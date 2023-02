Jeanne d’Arc, Louis XIII, Frida... Quand les acteurs russes incarnent des personnalités historiques

Suivez Russia Beyond sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

Inna Tchourikova – Jeanne d’Arc

John Everett Millais; Sputnik John Everett Millais; Sputnik

Dans le film soviétique Le Début (1970) l’on assiste à l’effet de mise en abime cinématographique. En effet, l’intrigue autour de Jeanne d’Arc s’avère être un film dans un film. Selon le scénario, la jeune travailleuse d’usine Pacha (interprétée par l’actrice Inna Tchourikova) reçoit la proposition d’incarner la Pucelle d’Orléans au cinéma.

Iouri Bogatyrev – Charles II d’Espagne

John Closterman; Ian Frid/Lenfilm,1989 John Closterman; Ian Frid/Lenfilm,1989

Inspirée par le drame homonyme de Dumanoir et Adolphe d’Ennery, le film soviétique Don César de Bazan (1989) nous transporte dans l’Espagne du XVIIe siècle. Amoureux de la reine, le ministre Don José fomente des intrigues contre le roi, Charles II d’Espagne. Iouri Bogatyrev a été brillant dans le rôle grotesque du souverain. Hélas, il s’avérera le dernier de sa carrière.

Vladislav Strzelczyk – Napoléon

Domaine public; Sergueï Bondartchouk/Mosfilm, 1967 Domaine public; Sergueï Bondartchouk/Mosfilm, 1967

Dans l’adaptation cinématographique de Guerre et Paix de Léon Tolstoï, Vladislav Strzelczyk incarne Napoléon, affichant une dignité et un aristocratisme incroyables. Contrairement à son personnage, l’acteur était grand, ce qui échappe au spectateur grâce au fin travail des réalisateurs. Pour rappel, l’œuvre de Sergueï Bondartchouk a obtenu un Oscar du meilleur film étranger.

Innokenti Smoktounovski – Mozart et Salieri

Barbara Krafft;Vladimir Gorikker/Riga Film Studio, 1962 Barbara Krafft;Vladimir Gorikker/Riga Film Studio, 1962

L’un des acteurs soviétiques les plus emblématiques, Smoktounovski est surtout connu pour ses rôles dans Neuf jours d’une année de Mikhaïl Romm et dans Attention, automobile, cette comédie d’Eldar Riazanov. Au cours de sa carrière, il a eu la chance d’incarner deux des plus grands compositeurs de l’histoire. Ainsi, il a d’abord interprété le rôle de Mozart dans Mozart et Salieri (1963)...

Joseph Willibrord Mähler; Mikhaïl Schweitzer/Mosfilm,1980 Joseph Willibrord Mähler; Mikhaïl Schweitzer/Mosfilm,1980

... puis, celui du génie du mal, Salieri (Petites tragédies, 1979). Les deux œuvres sont basées sur une pièce d’Alexandre Pouchkine.

Oleg Tabakov – Louis XIII

Philippe de Champaigne; Gueorgui Jungwald-Khilkevitch/Studio d'Odessa,1979 Philippe de Champaigne; Gueorgui Jungwald-Khilkevitch/Studio d'Odessa,1979

Dans D’Artagnan et les trois mousquetaires (1978), ce brillant film soviétique ayant mis en vedette Mikhaïl Boïarski dans le rôle de D’Artagnan, Louis XIII est interprété par Oleg Tabakov. Si le personnage du roi dans ce film est bien éloigné de la vraie personnalité historique – il y apparaît comme faible, têtu et caricatural – il est proche de celui imaginé par Dumas.

Alissa Freindlich – Anne d’Autriche

Pieter Paul Rubens; Gueorgui Jungwald-Khilkevitch/Studio d'Odessa,1979 Pieter Paul Rubens; Gueorgui Jungwald-Khilkevitch/Studio d'Odessa,1979

Dans ce même film basé sur l’œuvre d’Alexandre Dumas, la merveilleuse Alissa Freindlich incarne Anne d’Autriche, épouse de Louis XIII. D’Artagnan l’aide à sauver son honneur et lui rend les ferrets de diamant qu’elle avait offerts au duc de Buckingham.

Viktoria Poltorak – Frida Kahlo

Alexandre Kott; Konstantin Statski/Sreda, 2017; Legion Media Alexandre Kott; Konstantin Statski/Sreda, 2017; Legion Media

La série télévisée biographique Trotski (2017) retrace la vie du révolutionnaire russe, tué en 1940 sur ordre de Staline au Mexique. Dans ce pays, lui et sa compagne Natalia logèrent provisoirement dans la maison de Frida Kahlo et son époux. Voici comment la Russe Victoria Poltorak a incarné la célèbre artiste mexicaine, déjà jouée par Salma Hayek.

Dans cet autre article, découvrez dix acteurs russes de moins de 40 ans qui gagnent à être connus.

Chers lecteurs,

Notre site web et nos comptes sur les réseaux sociaux sont menacés de restriction ou d'interdiction, en raison des circonstances actuelles. Par conséquent, afin de rester informés de nos derniers contenus, il vous est possible de :

Vous abonner à notre canal Telegram

Vous abonner à notre newsletter hebdomadaire par courriel

Activer les notifications sur notre site web

Dans le cadre d'une utilisation des contenus de Russia Beyond, la mention des sources est obligatoire.