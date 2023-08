Ces acteurs russes et hollywoodiens se ressemblant comme deux gouttes d'eau

Suivez Russia Beyond sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

Legion Media; David Gelb/Blumhouse Productions, 2013 Legion Media; David Gelb/Blumhouse Productions, 2013

Larissa Gouzeïeva dans Romance cruelle (1983) et Olivia Wilde dans Lazarus Effect (2015)

Andreï Tarkovski/Mosfilm, 1974; Robert Markowitz/CBS, 1977 Andreï Tarkovski/Mosfilm, 1974; Robert Markowitz/CBS, 1977

Margarita Terekhova dans Le Miroir (1974) et Meryl Streep dans Ombres sur le stade (1977)

Vladimir Iejov/Mosfilm, 1984; BNC, 2013 Vladimir Iejov/Mosfilm, 1984; BNC, 2013

Veniamin Smekhov dans La vie et les livres d'Alexandre Grine(1984) et Mads Mikkelsen dans Hannibal (2013)

Vassili Malychev/Sputnik ; Mike Mills/Annapurna Pictures, 2016 Vassili Malychev/Sputnik ; Mike Mills/Annapurna Pictures, 2016

Irina Kouptchenko en 1969 et Elle Fanning dans 20th Century Women (2016)

Leonid Kvinikhidze/Mosfilm, 1978; Legion Media Leonid Kvinikhidze/Mosfilm, 1978; Legion Media

Lioudmila Vlassova dans 31 juin (1978) et Julianne Moore en 2004

Rezo Gigineishvili/AprilMIGpictures, 2012; Peter Chelsom/Construction Film, 2014 Rezo Gigineishvili/AprilMIGpictures, 2012; Peter Chelsom/Construction Film, 2014

Svetlana Bondartchouk dans Love with an Accent (2012) et Toni Collette dans Hector et la recherche du bonheur (2014)

Roman Prygounov/Mediaslovo, 2023; Nicholas Winding Refn/Bold Films, 2011 Roman Prygounov/Mediaslovo, 2023; Nicholas Winding Refn/Bold Films, 2011

Oksana Akinchina dans Unprincipled in the Village (2023) et Carey Mulligan dans Drive (2011)

Oleg Fomine/Star Media, 2021; 20th Television, 2022 Oleg Fomine/Star Media, 2021; 20th Television, 2022

Ekaterina Vilkova dans Barents Sea (2021) et Amanda Seyfried dans The Dropout (2022)

Vitaly Vorobyov/World Russian Studios, 2014; Patty Jenkins/Atlas Divertissement, 2017 Vitaly Vorobyov/World Russian Studios, 2014; Patty Jenkins/Atlas Divertissement, 2017

Agnia Ditkovskite dans The Reconstruction Experience (2014) et Gal Gadot dans Wonder Woman (2017)

Alexandre Ptouchko/Mosfilm, 1961; BBC Studios 2005 Alexandre Ptouchko/Mosfilm, 1961; BBC Studios 2005

Vassili Lanovoï dans Les Voiles écarlates (1961) et David Tennant dans Doctor Who (2005)

Legion Media; Peter Jackson/New Line Cinema, 2003 Legion Media; Peter Jackson/New Line Cinema, 2003

Nikita Djigourda en 2020 et Viggo Mortensen dans Le Seigneur des anneaux : Le Retour du roi (2003)

Dans le cadre d'une utilisation des contenus de Russia Beyond, la mention des sources est obligatoire.