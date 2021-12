Combien y a-t-il d'églises en Russie?

Russia Beyond désormais sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

Le prince russe Vladimir a massivement converti le pays à l’orthodoxie en 988. Depuis cette date, toute l'histoire de la Russie a été ponctuée par la construction d'églises (à l'exclusion des 70 ans de pouvoir soviétique, bien sûr). Premièrement, les églises étaient financées avec l'argent des princes. Ils considéraient la construction de grandes et belles cathédrales comme une action prestigieuse, montrant leur puissance. Ils invitaient les meilleurs architectes et dépensaient des sommes énormes à ces fins.

Les nobles de différentes parties de la Russie rivalisaient en matière de construction d'églises et de monastères, cherchant à construire des chefs-d'œuvre plus sublimes que leurs voisins. Ils se souciaient plus des belles églises que de leurs propres palais, qui n'étaient parfois que de simples maisons en bois.

Monastère du Sauveur-Saint-Euthyme situé sur la rive gauche de la rivière Kamenka, au nord de Souzdal Legion Media Legion Media

À partir du XVIe siècle, lorsque toutes les régions russes se sont unies, des églises ont été construites sur ordre du tsar. De riches marchands et nobles ont fait don d’importantes sommes d'argent en vue de la construction des cathédrales. Ils voulaient s’attirer les faveurs du tsar, mais aussi immortaliser leurs noms dans l'histoire. Dans le même temps, des églises ont également été construites grâce aux dons de la population. La cathédrale du Christ-Sauveur de Moscou a été construite avec l'argent du peuple après la victoire de la Russie sur la France napoléonienne.

Cathédrale du Christ-Sauveur de Moscou Alexandre Grichine/Global Look Press Alexandre Grichine/Global Look Press

Les villages riches et prospères avaient aussi des églises. La foi était une partie importante de la vie quotidienne. Pour vous donner une idée du niveau de ferveur religieuse, voici un épisode de l'histoire de la Russie. Quand, au XVIIe siècle, un nouveau patriarche nommé Nikon a lancé une réforme massive de l'Église orthodoxe, de nombreux Russes étaient si réticents aux nouvelles règles de prière qu'ils ont préféré mourir et des centaines de personnes se sont littéralement brûlées vives !

Églises dans l'ancienne Russie

Église de la Transfiguration située sur l'île de Kiji Legion Media Legion Media

La plupart des églises étaient jadis en bois. De rares exemples subsistent dans le nord de la Russie, et elles sont fantastiques (regardez-les ici). Mais comme tous les bâtiments en bois, elles avaient tendance à brûler et de nouvelles églises ont dû être construites à leur place.

Cependant, dans les grandes villes, les autorités ont essayé de construire des églises en pierre comme symbole de leur pouvoir. Chaque région russe avait son propre « département » ecclésiastique et les évêques locaux s'occupaient des églises et des monastères sous leur compétence… ce qui leur rapportait en fait beaucoup d'argent, notamment grâce aux dons.

Église de l'Intercession-de-la-Vierge sur la Nerl Legion Media Legion Media

Les églises étaient parfois les seuls bâtiments en pierre des anciennes villes russes. Et c'est pourquoi certaines d'entre elles ont été conservées depuis des temps très anciens (l'une des plus anciennes est datée du XIe siècle).

Mais combien d'églises une ville pouvait-elle construire ? Eh bien, beaucoup ! Il y avait un idiome qui allait : sorok sorokov, concernant Moscou. Sorok en russe signifie à la fois le nombre « quarante » et est l'ancien mot désignant une « paroisse ». Moscou comptait environ sept paroisses et chacune d'elles comptait environ 40 églises. L'expression sorok sorokov (littéralement « quarante paroisses ») ne signifiait pas 1 600 églises, mais simplement un très grand nombre !

Et, en effet, au début du XXe siècle, il y avait environ 800 cathédrales à Moscou et encore plus de chapelles et autres lieux de culte. Chaque rue de Moscou avait une église et parfois plus d’une.

Église Saint-Nicolas-des-Tisserands Legion Media Legion Media

D'autres villes russes avaient aussi beaucoup de lieux de culte. Et bon nombre d'entre eux ont été construits grâce aux dons de la paroisse. Dans les villes de l’itinéraire touristique de l'Anneau d'or de la Russie, dans les environs de Moscou, il existe de nombreuses vieilles églises préservées. Et en écoutant leurs cloches sonner en chœur, on a l’impression de faire un voyage dans le temps et d’être de retour dans la vieille Russie.

Les églises après la Révolution

Le 5 décembre 1931, la cathédrale du Christ-Sauveur a été détruite. Domaine public Domaine public

Les bolcheviks ont mis en œuvre une campagne antireligieuse massive. Ils ont fermé des églises, saisi les objets de valeur et les icônes et les ont vendus à l'Occident, arrêtant et tuant des prêtres. Les cathédrales confisquées ont été utilisées par les Soviétiques comme casernes militaires, entrepôts, lieu de stockage de céréales, hôpitaux, orphelinats, musées et à de nombreuses autres fins.

Les bolcheviks ont également détruit un grand nombre d'églises. Avant la Révolution de 1917, l'Empire russe comptait environ 54 000 églises et plus de 1 000 monastères. À la fin des années 1980, lorsque la perestroïka a commencé, leur nombre avait diminué à 6 893 et 22, respectivement.

Église des Saints Côme et Damien de Moscou, démolie en 1938 Legion Media Legion Media

Rien qu'à Moscou, sur un millier d'églises, il n'en restait qu'une cinquantaine dans les années 1980. L'exemple le plus célèbre est la cathédrale du Christ-Sauveur, qui a été démolie en 1931. Une piscine a été érigée à sa place. Cependant, dans les années 1990, la cathédrale a été reconstruite conformément au projet initial. Évidemment, plusieurs grandes cathédrales ont été perdues à jamais. Vous pouvez les voir ici.

Alors, combien d'églises dans la Russie moderne ?

Le calcul du nombre d'églises est une tâche difficile. Dans les années 1990, l'Église orthodoxe russe a été officiellement restaurée en tant qu’institution et, selon les dernières données officielles après trois décennies, il y a maintenant plus de 21 000 églises et autres lieux de culte, et près d'un millier de monastères dans le pays. À travers le monde, on dénombre plus de 38 000 églises sous l'autorité de l'Église orthodoxe russe.

Cathédrale Saint-Basile-le-Bienheureux de Moscou Getty Images Getty Images

Cependant, ce nombre n'inclut pas les églises qui ne servent pas de liturgie (par exemple la cathédrale Saint-Basile sur la place Rouge, qui est officiellement un musée). Selon le site Sobory.ru qui répertorie toutes les églises russes, il y a plus de 47 000 établissements religieux orthodoxes en Russie, à la fois fonctionnels, fermés ou abandonnés.

Église de Tous-les-Saints d'Ekaterinbourg Legion Media Legion Media

En moyenne, il y a une cathédrale pour 5 000 fidèles dans le pays, tandis que les grandes villes, comme Moscou et Saint-Pétersbourg, ont une cathédrale pour 15 000 habitants. Aujourd'hui, Moscou compte plus de 1 000 églises et, chaque année, 10 à 20 nouvelles sont construites dans la ville.

