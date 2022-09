Pourquoi vous devriez lire Un héros de notre temps, roman emblématique de Mikhaïl Lermontov

Russia Beyond (Piotr Zabolotski, 1837/Galerie Tretiakov/Domaine public; Macha Publishing)

Le héros de ce chef-d’œuvre est l’un des personnages les plus répugnants de la littérature russe. Ce qui ne le rend pas moins fascinant.

Ce roman est un recueil de nouvelles consacrées à un personnage que l’auteur considère comme l’incarnation des vices de sa génération.

Résumé (ATTENTION SPOILER !)

Les événements du livre se déroulent dans le Caucase au début du XIXe siècle. L’Empire russe envoie des troupes combattre des groupes clairsemés de montagnards rebelles.

Bien que le livre tourne autour du héros principal, le jeune officier tsariste Grigori Petchorine, les événements sont narrés par différentes personnes.

Grigori Petchorine est un jeune officier exilé afin de servir dans le Caucase ; homme intelligent, éduqué, au caractère complexe, il est déçu de la vie et est en quête de sensations fortes.

Illustration d'Alexandre Poliakov pour le roman de Mikhaïl Lermontov Un héros de notre temps Domaine public Domaine public

Une nuit, il voit un garçon aveugle se rendre quelque part, le suit et découvre que le garçon est lié à des passeurs. Petchorine menace de les dénoncer, et ces derniers tentent de le tuer. La tentative échoue et les passeurs disparaissent, laissant derrière eux le garçon.

Petchorine se rend dans une station balnéaire où il décide par ennui de conquérir une jeune femme nommée Mary. De manière inattendue, l’ex-maîtresse de Petchorine apparaît également dans la ville. Le héros commence à fréquenter cette dernière, une femme mariée, tout en courtisant Mary afin de détourner l’attention de sa relation illégale. Mary tombe amoureuse de lui. Un camarade militaire amoureux de Mary répand des rumeurs sur les relations de Petchorine et ce dernier le tue lors d’un duel. Enfin, il brise le cœur de Mary en la rejetant avant d’être exilé dans le Caucase pour avoir participé au duel.

Illustration d'Alexandre Poliakov pour le roman de Mikhaïl Lermontov Un héros de notre temps Domaine public Domaine public

Dans le Caucase, Petchorine sert sous le commandement d’un capitaine qui devient son ami. Un jour, Petchorine tombe amoureux d’une jeune et belle femme circassienne locale nommée Bela. Il passe un marché avec le frère cadet de Bela : il obtient la jeune femme, et son frère récupère un cheval volé à un combattant circassien nommé Kazbek. Bela devient la maîtresse de Petchorine, mais il s’en lasse rapidement. Il commence à la délaisser et lui brise le cœur.

Illustration d'Alexandre Poliakov pour le roman de Mikhaïl Lermontov Un héros de notre temps Domaine public Domaine public

Pendant son absence, le belliqueux Kazbek kidnappe Bela et la blesse à mort. La jeune femme meurt dans les bras de Petchorine. Le héro de l’œuvre est ensuite transféré dans une autre unité.

Dans son nouveau lieu de service, un compagnon d’armes de Petchorine décide de jouer à la roulette russe. Essayant de prouver que le destin existe - et qu’aucun homme ne mourrait avant le jour fixé par le sort - il tient le pistolet contre sa tempe et appuie sur la gâchette, mais l’arme se bloque. Petchorine est confus, car il assure avoir vu le « sceau de la mort » sur le visage du militaire. À la surprise générale, l’homme est assassiné le soir même par un cosaque ivre alors qu’il rentrait chez lui après la fête. Petchorine décide également de tenter le sort et risque sa vie pour arrêter le meurtrier. Le héros survit contre vents et marées.

Illustration d'Alexandre Poliakov pour le roman de Mikhaïl Lermontov Un héros de notre temps Domaine public Domaine public

Petchorine et le capitaine, deux amis, se séparent pour longtemps. Le capitaine conserve le journal de l’officier. Au cours d’une rencontre fortuite, il veut le lui rendre, mais Petchorine, se rendant en Perse, refuse de communiquer avec son vieil ami et part sans lui dire au revoir.

Illustration d'Alexandre Poliakov pour le roman de Mikhaïl Lermontov Un héros de notre temps Domaine public Domaine public

Interprétation

Le chef-d’œuvre de Lermontov est une étude du pouvoir destructeur de l’égoïsme et du nihilisme humains. Bien que Petchorine ait un certain charme, il est dépeint comme un personnage repoussant. Pétri d’arrogance et d’individualisme, il ne cherche pas à les vaincre.

Où qu’il se trouve, il détruit le cours normal de la vie des personnes qui l’entourent, avec des conséquences souvent dramatiques, voire mortelles. Par curiosité, il perturbe la vie de passeurs contraints de fuir en laissant derrière eux un garçon aveugle condamné à survivre seul ; poursuivant ses propres intérêts égoïstes, il brise le cœur d’une jeune femme et tue un homme qui, contrairement à lui, était vraiment amoureux d’elle ; finalement, il provoque par inadvertance la mort d’une femme qui l’aime. Partout où Petchorine va, il laisse derrière lui de la terre brûlée.

Lermontov dépeint un personnage qu’il dit être l’incarnation des vices de son temps, soulignant la pertinence de son livre pour les lecteurs contemporains. L’auteur estime que les lecteurs ne devraient pas être uniquement nourris d’histoires aux fins heureuses, mais être confrontés à la vie brute, telle qu’elle est en réalité. D’où le titre du livre.

