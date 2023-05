Koulech: une bouillie aux airs de soupe tout droit sortie des livres d’histoire

Le «koulech» est connu pour être un plat copieux et savoureux, ce qui a contribué à le rendre populaire parmi les soldats et les voyageurs.

Le koulech est un plat russe traditionnel qui est communément associé aux campagnes militaires des temps passés. C’est une soupe à base de gruau de millet, de viande bouillie et d’autres ingrédients comme du lard, des oignons frits, du sel et du poivre.

Les origines du koulech remontent au XVIIe siècle, sous le règne du tsar Alexis Ier. C’était un plat populaire parmi les cosaques qui vivaient dans le sud du pays. Ils étaient connus pour leurs campagnes militaires et leurs longs voyages à travers les vastes étendues de Russie. Le plat était facile à préparer.

Le koulech était souvent servi aux soldats soviétiques pendant la Seconde Guerre mondiale afin de leur remonter le moral et de leur tenir au ventre pendant longtemps. On pensait également que ce plat avait des propriétés curatives et il était donc utilisé comme remède contre divers maux.

Le koulech a de nombreuses variations et peut être préparé à partir d’un vaste éventail d’ingrédients. Alors que les gruaux de millet et le lard sont couramment utilisés, d’autres céréales telles que l’orge perlé et le riz entrent souvent dans sa composition. De plus, le koulech peut être préparé avec de la viande, du poisson ou même des champignons, en fonction des ingrédients disponibles.

Pour cuisiner le koulech, la céréale choisie est cuite dans un bouillon épais à base de lard ou de viande. Des oignons frits sont ensuite ajoutés au mélange, ainsi que du sel et du poivre pour la saveur. Du saindoux ou de la viande fumée sont également incorporés au plat, donnant à la soupe sa saveur et sa texture caractéristiques.

Dans certaines régions de Russie, le koulech est servi sous forme de bouillie épaisse, tandis que dans d’autres, il ressemble davantage à une soupe. Certaines recettes nécessitent l’ajout de crème fraîche, tandis que d’autres versions sont préparées sans aucuns produits laitiers.

Plat à l’origine associé aux campagnes militaires et aux longs voyages, le koulech est depuis devenu un aliment plein de nostalgie encore préparé dans la Russie moderne.

Ingrédients pour 6 portions :

bacon fumé (ou lard) - 250g

gruau de millet - 180g (1 tasse)

pommes de terre - 450g (4-5)

oignons - 350g (3)

carottes - 80g (1)

quatre œufs

ail - 15g (4-5 gousses)

persil frais - 10g

feuille de laurier - 4

huile végétale - 45ml (3 cuillères à soupe)

sel - au goût

poivre noir moulu - au goût

eau ou bouillon de viande - 2 litres

Préparation :

Tout d’abord, coupez le lard en cubes d’environ 1,5 x 1,5 cm.

Dans une casserole ou un chaudron à paroi épaisse, faites chauffer l’huile végétale. Si vous utilisez du lard, sautez cette étape, car il donnera suffisamment de graisse. Mettez le bacon dans la casserole et faites-le frire en remuant pendant 5 minutes, jusqu’à ce qu’il soit doré.

Pelez et émincez finement l’oignon.

Ajouter l’oignon au bacon, bien mélanger.

Épluchez les carottes et râpez-les grossièrement.

Ajouter les carottes aux oignons et au bacon. Faire revenir 5 minutes en remuant.

Remplissez la casserole avec 2 litres d’eau ou de bouillon et portez à ébullition.

Pendant que l’eau bout, lavez soigneusement le millet et versez-le dans un bol avec de l’eau bouillante. Après 2-3 minutes, passez le millet à la passoire.

Mettez le millet dans de l’eau bouillante, mélangez. Portez à nouveau à ébullition.

Épluchez les pommes de terre et coupez-les en petits cubes.

Maintenant, ajoutez les pommes de terre dans la soupe.

Ajouter la feuille de laurier, le sel et le poivre noir moulu. Cuire à feu moyen 10-15 minutes.

Pelez l’ail et hachez finement le persil et l’ail.

Battez légèrement les œufs au fouet dans un bol. Ajoutez le persil et l’ail, puis mélanger.

Dès que les pommes de terre et le millet sont prêts, retirez la feuille de laurier. Tout en remuant constamment la soupe, versez les œufs avec le persil et l’ail en un mince filet. Cuire environ 1 minute de plus.

Le koulech est prêt, retirez la casserole du feu. Vous devriez obtenir une soupe très épaisse.

Maintenant, versez le koulech dans des assiettes de service et décorez avec des fines herbes !

