré est la soirée de l’année », a écrit le célèbre poète et critique littéraire russe Samouil Marchak. Or, une fraîche soirée d’automne est le moment idéal pour vous envelopper dans une couverture, regarder votre film préféré et déguster de délicieuses tartes faites maison en compagnie d’amis.

En septembre, la saison des prunes commence en Russie. Il n’y a plus de framboises et de groseilles, le tour des poires est déjà venu, il est donc temps d’essayer les prunes bien mûres. Il n’est pas surprenant que les variétés de prunes les plus populaires dans les jardins russes soient rustiques et adaptées au temps frais. Certaines des plus célèbres sont Siniaïa iaitchnaïa (bleu et en forme d’œuf), Siniéglazka (« à œil bleu », petite et de forme ovale) et Pamiati Timiriazeva (« mémoire de Timiriazev », rouge jaunâtre, du nom du botaniste Kliment Timiriazev).

Presque chaque pays a sa propre version de tarte à la prune. Elles ne diffèrent que légèrement par les types de pâte et de garnitures, qui peuvent inclure du fromage à la crème, des noix, des fruits confits et du miel. Ainsi, les Français adorent ajouter des prunes à leurs délicieux clafoutis, desserts originaire du Limousin à base de fruits cuits dans une pâte aux œufs sucrée. Nous nous souvenons immédiatement du légendaire Pflaumenkuchen allemand, un plat traditionnel de la ville d’Augsbourg, connu par presque tous les Allemands sous le nom de « tarte de grand-mère ». Il est cuit sur une grande plaque à pâtisserie pour pouvoir nourrir toute la famille et est préparé à partir de pâte levée ou sablée.

La recette que nous vous proposons est très simple. Elle est basée sur une pâte sucrée pour charlotte, une tarte aux pommes russe extrêmement populaire. La garniture ajoute une légère acidité. Utilisez des prunes de couleur foncée et douce, mais toujours fermes.

Ingrédients :

prunes – 300-400g

4 œufs

sucre – 1 tasse

farine – 1 tasse

1 pincée de sel

Préparation :

Lavez les prunes, retirez leur noyau, coupez-les en morceaux.

Préchauffez le four à 180°C.

Cassez les œufs dans un saladier, ajoutez une cuillerée de sucre et une pincée de sel. Battez pendant environ 5 minutes jusqu’à consistance ferme. Ajoutez le reste du sucre petit à petit, une cuillère ou deux, sinon la pâte deviendra plate.

Ajoutez la farine tamisée petit à petit et remuez lentement jusqu’à consistance homogène.

Graissez un plat allant au four avec un peu de beurre et saupoudrez de farine.

Ajoutez un peu de pâte dans le plat, placez-y les prunes, puis recouvrez-les avec le reste de pâte.

Mettez le plat dans le four préchauffé. Faites cuire la tarte pendant 40 minutes. N’ouvrez pas le four pendant le processus de cuisson. Refroidissez votre tarte dans le plat.

La tarte à la prune peut être servie froide ou tiède. Pour la garder fraîche, recouvrez-la d’une serviette en tissu – mais elle disparaîtra probablement presque immédiatement jusqu’à la dernière bouchée !

Priatnovo appetita !

Dans cet autre article, découvrez notre recette de tarte à l’airelle, un autre plat parfait pour une table d’automne.

