Dix instruments de musique traditionnels et insolites des peuples de Russie (vidéos)

Comment sonne un «arbre au cou de grue» et à quoi ressemble une cornemuse, non pas écossaise, mais caucasienne?

Chaque peuple possède une musique qui lui est propre. En Russie, outre les Russes (nous vous avons déjà parlé de leurs instruments traditionnels dans cet autre article), il existe de nombreux autres groupes ethniques, et voici certains des instruments dont ils jouent depuis des siècles.

Khomous iakoute

Le khomous est une sorte de guimbarde, un instrument que l'on retrouve sous une forme ou une autre chez les peuples asiatiques. À l'origine, le khomous iakoute n'était utilisé que par les chamans, mais a ensuite acquis le statut d'instrument de musique ordinaire. Il est, de manière générale, l'un des symboles culturels de la Iakoutie. Il se distingue par son son profond « cosmique » imitant divers effets sonores naturels. À Iakoutsk, la capitale de la République de Sakha (Iakoutie), se trouve le seul musée du khomous au monde, qui compte plus de 2 000 objets exposés. À propos, les musiciens pensent que jouer d'un instrument comme la guimbarde soulage les maux de dents grâce à son effet acoustique particulier.

Vyvko nénètse

Cette plaquette de bois maintenue par un fil semble parfois n'être qu'un jouet, mais c'est un véritable instrument de musique. La petite planche tourne comme une hélice et reproduit le son du vent Un objet très apprécié par les enfants de ce peuple du Grand Nord.

Nars-ioukh khante et mansie

« Arbre joueur », c'est ainsi que le nom de cet instrument est traduit de la langue des Khantes. Les Mansis, leurs voisins, l'appellent quant à eux « sankvyltal ». C'est un instrument en bois d’épicéa à trois ou cinq cordes. Dans les temps anciens, seuls les hommes pouvaient en jouer, mais aujourd'hui, les femmes s’y adonnent aussi, et ce, dès leur plus jeune âge. Le son de l'instrument rappelle celui des gousli russes, dont les airs mélodieux accompagnent la narration de contes anciens.

Iarar tchouktche

Les tambourins sont utilisés par de nombreux peuples dans le monde entier, tant pour l'accompagnement musical qu'à des fins rituelles. Le tambourin tchouktche « iarar » se trouve dans de nombreuses familles et il existe en différentes tailles et tonalités. Contrairement aux autres tambourins, le iarar est de taille modeste (40-50 cm de diamètre) avec un petit rebord. Il est généralement fabriqué à partir de peau de morse ou de renne et ne comporte habituellement pas de décorations comme des cloches. Une baguette de bois est utilisée pour en jouer.

Pkhatchitch circassien

Les peuples circassiens du Caucase possèdent un instrument de musique inhabituel, le pkhatchitch. C'est une sorte de crécelle, constituée de plusieurs petites plaques de bois suspendues ensemble. Il est utilisé pour créer un rythme. On peut l'entendre aujourd'hui dans de nombreux ensembles folkloriques du Caucase. C'est également un souvenir populaire pour les touristes en République d’Adyguée.

Ouadyndz ossète

Il s’agit d’une cornemuse caucasienne, qui se compose d'un sac en cuir et d'un tuyau mélodieux. Ce dernier comporte cinq trous, qui permettent d'extraire des sons de différentes tonalités. L'instrument est aujourd'hui presque oublié, et il n'existe aucune description préservée de la façon dont on en jouait autrefois.

Chapar tchouvache

Et voici l'apparence de la variété de cornemuse tchouvache, souvent surnommée « bulle ».

Le chapar est le principal instrument de musique des Tchouvaches. Il est conçu avec un tuyau de soufflage d'air et deux tuyaux de jeu perforés. Il était autrefois utilisé uniquement par les hommes.

Souour bouriate

L'authentique instrument à vent bouriate sоuоur (parfois appelé « sоur ») a six trous et ressemble à une flûte. C'est un instrument de musique ancien qui est encore utilisé aujourd'hui dans la musique bouriate contemporaine. Le son du souour rappelle celui d'un sifflet de chasse.

Kantélé carélien

Le kantélé est l'instrument le plus ancien des peuples finno-ougriens, que l'on retrouve chez les Caréliens et les Vepses en Russie, mais aussi chez les Finlandais. Dans sa conception, il est similaire aux gousli, mais il a moins de cordes, de cinq à seize. Aujourd'hui, le kantélé est utilisé pour jouer de la musique classique et folklorique.

Tor-sapl-ioukh selkoupe

Les peuples des Khantes, Mansis et Selkoupes possèdent un instrument s’apparentant à une harpe angulaire. Son nom peut être littéralement traduit comme « arbre au cou de grue ».

Dans cet autre article, nous vous présentions, en vidéos, dix danses traditionnelles des peuples de Russie.

