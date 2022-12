Qui a construit les résidences des oligarques de la Russie tsariste et à quoi ressemblent-elles?

Fiodor Schechtel était l’un des architectes les plus célèbres de la fin du XIXe et du début du XXe siècle. C’est lui qui a adapté l’Art nouveau européen et l’éclectisme de l’architecture à la russe. Son style a reçu le nom «moderne russe».

Suivez Russia Beyond sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

S’élevant majestueusement dans les rues centrales de Moscou, les bâtiments conçus par Fiodor (Franz) Schechtel attirent particulièrement l’attention des résidents et des invités de la capitale. Les manoirs éclectiques contiennent les styles néo-gothique, art nouveau et néo-russe. Voici les plus connus d’entre eux.

Propriété citadine de Matveï Kouznetsov

Au moment où il a reçu une commande du propriétaire des usines de porcelaine Matveï Kouznetsov, Schechtel avait déjà réussi à faire ses preuves en tant qu’architecte talentueux : il avait participé au concours pour le projet du Musée historique située sur la place Rouge (bien que les autorités de la ville aient choisi un autre projet, très similaire à celui de Schechtel) et avait conçu la façade du théâtre Paradise (maintenant le théâtre nommé d’après Vladimir Maïakovski).

Bâtiment du théâtre Paradise en 1890 K. A. Ficher/Domaine public; Legion Media K. A. Ficher/Domaine public; Legion Media

En 1893, les Kouznetsov décident de reconstruire les ailes sud de leur domaine. Selon le plan de l’architecte, elles ont été réunies en un seul manoir particulier avec un oriel (fenêtre en baie) et un décor modeste.

Aile A du domaine des Kouznetsov, 1932 / Domaine des Kouznetsov en 1972-1979 Polejaïev/Musée d'Architecture Chtchoussev/pastvu

Un an plus tard, Schechtel entame la deuxième commande des Kouznetsov : sous sa direction, un bâtiment de style gothique est construit à côté du domaine. La maison avait des fenêtres à lancettes, des tours décoratives et la fenêtre centrale de la façade était réalisée dans l’esprit du gothique des temples anglais. Le domaine et son « compagnon architectural » sont situés à la même adresse, mais si le premier est régulièrement restauré et a conservé son aspect historique, vous ne reconnaîtrez pas le manoir gothique : dans les années 1930, il a reçu deux nouveaux étages et a perdu sa façade d’origine, nous ne pouvons donc plus voir les détails de son apparence conçue par Schechtel.

>>> Cinq mécènes russes qui ont marqué la culture mondiale

Manoir de Zinaïda Morozova

Manoir de Zinaïda Morozova, 1898 - 1905 pastvu; A. Savine, WikiCommons

La construction de ce bâtiment a été commandée en cadeau à sa femme Zinaïda par l’industriel et mécène Savva Morozov, l’un des marchands les plus riches de l’Empire russe. Parmi les options proposées par Schechtel, il a choisi un manoir de style néo-gothique anglais – il était célèbre pour son amour pour l’Angleterre et sa culture. En deux mois, Schechtel a réalisé environ 600 dessins – non seulement l’aspect extérieur du bâtiment, mais aussi toute la décoration intérieure, jusqu’aux poignées de porte et au motif du papier peint.

Hall d'entrée du manoir de Zinaïda Morozova. Photographie de la fin du XIXe siècle Domaine public Domaine public

Le design intérieur du manoir mérite autant l’attention que l’extérieur. En franchissant le seuil, le visiteur se retrouve dans un hall d’entrée gothique avec des arcs voûtés, un plafond à caissons et un papier peint bleu, qui représente des capsules de coton ressemblant de loin à des lys royaux (une référence à la manufacture textile de Morozov). La décoration est principalement en chêne foncé ; des vitraux sont insérés dans les fenêtres, qui diffèrent par leur forme et leur taille. La cheminée principale est ornée de l’image de deux chevaliers en armure et équipés de boucliers.

AnotherLizard (CC BY-SA 4.0) AnotherLizard (CC BY-SA 4.0)

Les travaux sur le manoir ont été un tournant dans la carrière de Schechtel : les techniques innovantes utilisées dans sa construction l’ont aidé à former enfin son propre style. Le bâtiment était situé au milieu de la propriété, bien qu’au début du XXe siècle, il était d’usage de placer la façade le plus près possible de la rue ; l’architecte a spécialement agrandi les détails et augmenté la hauteur des plafonds, ce qui a permis d’obtenir l’effet de monumentalité. Mais ce n’est pas tout : grâce à ce projet, Schechtel a reçu le droit d’effectuer des travaux de construction de manière indépendante (il n’avait pas de diplôme d’architecte) – ses dessins du manoir ont avec succès servi d’examen.

Salle à manger du manoir de Zinaïda Morozova I. Palmine/Domaine public I. Palmine/Domaine public

C’est après la construction du manoir de Zinaïda Morozova que Schechtel est devenu célèbre et un spécialiste recherché.

Hôtel particulier Riabouchinski

Ce bâtiment a été construit sur ordre de l’homme d’affaires et banquier Stepan Riabouchinski. Le manoir est conçu dans le style Art nouveau : ses contours sont arrondis, et la façade est décorée de mosaïques et de briques vernissées. L’intérieur n’est pas inférieur à la façade : escalier principal en forme de vague, plafonds peints et vitraux. La pièce la plus intéressante est la salle de prière, cachée au deuxième étage : le plafond voûté et les peintures murales reproduisent les principaux éléments de la décoration intérieure d’une église orthodoxe.

