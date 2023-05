Top model, actrice, épouse du réalisateur de Miramax: qui est Eugenia Kuzmina?

Fille d’un «liquidateur» de la centrale nucléaire de Tchernobyl, elle a joué dans The Gentlemen de Guy Ritchie, a été mannequin pour Yves Saint Laurent et Tom Ford, et réalise désormais des stand-up.

Lors de l’ouverture du 76e Festival de Cannes, le tapis rouge a été foulé par de nombreuses stars, parmi lesquelles se trouvait Eugenia Kuzmina dans une robe Vivienna Lorikeet. Cette actrice et mannequin américaine d’origine russe est l’épouse du producteur et PDG du studio de cinéma Miramax Bill Block. Les internautes ont noté la ressemblance frappante d’Eugenia avec la jeune Kim Basinger. Nous vous parlons de sa vie et vous expliquons comment elle est devenue célèbre.

Eugenia Kuzmina est née à Moscou en 1981. Son père, Igor Kuzmine, est un physicien nucléaire qui a participé à la liquidation des conséquences de la catastrophe de Tchernobyl et était le bras droit de Valeri Legassov, qui a travaillé au sein de la commission gouvernementale chargée de l’enquête. Sa mère était femme au foyer. Dès sa plus tendre enfance, Eugenia faisait du patinage et a même songé à une carrière sportive, mais son apparence était trop remarquable pour passer inaperçue dans le monde de la haute couture.

À 13 ans, le créateur de mode russe Slava Zaïtsev, a pris la jeune fille sous son aile professionnellement parlant. C’est ainsi qu’a commencé sa carrière dans le domaine du mannequinat. En plus des défilés, elle est également apparue dans des publicités pour RC Cola, M&Ms, le chocolat Octobre, ainsi que dans des émissions de télévision russes telles que l’équivalent de la Roue de la fortune.

Peu après, la jeune fille a obtenu un rôle dans un film mettant en vedette Chuck Norris. Mais elle n’a pas pu quitter la Russie et se rendre sur le tournage. Selon elle, elle n’a pas été autorisée à quitter le pays en raison du travail de son père, qui était au courant de secrets d’État pendant la guerre froide.

Eugenia n’est pas restée longtemps dans son pays natal. En 2003, son père est décédé ; elle a commencé à gagner sa vie et à subvenir elle-même aux besoins de sa famille. Kuzmina, alors âgée de 14 ans, a été remarquée par un agent venu de Paris, où elle a déménagé, entamant une carrière européenne vertigineuse.

Dans la capitale française, elle a passé avec succès un casting d’Yves Saint Laurent, grâce auquel elle a eu l’opportunité d’apparaître sur les podiums en compagnie de stars telles que Naomi Campbell, Claudia Schiffer et Carla Bruni.

Elle a également participé aux défilés Mugler, où elle a brillé aux côtés de Gisele Bündchen et Ivanka Trump. De nombreuses marques célèbres ont signé des contrats avec elle : Prada, Gap, Dior, Cartier, Hermes, Armani, L’Oréal et autres.

À l’âge de 21 ans, Eugenia a fait la connaissance du producteur Bill Block, qui avait alors 55 ans. « C’est ma patronne Cathy Ford qui nous a présentés. Il était tellement charmant, il regorgeait d’idées intellectuelles sur le cinéma. Il a dû me faire la cour pendant assez longtemps : Bill est venu à Hawaï pendant un de mes shootings, il s’est occupé de toute l’équipe de tournage sur place, il invitait tout le monde au restaurant… C’était un vrai gentleman », a-t-elle déclaré au Daily Mail.

Le couple a déménagé à Hollywood et après sept ans de relation, Eugenia et Bill se sont mariés.

Le couple a trois enfants. Eugenia est tombée enceinte du premier peu de temps après avoir signé un contrat avec l’agence Ford Models. Cela signifiait la fin (ou du moins une longue pause) de sa carrière de mannequin. Mais Eugenia a vu s’ouvrir de nouvelles portes.

En 2017, Block a pris la tête de la société cinématographique Miramax, fondée par Harvey Weinstein, et a aidé sa femme à apparaître dans des films à succès. Et bien que les rôles d’Eugenia au cinéma soient pour la plupart épisodiques, dans sa filmographie figurent City Spies, Very Bad Moms, ainsi que les films de Guy Ritchie The Gentlemen et Operation Fortune: Ruse de Guerre. Soit dit en passant, Kuzmina n’est pas liée à Kim Basinger que par son apparence : Bill Block a également produit cette dernière à l’aube de sa carrière.

Parallèlement à sa carrière cinématographique, Eugenia Kuzmina s’est essayée à un autre métier – celui de comique. Elle fait des stand-up, tournant en dérision le secteur du mannequinat dans les clubs The Comedy Store, Laugh Factory, Improv et Flappers. Elle a déjà fait une tournée aux États-Unis, et en 2022, elle a lancé son propre spectacle de stand-up, Models of Comedy, auquel participent d’autres top models.

Une anecdote amusante qu’Eugenia aime raconter est liée à sa mère. Cette dernière a déménagé aux États-Unis auprès de sa fille, mais était à mille lieues du cinéma hollywoodien. Un jour, elle a failli passer à tabac… Jason Statham. « Jason est l’un des meilleurs amis de mon mari. Ils s’occupent d’immobilier depuis longtemps, il habite à côté. Un jour, quand j’ai accouché, il est venu nous voir, il faisait noir et mon mari n’était pas là. Maman ne connaît personne à Hollywood, elle s’est dit : qui est cet homme si intimidant qui débarque ici sans prévenir ? Et elle a littéralement attrapé quelque chose pour le frapper. Nous avons dû expliquer qu’en fait ce n’est pas un bandit… », raconte Eugenia.

