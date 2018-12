Liste noire: dix choses à ne jamais offrir aux Russes

Croyez-le ou non, mais certaines personnes sont encore superstitieuses. Si vous avez besoin d'un cadeau pour vos amis russes, n'oubliez pas d'abord de jeter un œil à cette liste de cadeaux malvenus, et de les éviter à tout prix.

Il y a beaucoup de superstitions sur ce qu'il ne faut pas offrir aux Russes. Bien que tout le monde ne prenne pas cela au sérieux de nos jours, beaucoup croient encore que si elles se voient offrir de telles choses, il est nécessaire de sécuriser la transaction en payant par exemple une petite somme d'argent en retour. Voilà ce qu’il faut savoir lorsque vous offrez des cadeaux en Russie.

1. Nombre de fleurs impair

Andrei Lubimov/Moskva Agency Andrei Lubimov/Moskva Agency

Chaque enfant russe sait qu’il ne faut offrir qu'un nombre impair de fleurs; sinon, la personne qui reçoit risque d’être victime de malchance, voire de mourir. Cette superstition est apparue dans l'ancienne Russie durant les temps païens. Les Slaves de l'est croyaient que les nombres pairs symbolisaient la finalité du cycle de vie, qui est la mort. Même maintenant, les Russes ont un proverbe qui dit : « Le mal ne vient jamais seul ». Au contraire, les nombres impairs symbolisaient la vie et protégeaient des mauvais esprits. Le nombre impair n'est important que pour les bouquets jusqu'à 12 fleurs (1, 3, 5, 7, 9, 11). Un nombre pair de fleurs est généralement offert lors des événements lugubres, tels que les funérailles.

2. Couteaux, ciseaux et autres objets tranchants

Legion Media Legion Media

Les cadeaux coupants apporteront des problèmes à tous ceux qui vivent dans le foyer, selon la croyance populaire. Même les armes de souvenir, les rasoirs et les fourchettes peuvent mener à des querelles et des disputes. Entre-temps, les habitants de la région du Caucase ont une tradition qui consiste à offrir des couteaux et des armes. Manifestement, ils ne croient pas en cette superstition.

3. Porte-monnaie vide

Legion Media Legion Media

Il n'y a aucun intérêt à offrir un portefeuille vide, et à accepter ce cadeau. Les Russes pensent que cela mènera à des pertes financières. Mais si vous y mettez un billet de banque dedans, alors le portefeuille attirera de nouvelles richesses.

4. Mouchoir

Pixabay Pixabay

Ce cadeau peut apporter des ennuis supplémentaires et des tracas. En bref, il fera couler des larmes.

5. Appareils médicaux

Legion Media Legion Media

Ces dispositifs, et tout ce qui est lié à la maladie, rappelleront à une personne sa maladie et provoqueront une nouvelle détérioration de sa santé.

6. Miroir

Pixabay Pixabay

Un miroir a toujours été considéré comme quelque chose de mystique, et c'est donc un mauvais choix pour un cadeau. Le miroir d'un étranger dans votre maison pourrait conduire à des situations étranges. En outre, les miroirs anciens sont particulièrement indésirables parce qu'ils pourraient avoir vu de mauvais événements dans le passé, et pourraient retenir cette énergie négative.

7. Pantoufles

Legion Media Legion Media

Les Russes portent habituellement des pantoufles à la maison, et la plupart en ont probablement plusieurs paires supplémentaires pour des invités. Mais n'en faites pas cadeau à vos amis russes ! Selon la superstition, une personne se voit offrir des pantoufles seulement avant d'aller à l'hôpital ou si elle souffre d’une longue maladie. Dans certains villages, les gens croient que ces dons peuvent même conduire à la mort ; surtout si les pantoufles sont blanches, parce qu'elles sont utilisées pour enterrer les morts.

8. Chaussettes

Pixabay Pixabay

Une femme ne devrait pas offrir de chaussettes à son petit ami ou son mari parce qu'il pourrait s'enfuir. Les chaussettes peuvent aussi provoquer des disputes au sein de la famille. Dans le même temps, certaines femmes russes encouragent leur belle-mère à offrir des chaussettes à leur fils afin de se débarrasser de leur influence dans la famille.

9. Cosmétiques

Pixabay Pixabay

Shampooings, savons et déodorants peuvent être perçus comme une allusion au fait que la personne néglige son hygiène personnelle. De plus, votre ami pourrait n’utiliser que certaines marques de cosmétiques. Si vous offrez quelque chose qu'il n'utilise pas, alors un tel cadeau risque de se retrouver à la poubelle.

10. Perles

Pixabay Pixabay

Cette tradition est venue en Russie de la Grèce, où les perles étaient un symbole de veuvage et d’orphelinat. C'est pourquoi il n'est pas permis d’offrir des bijoux avec des perles aux jeunes femmes. Si votre petite amie désire ce présent, vous devriez lui demander une pièce d’une valeur minime de sa part en retour, ou mieux encore lui donner de l'argent et la laisser l’acheter elle-même.

