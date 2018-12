Les rues de Moscou s’illuminent pour le Nouvel an et Noël (en images)

Pour les fêtes, des millions de tunnels lumineux et autres décorations vous attendent dans la capitale russe. De quoi en oublier le froid glacial et les courtes heures d’ensoleillement!

En Russie, les vacances d’hiver (une période de jours fériés consécutifs) commencent à la toute fin du mois de décembre. En effet, ici Noël est célébré le soir du 6 janvier. La population décore cependant leurs logements et leurs villes dès la mi-décembre. Cette année, Moscou a ainsi organisé un festival de Noël comprenant patinoires, marché traditionnel vendant des souvenirs et mets typiques, ainsi que des attractions et animations pour petits et grands.

La plus grande célébration a lieu sur la place Rouge. Il est possible d’y enfiler ses patins juste devant les splendides galeries du GOuM, tout en écoutant de célèbres airs soviétiques et en admirant les performances de célèbres patineurs russes.

Les principales rues piétonnes sont quant à elle décorées à l’aide de gigantesques tunnels et arches lumineux brillant de mille feux.

La place à proximité du théâtre Bolchoï est de son côté ornée d’une incroyable couronne, qui irait à merveille à la reine des neiges !

Les marchés d’hiver offrent une multitude de magnifiques décorations de Noël et de cadeaux typiquement russes que vous ne trouverez nulle part ailleurs.

Alors que les parents s’affairent à acheter les derniers présents, les enfants s’amusent sur des balançoires et manèges traditionnels.

En dépit des -15° environnants, les Moscovites apprécient l’enchanteresse atmosphère du Nouvel an.

Ded Moroz (le Père Noël russe) et sa petite-fille Snégourotchka (la jeune fille des neiges) accueillent les visiteurs, aux côtés d’autres personnages incontournables du folklore russe.

Près de 300 sapins de différents styles ont été installés dans les rues de la ville. Près du TsOuM (magasin central), sur la rue Kouznetski Most, s’étend par exemple une longue allée d’arbres décorés par des designers russes. Cette année d’ailleurs, le TsOuM lui-même a des airs de cadeau, enrobé d’un ruban rouge.

Enfin, le métro de Moscou a réinventé l’arbre de Noël : celui-ci est fabriqué à l’aide de tickets usagers. Pour information, son réseau fonctionnera 24/24h durant la nuit du Nouvel an !

