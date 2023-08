Rouble numérique: par qui et comment sera-t-il utilisé?

La Russie va se doter d’une troisième forme de monnaie nationale: un rouble numérique viendra s’ajouter aux espèces et à la monnaie dématérialisée. Nous vous expliquons de quoi il s’agit, ainsi que ses avantages et ses inconvénients.

Le rouble numérique est une forme de la monnaie nationale russe que la Banque centrale de la Fédération de Russie prévoit d’émettre en plus des formes de monnaie existantes.

Les roubles numériques, sous la forme d’un code numérique, seront stockés dans les portefeuilles numériques des citoyens et des entreprises. Ces portefeuilles pourront être ouverts sur la plateforme de la Banque de Russie, et c’est sur celle-ci que toutes les transactions avec des roubles numériques seront effectuées.

Contrairement aux roubles dématérialisés existants (ceux que les citoyens possèdent sur leur compte en banque et avec lesquels ils paient par carte bancaire), qui sont stockés dans diverses banques commerciales, les roubles numériques le seront à la Banque de Russie. Cela signifie qu’ils seront stockés en toute sécurité (hors pirates informatiques). Parallèlement, il sera possible de les utiliser au moyen des applications mobiles habituelles des banques et des banques en ligne. Chaque rouble aura un code unique, tout comme un billet de banque ordinaire.

Il sera possible d’effectuer des transferts en roubles numériques comme d’habitude, mais seulement d’un portefeuille numérique à un autre. Il sera également possible de payer des marchandises dans les magasins – par le biais d’un code QR dans l’application de la banque, à l’avenir – à l’aide de la technologie NFC sans contact.

La loi sur le rouble numérique entre en vigueur en Russie le 1er août 2023. À partir de cette date, la Banque de Russie, ainsi qu’un nombre limité d’organismes de crédit et leurs employés entameront une utilisation pilote des roubles numériques. Selon les estimations du régulateur, les citoyens ordinaires seront en mesure de les utiliser pleinement en 2025-2027.

D’après la directrice de la Banque de Russie, Elvira Nabioullina, l’utilisation de la nouvelle monnaie sera volontaire. Le rouble numérique sera une opportunité supplémentaire. « S’ils le veulent, ils peuvent l’utiliser, s’ils le veulent, ils peuvent ne pas l’utiliser. Personne ne forcera qui que ce soit à utiliser le rouble numérique », a-t-elle déclaré.

Pourquoi le rouble numérique est-il nécessaire ?

La croissance rapide des monnaies numériques réduit la capacité de la Banque de Russie, principal régulateur financier du pays, à influencer le taux de change et l’inflation, ce qui représente un risque pour la stabilité du système financier et le fonctionnement de l’État tout entier. Et la Russie n’est pas le seul pays à être confronté à ce problème alors que le public s’intéresse de plus en plus aux crypto-monnaies.

Le rouble numérique devrait par ailleurs devenir une alternative centralisée aux Bitcoins et Altcoins non sécurisés. Pour la Banque de Russie (en tant que principale autorité économique de la Fédération de Russie), cela signifie une circulation plus contrôlée de l’argent dans le pays.

En pratique, cela permettra de mieux contrôler les dépenses budgétaires : il sera plus difficile de dépenser des roubles numériques encodés à des fins spécifiques pour verser des pots-de-vin ou à d’autres fins illégales. L’accès aux informations sur les transactions des entreprises et des personnes devrait accroître la transparence du système, tout en permettant de contrôler la taille réelle de l’assiette fiscale et la légalité des transactions.

Sur le plan technologique, cela se fera par le biais de contrats intelligents – des transactions qui sont exécutées automatiquement lorsque des conditions prédéterminées par les parties sont réunies.

