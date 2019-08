Plios: que voir dans la «ville des artistes» sur les rives de la Volga?

Comment s’y rendre de Moscou : jusqu’à Ivanovo en train rapide Lastotchka (durée du trajet 3h 41m), puis jusqu’à Plios en bus (1h 20m - 1h 50m)

Voici une courte liste de ce qui doit être impérativement fait à Plios :

- Monter sur le mont Levitan

- Aller dans une galerie d'art et peut-être même acheter l’œuvre d'un artiste local

- Goûter de la bière et des plats typiques à la brasserie Pliosski située dans un bâtiment du XVIIIe siècle

- Marcher le long du quai de la Volga et trouver la maison de Levitan

Aussi banal que cela puisse paraître, Plios est une véritable perle non seulement de la région d'Ivanovo, mais de tout l'Anneau d'or de Russie. Les vues qui s’offrent sur la Volga depuis la haute côte verdoyante ont fasciné de nombreux artistes.

Commencez par prendre de la hauteur

Legion Media Legion Media

Par conséquent, nous vous conseillons de ne pas perdre de temps pour contempler des paysages sublimes : grimpez tranquillement le mont de la Cathédrale situé au cœur de la ville. Il offre une vue imprenable sur les environs, et vous y verrez la cathédrale de l'Assomption bâtie en 1699 avec son clocher en forme de pavillon.

Legion Media Legion Media

Descendez ensuite directement vers la Volga. Vous verrez une autre beau bâtiment, l’église de la Résurrection. Datant de 1817, elle a été récemment restaurée.

Vous pouvez acheter du poisson fumé de la Volga (par exemple, du sterlet, pour se sentir comme un vrai gentleman russe) sur la place du marché située près du quai. Ici se trouve également la brasserie Pliosski, où vous pourrez déguster de la bière locale et des spécialités à base de viande.

Promenez-vous sur la rue des galeries longeant la Volga

Legion Media Legion Media

Le long de la rivière se trouve la rue Sovetskaïa, où des galerie ou des musées se trouvent littéralement à chaque pas. À proximité des anciennes résidences de marchands se trouve la maison-musée du grand peintre paysagiste Isaac Levitan. Venu un jour par hasard en ces lieux, il y resta ici presque trois ans et peignit plus de 200 peintures, immortalisant les églises et les couchers de soleil locaux. À propos, c’est grâce à ces peintures qu’il est devenu célèbre.

Legion Media Legion Media

Legion Media Legion Media

À partir de là, vous pouvez gravir une autre colline offrant une vue imprenable : le mont dit Levitan, où se trouvent les croix en bois d'un ancien cimetière et l’église en bois de la Résurrection datant de la fin du XVIIe siècle.

Legion Media Legion Media

Promenade sur la rivière

Séjourner près du plus célèbre fleuve de Russie et ne pas y naviguer est un véritable crime ! А Plios, vous pouvez nager et faire du bateau de plaisance, et même louer un bateau privé avec un capitaine.

Getty Images Getty Images

Il est également possible de pêcher en barque ou d’atteindre par les eaux le village de Roussinovo : un endroit idéal pour plonger dans l'atmosphère d'un conte de fées russe et goûter au pain fraîchement cuit dans un four russe typique…

Dmitry Feoktistov/TASS Dmitry Feoktistov/TASS

