Que signifie cette expression russe évoquant un ballet composé par Louis XIII en personne?

Russia Beyond

Il peut vous arriver d’entendre les Russes mentionner une œuvre composée et dansée par le roi Louis XIII qu’est le ballet de la Merlaison. Mais de quoi s’agit-il? Spoiler: non, ils ne décrivent point leur récente sortie à un concert.

Russia Beyond désormais sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

« Et là suit la deuxième partie du ballet de la Merlaison », dit notre interlocutrice et, avant qu’elle ne poursuive son récit, résonnent déjà dans la pièce des éclats de rire et même ceux qui ne l’écoutaient jusque-là que d’une oreille deviennent tout ouïe. Comme vous l’aurez certainement compris, il s’agit d’un dicton qui permet d’anticiper une péripétie. Mais comment ce renvoi à l’œuvre composée par un roi français au XVIIe siècle est-il entré dans la langue de Pouchkine ?

Le rôle (bien que partiel) d’Alexandre Dumas père

« Le lendemain, il n’était bruit dans tout Paris que du bal que MM. les échevins de la ville donnaient au roi et à la reine, et dans lequel Leurs Majestés devaient danser le fameux ballet de la Merlaison, qui était le ballet favori du roi » – c’est ainsi que commence le XXIIe chapitre des Trois Mousquetaires, œuvre adulée par tant de Russes. Portant le nom de ce même ballet, ce chapitre décrit le bal organisé à l’hôtel de ville durant lequel la reine, Anne d’Autriche, doit porter les ferrets de diamants, cadeau du roi qu’elle avait pourtant offert au duc de Buckingham. Comme nous le savons, dans l’œuvre littéraire, d'Artagnan va alors sauver la situation en les lui restituant au dernier moment.

Le « fameux ballet » en question n’est point le fruit de l’imagination de l’écrivain. Sa musique et ses paroles ont en effet été, au moins en partie, composées par le roi, amateur de la chasse au merle, en personne. L’œuvre en 16 actes a été représentée en mars 1635 à Chantilly, puis à Royaumont. Dumas inscrit pourtant l'intrigue de son roman dans les années 1620 et l'entrelace avec un autre fait historique qu’est l’histoire des ferrets de la reine.

Le cinéma entre en scène

En 1978, sort sur les écrans D'Artagnan et les Trois Mousquetaires, téléfilm musical en trois épisodes tourné par le studio d’Odessa. Cette œuvre du réalisateur Gueorgui Ioungvald-Khilkevitch fait un carton aux quatre coins du pays des Soviets et très vite des expressions, des chansons, voire même des situations en étant extraites s’ancrent dans la langue russe.

>>> Huit mots russes impossibles à traduire en français

C’est justement le cas du ballet de la Merlaison, chapitre qui n’a pas échappé au scénario. Selon ce dernier, au moment où le maître de cérémonie annonce la deuxième partie (acte) du ballet de la Merlaison, d’Artagnan, qui se précipite à la rescousse de sa Majesté, fait son apparition et le renverse, si bien que le pauvre tombe de façon spectaculaire dans les escaliers.

Depuis, cette phrase s’est répandue dans la langue pour introduire une brusque tournure des événements, très souvent comique, voire grotesque.

Dans cet autre article, nous vous présentions comment Napoléon a laissé son empreinte dans la langue russe.

Dans le cadre d'une utilisation des contenus de Russia Beyond, la mention des sources est obligatoire.