« Le contrat intelligent contiendra des informations sur les parties de la transaction, le montant et les conditions de son exécution, indique le Concept du rouble numérique, publié sur le site web de la Banque de Russie. L’une des options supplémentaires pour l’utilisation des contrats intelligents pourrait également être l’étiquetage des roubles numériques, ce qui permettrait de fixer les conditions de leur utilisation (par exemple, de définir des catégories spécifiques de biens/services qui peuvent être achetés avec ces roubles) et de suivre toute la chaîne de passage des roubles numériques étiquetés ».

Parallèlement, l’on suppose que le rouble numérique, comme le rouble dématérialisé, sera protégé par la loi sur le secret bancaire, à l’exception de la communication d’informations aux autorités pour lutter contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme.

Avantages du rouble numérique

Les roubles numériques seront stockés sur la plateforme de la Banque de Russie plutôt que dans une organisation commerciale qui pourrait cesser d’exister. Les roubles numériques seront garantis par les réserves d’or et de devises étrangères et d’autres actifs de l’État.

Internet ne sera pas nécessaire pour utiliser les roubles numériques. La technologie est encore en cours de finalisation, mais le concept du rouble numérique prévoit qu’en plus du portefeuille en ligne, un second sera ouvert directement sur l’appareil mobile du client afin qu’il puisse effectuer des transactions hors ligne. Il sera possible de le recharger en transférant régulièrement des roubles numériques depuis le portefeuille en ligne, à condition d’avoir cette fois accès à Internet.

En cas de vol ou de perte de roubles numériques, la présence d’un code unique pour chaque rouble permettra de les retrouver plus rapidement et de rétablir les droits violés des propriétaires.

Pour les Russes, les transferts et les paiements en roubles numériques seront gratuits. Le montant maximum de réapprovisionnement du portefeuille numérique et celui de transfert seront de 300 000 roubles par mois. Ce montant est trois fois plus élevé que la limite actuelle des transferts gratuits via le Système de paiement rapide (abrégé en russe SBP et fonctionnant par le biais des numéros de téléphone).

Pour les entreprises russes, l’utilisation du rouble numérique réduira les commissions – elles ne dépasseront pas 0,3%. Actuellement, elles peuvent atteindre 3% du montant des paiements.

L’on suppose que l’introduction de la version numérique du rouble et des monnaies nationales d’autres pays permettra d’effectuer des transferts transfrontaliers sans passer par le système SWIFT (dont les plus grandes banques russes ont été déconnectées en 2022).

« Plus de 30 régulateurs travaillent actuellement sur les monnaies numériques nationales, a déclaré Olga Skorobogatova, première présidente adjointe de la Banque de Russie. Je pense que la rapidité avec laquelle les régulateurs se sont plongés dans ce sujet indique simplement qu’à l’horizon de 5 à 7 ans assurément, plusieurs pays mettront au point une monnaie numérique nationale. Il sera alors possible d’aborder les questions d’intégration directe. Dans ce cas, SWIFT ne sera peut-être pas nécessaire, car il s’agit d’autres interactions technologiques ».

Actuellement, la monnaie numérique est activement utilisée par le Nigeria, tandis que de nombreux pays ont lancé des projets pilotes (Chine, Afrique du Sud, Thaïlande, Singapour, Kazakhstan, Arabie saoudite). Plus de vingt autres États ont également initié le développement de leur monnaie numérique (Inde, Allemagne, France, Italie, Espagne, Brésil, Canada, Turquie, Australie notamment).

Inconvénients du rouble numérique

Les intérêts sur le solde du compte et les remises différées pour des achats ne seront pas versés, c’est-à-dire que les roubles numériques seront soumis à l’inflation. Il n’est en outre pas possible d’ouvrir un dépôt ou de contracter un prêt en roubles numériques.

La protection des roubles numériques n’est pas garantie à 100% : les attaques de pirates informatiques et les fraudes sont possibles. Cependant, avec l’aide du code assigné à chaque rouble, il sera plus facile de restituer l’argent.

En théorie, l’existence d’un code permettra au régulateur public d’imposer des restrictions à l’utilisation des roubles numériques, mais pour l’instant, cet objectif n’a pas été formulé.

