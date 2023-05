La recette du fameux pain d'épices de Toula

Suivez Russia Beyond sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

Les premiers pains d'épices sont apparus dans le pays à l'époque de l'ancienne Russie : ils étaient préparés à partir de jus de baies, de farine de seigle et de miel et s'appelaient « pain au miel ». Cette pâtisserie n'a reçu sa forme et son nom actuel (« prianik ») qu'aux XIIe-XIIIe siècles, grâce à l'importation d'épices exotiques (« prianosti » en russe) d'Inde et du Moyen-Orient. De nombreuses régions du pays ont alors commencé à expérimenter ses recettes, et nous avons ainsi obtenu les prianiks bien connus de Toula, Pokrov, Gorodets.

Le premier est peut-être le plus populaire en Russie et est devenu une véritable marque de fabrique de la gastronomie russe. Il est préparé à l'aide de moules en bois à motifs spéciaux, et entre les deux couches de sa pâte se trouve une garniture – confiture ou lait concentré bouilli. Un fait intéressant : le pain d'épices de Toula le plus célèbre a été cuit en 1896 pour le couronnement de l'empereur Nicolas II. Il a fallu des années pour fabriquer les moules pour sa préparation ! Faisons cuire cette pâtisserie russe traditionnelle, mais beaucoup plus rapidement.

Ingrédients :

2 œufs

100g de beurre

5 cuillères à soupe de miel

½ verre de sucre

environ 300g de farine

1 cuillère à café de bicarbonate de soude

½ cuillère à café de cannelle moulue

1 pincée de poivre et de sel

1 pincée de girofle moulu

confiture ou lait concentré

5 cuillères à soupe de sucre en poudre

Préparation :

Prenez un saladier et cassez-y les œufs. Ajoutez ensuite le beurre, la demi-tasse de sucre, le bicarbonate de soude, les épices et le miel, puis mettez le saladier dans un bain-marie. Remuez le tout jusqu'à ce qu'il devienne homogène et que de petites bulles blanches apparaissent à sa surface.

Retirez ensuite le saladier du bain-marie. Lorsqu'il cesse de fumer, commencez à y verser progressivement la farine et mélangez bien.

Lorsque la pâte est devenue suffisamment épaisse pour être difficile à battre avec un fouet, placez-la sur une plaque de cuisson et saupoudrez d'un peu de farine. Puis divisez- la en un nombre pair de morceaux, en fonction de la quantité de prianiki que vous souhaitez.

À l'aide d'un rouleau à pâtisserie, étalez un bout d'environ 0,5 cm d'épaisseur et tartinez-le de vos garnitures préférées. Couvrez ensuite avec une deuxième couche de pâte. Il ne vous reste plus qu'à donner à votre prianik la forme souhaitée et à le décorer.

Cuisez le pain d'épices au four environ 20-25 minutes à 170°C.

Pendant que le prianik cuit, préparez le glaçage. Pour ce faire, mélangez les 5 cuillères à soupe de sucre en poudre avec deux cuillères à soupe d'eau chaude. Couvrez-en le dessus du prianik dès que vous le sortez du four.

Priatnovo appetita !

