Ces chaussons russes à la cerise qui accompagneront parfaitement votre thé

Les Russes adorent les pâtisseries sucrées. Parmi l’abondance de leurs types – brioches, sotchniki, langues en sucre, etc. – une place particulière est traditionnellement occupée par les petits chaussons fourrés appelés « pirojki ». Contrairement à leurs frères aînés – les piroguis (tartes/tourtes) – ces pâtisseries représentent des portions individuelles, il est donc plus facile de les offrir à vos proches et invités.

Dans l’Empire russe, les pirojki étaient l’un des produits de street food les plus populaires. À l’époque soviétique, l’on pouvait les déguster à la cantine ou les acheter dans un kiosque. Cependant, bien sûr, les pirojki les plus savoureux étaient toujours ceux préparés à la maison. Cette pâtisserie était indispensable pour les cérémonies du thé – que ce soit avec un vrai samovar ou une bouilloire ordinaire.

Aujourd’hui, les pirojki sont encore appréciés des habitants du pays, car ils sont si délicieux qu’il est tout simplement impossible de les refuser. Ils sont préparés sous différentes formes, petites et grandes, avec diverses garnitures, salées et sucrées. Nous allons à présent cuisiner une version de cette pâtisserie fourrée aux cerises, mais vous pouvez également la remplir d’autres fruits et baies.

Ingrédients :

Pour la pâte :

farine – 485g

lait – 250ml

1 œuf

sucre – 4 cuillères à soupe

sel – 1 cuillère à café

levure instantanée – 7g

Pour la garniture :

cerises – 250-300g

sucre – 2 cuillères à soupe

zeste de citron vert

amidon de maïs – 2 cuillères à soupe

Pour le glaçage :

1 œuf mélangé à 2 cuillères à soupe de lait

Préparation :

1. Mettez tous les ingrédients destinés à la pâte, sauf l’huile, dans le bol de votre mixeur, mélangez-les, ajoutez l’huile, mélangez encore une fois. Couvrez la pâte d’un film alimentaire et laissez-la reposer 30 minutes à température ambiante. Plus tard, mettez-la au réfrigérateur pendant 1,5 à 2 heures.

2. Retirez les noyaux des cerises. Mettez les fruits dans un bol, ajoutez le zeste de citron vert et le sucre et mettez le tout sur le feu. Laissez mijoter 10 minutes. À la fin, ajoutez l’amidon de maïs. Retirez du feu et laissez refroidir.

3. Sortez la pâte du réfrigérateur. Étalez-la. Faites une boule. Divisez-la en petites boules égales de 45g. Aplatissez-les. Mettez la garniture au centre de chacune et pincez les bords.

4. Placez les pirojki façonnés sur du papier sulfurisé. Mélangez l’œuf avec le lait et badigeonnez leur surface. Faites-les cuire au four pendant 20-30 minutes à 190°C.

Dans cet autre article, retrouvez notre recette de pirojki au sarrasin et aux champignons, jadis si aimés des moines russes.

