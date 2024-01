Cinq raisons de voir le film soviétique Stalker d’Andreï Tarkovski

Suivez Russia Beyond sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

Écho d’un classique de la littérature russe

Andreï Tarkovski/Mosfilm; Deuxième union artistique, 1979 Andreï Tarkovski/Mosfilm; Deuxième union artistique, 1979

Le scénario du film a été écrit par les frères Strougatski à partir de leur propre roman fantastique Stalker : Pique-nique au bord du chemin. Pendant longtemps, leurs œuvres ont été considérées comme inexploitables – trop riches de sens pour le format du cinéma. Cependant, tout a changé lorsqu’Andreï Tarkovski, qui était alors déjà un réalisateur de renom et original et qui n’était pas un amateur de science-fiction, s’est intéressé au projet. Préférant la littérature russe classique, il a modifié l’intrigue et les personnages de l’histoire. Le sujet fantastique s’est ainsi transformé en une parabole philosophique sur les dangers du désir.

Le résultat : un prix spécial du jury pour un film hors compétition à Cannes en 1980, ainsi que des salles bondées aux États-Unis, en France et en Allemagne. Stalker a fait fureur et a placé Tarkovski au même rang que les plus grands réalisateurs de son temps.

Un nouveau langage cinématographique

Andreï Tarkovski/Mosfilm; Deuxième union artistique, 1979 Andreï Tarkovski/Mosfilm; Deuxième union artistique, 1979

Le film a été tourné près de Tallinn, dans la République socialiste soviétique d’Estonie, mais devait à l’origine l’être dans la ville d’Isfara, dans l’actuel Tadjikistan. Un tremblement de terre soudain dans la région a néanmoins changé les plans de l’équipe et peut-être le développement visuel de la science-fiction pour les années à venir.

En effet, si 2001, l’Odyssée de l’espace de Kubrick a fait découvrir au monde le cosmos cinématographique, Stalker lui a présenté un lieu post-apocalyptique gris-vert. Dans le film, la civilisation a disparu et a laissé derrière elle la « zone », un endroit dangereux où les personnages sont envoyés.

Ce territoire est rempli de pièges et d’énigmes, mais il est paradoxalement agréable à regarder, contrairement, par exemple, à la ville du début du film, que Tarkovski montre délibérément dans de vilaines couleurs jaunes et grises. Paysages verdoyants, poteaux électriques couverts de mousse, cascades : la nature de la zone semble s’être ensauvagée et avoir retrouvé sa beauté originelle. Les techniques visuelles ont aidé le réalisateur à former une image de la zone comme un lieu incomparable, presque magique.

Cependant, cela n’a pas été facile. Selon certains témoins du tournage, Tarkovski a contrôlé tout de manière maniaque dans son travail, et ce, jusqu’à la couleur et la longueur de l’herbe à l’image.

Le meilleur film pour se familiariser avec l’œuvre du cinéaste classique

Andreï Tarkovski/Mosfilm; Deuxième union artistique, 1979 Andreï Tarkovski/Mosfilm; Deuxième union artistique, 1979

« J’ai préparé ce film toute ma vie et je l’ai tourné pendant deux ans », a déclaré Tarkovski à propos du travail éreintant qu’il a effectué sur cette œuvre. Et c’est vrai : Stalker n’a pas seulement été son dernier film tourné dans son pays natal, mais aussi l’apogée de son parcours créatif.

Tout au long de sa carrière, Tarkovski s’est intéressé à la recherche de la transcendance ou du sens de la vie. Dans ses œuvres, il a posé la question de Dieu et de la place de l’homme dans le monde, et Stalker aborde le problème à travers le prisme de la foi.

Cependant, Tarkovski est encore plus connu pour une autre caractéristique : son amour sans pareil de la lenteur. Un minimum de montages, des monologues de personnages sur fond de paysages, de longues pauses sans paroles.

La narration méditative de Tarkovski est bien expliquée par le critique de cinéma américain Roger Ebert. Selon lui, les longues prises de vue du réalisateur soviétique sont conçues non pas pour divertir mais pour absorber.

Dans le cinéma moderne, Stalker est toujours cité

Andreï Tarkovski/Mosfilm; Deuxième union artistique, 1979 Andreï Tarkovski/Mosfilm; Deuxième union artistique, 1979

Les références à Stalker sont encore faciles à trouver dans les endroits les plus divers. Certains tentent de répéter sa narration méditative, d’autres empruntent presque entièrement son intrigue. C’est ce qu’ont fait, par exemple, les créateurs du film Annihilation, datant de 2018, avec Natalie Portman dans le rôle principal.

L’influence de Stalker est évidente même en dehors du cinéma – les techniques artistiques de Tarkovski ont notamment aidé les créateurs de la série de jeux vidéo homonyme, les auteurs de la série Tchernobyl et bien d’autres. La représentation même du post-apocalypse dans l’inconscient collectif serait différente s’il n’y avait pas eu la dangereuse zone grise-verte « dessinée » par Tarkovski dans la nature estonienne.

Un film qui prédit Tchernobyl et qui en est devenu le symbole

Andreï Tarkovski/Mosfilm; Deuxième union artistique, 1979 Andreï Tarkovski/Mosfilm; Deuxième union artistique, 1979

Six ans après la sortie du film, l’une des pires tragédies de l’Union soviétique s’est produite : l’explosion de la centrale nucléaire de Tchernobyl. Autour du site de la catastrophe, une zone d’exclusion a été établie et, après un certain temps, des « stalkers » (chasseurs/traqueurs) ont commencé à s’y rendre – pour y chercher des choses étranges et y faire des excursions, comme dans le film.

Le livre des Strougatski et le long métrage de Tarkovski ont non seulement donné un langage pour décrire le monde particulier après la tragédie, mais ont également prédit les paysages de la zone, son ambiance incomparable qui a frappé le monde en 1986.

La catastrophe de Tchernobyl est devenue un symbole de la fin de la période soviétique, tandis que, dans le même temps, Stalker a été son principal reflet au cinéma.

Dans cet autre article, découvrez dix faits à connaître sur le réalisateur Andreï Tarkovski.

Dans le cadre d'une utilisation des contenus de Russia Beyond, la mention des sources est obligatoire.