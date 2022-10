Bref résumé d’Anna Karénine de Léon Tolstoï

Connaître le sujet et la signification de l’histoire la plus romantique et dramatique depuis Roméo et Juliette est important pour prétendre être bien éduqué.

Un très court résumé (Attention, spoilers !) Une femme mariée du XIXe siècle a une aventure avec un bel officier. Elle pense qu’il ne lui prête pas assez d’attention et se jette alors sous un train.

« Toutes les familles heureuses se ressemblent, mais chaque famille malheureuse l’est à sa façon ». C’est avec cette phrase iconique que Léon Tolstoï ouvre son roman. Le lecteur rencontre d’abord le frère du personnage principal – Stiva. Il a trompé sa femme, ce que cette dernière ne tarde pas à découvrir, et à partir de là, tout part en vrille dans leur famille, autrefois heureuse, de cinq enfants

Pendant ce temps, Anna Karénine part de Saint-Pétersbourg pour Moscou afin d’aider les époux à se réconcilier, et elle y parvient. Sous les conseils d’Anna, la femme de Stiva le pardonne comme si de rien était.

À la gare, Anna rencontre Alexis Vronski, un jeune officier très beau. Dès lors, il envahit ses pensées… Anna n’aime plus son mari (qui est bien plus âgé), elle est ennuyée par sa vie mondaine, et même son fils de 8 ans ne la rend plus heureuse. C’est dans cet état d’esprit qu’elle devient intéressée par Vronski.

Leur relation devient si passionnée que toute la haute-société les juge en apprenant la nouvelle. Le mari d’Anna lui demande aussi d’agir plus modestement… Après la première nuit passée aux côtés de Vronski, elle se sent coupable et réalise qu’à partir de ce jour-là, ils sont liés à jamais.

Vronski propose à Anna de quitter son mari pour se marier. Cependant, M. Karénine ne lui accorde pas le divorce et la « punit » en partant de chez eux avec leur fils.

Vronski aussi se retrouve dans une situation compliquée. S’il en venait à sortir ouvertement avec Anna, il devrait quitter son service, or, il aime sa position et sa vie (comme l’attention des femmes, entre autres).

Finalement, Anna donne naissance à leur enfant, ce qui force Vronski à démissionner. Anna est déjà dans une condition hystérique, épuisée par tous les mensonges, le regard de la société, les problèmes avec son mari, et se sent misérable. Vronski est épuisé par son hystérie et des reproches sans fin. Anna finit par se jeter sous un train. Vronski essaye de garder son sang-froid et se porte volontaire pour aller à la guerre, pendant que M. Karénine s’occupe de l’enfant.

Le sens du roman

Tolstoï est connu pour promouvoir des valeurs morales, tandis que l’adultère est le péché ultime dans son système de pensée. Dans ses romans futurs, il continuera à insister sur ce sujet et affirmera que c’est l’un des problèmes les plus importants de la société en général.

Les critiques sont formels – Tolstoï « punit » Anna en la tuant. Il la juge pour avoir privé son fils d’amour, pour avoir préféré la passion aux valeurs familiales. Par ailleurs, son mari, M. Karénine, qui au départ n’apparaît pas comme un personnage positif, se retrouve être le plus moral de tous.

Une autre intrigue, opposée à celle d’Anna, est consacrée à Constantin Lévine (considéré comme l’alter-ego de Tolstoï). C’est un homme de bonne foi qui prend plaisir à prendre soin de sa demeure et de sa terre, il fauche même l’herbe aux côtés de ses paysans (un vrai passage de la biographie de l’auteur). Il tombe amoureux de Kitty, une jeune fille secrètement amoureuse de Vronski au début du roman. Cependant, la sincérité de Lévine l’attire finalement davantage. Ils finissent par se marier et vivent heureux (en contraste avec la relation toxique entre Anna et Alexis).

Le roman, rempli de sentiments et d’émotions compliquées, laisse place à l’interprétation. Il est devenu l’un des livres russes les plus populaires, a influencé beaucoup d’autres auteurs et a de nombreuses fois été adapté (notamment au cinéma) partout dans le monde.

