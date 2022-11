Si Eugène Onéguine de Pouchkine m’était conté en quelques mots

Suivez Russia Beyond sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

Un dandy blasé et las de tout éconduit une jeune provinciale. Quelques années plus tard, elle épouse un noble et devient une influente mondaine. Le héros tombe amoureux d’elle, mais elle le rejette et reste fidèle à son mari.

Illustration de Konstantin Roudakov pour Eugène Onéguine Collection privée Collection privée

Derrière cette histoire simple en apparence, se cache un portrait implacable de toutes les facettes de la vie russe.

Le sujet

Eugène Onéguine est un jeune et riche aristocrate russe. Bien qu’instruit et intelligent, il est superficiel et blasé. Désœuvré, il se livre aux divertissements, plonge dans la vie mondaine et collectionne les aventures amoureuses.

Las de la vie dans la capitale russe et en proie à la khandra – ce spleen version russe – il déménage à la campagne, où il a hérité du domaine d’un oncle décédé. Là, il rencontre Vladimir Lenski, avec lequel il se noue d’amitié.

Lenski présente Onéguine à sa fiancée Olga Larina et à sa sœur Tatiana. Cette dernière tombe amoureuse de lui et finit par avouer ses sentiments dans une lettre. Onéguine en est touché, mais il la rejette néanmoins. L’indifférence d’Onéguine brise le cœur de Tatiana. Onéguine, de son côté, renoue rapidement avec sa routine.

Quelque temps plus tard, Vladimir Lenski convainc Eugène Onéguine de participer à un événement pour l’anniversaire de Tatiana. Lors de la fête, Onéguine se sent irrité par la sensibilité excessive de Tatiana et agacé par ce rassemblement bruyant. Il décide de se venger de son ami Vladimir Lenski et passe la soirée à courtiser la fiancée de ce dernier, Olga.

Outré, Lenski défie Onéguine en duel. Bien qu’aucun d’entre eux ne veuille affronter l’autre le lendemain matin, ils ne peuvent se permettre de reculer. C’est l’engrenage. Onéguine abat son ami Vladimir et quitte définitivement le domaine.

Le duel d'Eugène Onéguine et de Vladimir Lenski Musée des beaux-arts Pouchkine Musée des beaux-arts Pouchkine

En l’absence d’Onéguine, Tatiana découvre des indices de sa personnalité mondaine et superficielle en examinant les objets qu’il a laissés. La mère de Tatiana, inquiète, emmène sa fille à Moscou et arrange son mariage avec un riche, puissant et respecté général. Bien que Tatiana ne l’aime pas, elle accepte cette union.

Quelques années plus tard, Onéguine retourne à Saint-Pétersbourg et tombe par hasard sur Tatiana lors d’un événement mondain. Elle lui apparaît alors sous un jour nouveau. Hier réservée et solitaire, Tatiana s’est transformée en une mondaine admirée par la haute société de Saint-Pétersbourg. Onéguine tombe amoureux d’elle.

Le héros lui écrit une lettre enflammée, s’excuse pour sa froideur passée et tente de réveiller ses anciens sentiments. Inflexible, Tatiana le rejette.

Incidemment, Onéguine découvre que Tatiana l’aime toujours, mais elle dit qu’elle restera pour toujours fidèle à son mari.

Encyclopédie de la vie russe

Alexandre Pouchkine a passé huit ans à écrire ce roman en vers relativement mince, qui ne compte que huit chapitres. Ayant terminé sa rédaction, l’auteur s’est félicité de son « exploit », soulignant le grand effort qui avait été nécessaire pour achever son œuvre.

Riche en détails, en personnages et en décors, le roman a été qualifié d’encyclopédie de la vie russe des années 1820. Depuis la publication du premier chapitre en 1825 jusqu’à nos jours, le roman fascine en effet le lecteur par sa composition complexe, le foisonnement des sujets qu’il aborde, sa description méticuleuse des détails de la vie quotidienne et la profondeur inégalée des personnages qui l’animent.

Grâce à ce roman, le lecteur apprend presque tout de l’époque décrite : comment les gens s’habillaient, ce qu’ils appréciaient et ce qui les préoccupait. Au final, le livre est bel et bien un fidèle reflet de la vie russe du début du XIXe siècle, qui n’a paradoxalement rien perdu de son actualité.