Hôtel particulier Riabouchinski en 1902 et aujourd'hui Ivan Aleksandrov/Domaine public; Ekaterina Borisova (CC BY-SA 4.0) Ivan Aleksandrov/Domaine public; Ekaterina Borisova (CC BY-SA 4.0)

>>> Dix chefs d’œuvre de l’art nouveau en Russie

Cependant, tout le monde n’a pas aimé la maison : « L’exemple le plus dégoûtant du style décadent. Il n’y a pas une seule ligne honnête, pas un seul angle droit », c’est ainsi que l’écrivain pour enfants Korneï Tchoukovski a évalué son apparence.

Escalier principal de l'Hôtel particulier Riabouchinski Shesmax (CC BY-SA 4.0) Shesmax (CC BY-SA 4.0)

Simultanément à la construction du manoir, Schechtel a participé à la reconstruction de la gare de Iaroslavl à Moscou. Le bâtiment est toujours considéré comme un magnifique exemple du style néo-russe, un mélange d’Art nouveau et d’architecture russe ancienne.

Gare de Iaroslavl Domaine public Domaine public

Manoir de Derojinskaïa-Zimina

Le terrain sur lequel le manoir a été construit a été acheté en 1901 par la fille du fabricant de tissus Ivan Boutikov, Alexandra Derojinskaïa. L’héritière a décidé de construire un manoir pour elle et son nouveau mari et a invité l’architecte à la mode, Schechtel.

Manoir de Derojinskaïa-Zimina, 1902 Domaine public; Département du patrimoine culturel de Moscou Domaine public; Département du patrimoine culturel de Moscou

L’élément principal de la façade est une fenêtre panoramique de onze mètres avec un cadre en stuc massif. Derrière elle se trouve un salon avec une grande cheminée tapissée de marbre avec des bas-reliefs d’Adam et Eve. Selon l’idée de Schechtel, la moitié supérieure des murs du salon devait être recouverte de fresques sur le thème des saisons, mais Derojinskaïa voulait économiser de l’argent et a rejeté la proposition – au lieu de fresques, il y avait un simple plâtre blanc.

Panneau restauré par Victor Borissov-Moussatov au manoir de Derojinskaïa-Zimina Département du patrimoine culturel de Moscou Département du patrimoine culturel de Moscou

En plus des mérites architecturaux, le manoir se distinguait par les technologies innovantes pour son époque : communication téléphonique, électricité, assainissement, ventilation par aspiration et autres avantages qui ne s’étaient pas encore répandus dans toutes les demeures de Moscou.

Manoir de Smirnov

Le fils du roi de la vodka de l’Empire russe, Piotr Smirnov, portait le même nom. En 1900, l’héritier achète un hôtel particulier de style Empire, qui ne lui convient pas, et charge Schechtel de repenser le bâtiment.

Manoir de Smirnov Wikipédia/Shakko Wikipédia/Shakko

Entre ses mains, le style Empire a été transformé en style Moderne, mais seulement extérieurement : la façade a changé son apparence, les fenêtres ont été remplacées par des modèles plus longs et semi-circulaires, un oriel a été ajouté. À l’intérieur du manoir, Schechtel a créé huit chambres décorées dans des styles différents. La salle romane est décorée de chêne des tourbières, tandis que des créatures mythiques et des motifs celtiques ont été représentés sous le plafond. Un bas-relief sur la cheminée nous montre une bataille chevaleresque. La salle classique est conçue dans l’esprit de la fin de la Renaissance, décorée d’une cheminée en marbre vert et d’images de créatures mythiques au plafond.

>>> En images: à quoi ressemble l’architecture contemporaine de Moscou?

Théâtre d'art Anton Tchekhov A. Savine, WikiCommons A. Savine, WikiCommons

Lors de la construction de ce manoir, Schechtel, à la demande du même Savva Morozov, a également entrepris la reconstruction du bâtiment du Théâtre d’art de Moscou Anton Tchekhov (c’était alors simplement le Théâtre d’art de Moscou). Le philanthrope bien connu a dépensé environ 300 000 roubles pour la modification du bâtiment, mais l’architecte n’a rien reçu – il a accepté de travailler gratuitement par amour pour l’art. La façade du théâtre a été entièrement reconstruite, ainsi que la décoration intérieure – Schechtel a conçu tous les détails de son apparence, jusqu’au rideau, qui est devenu son symbole.

Dans cet autre article, nous vous emmenions à la découverte des somptueux intérieurs d’appartements saint-pétersbourgeois, témoins du faste d’antan.

Chers lecteurs,

Notre site web et nos comptes sur les réseaux sociaux sont menacés de restriction ou d'interdiction, en raison des circonstances actuelles. Par conséquent, afin de rester informés de nos derniers contenus, il vous est possible de : Vous abonner à notre canal Telegram

Vous abonner à notre newsletter hebdomadaire par courriel

Activer les notifications sur notre site web

Dans le cadre d'une utilisation des contenus de Russia Beyond, la mention des sources est obligatoire.