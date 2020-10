Pourquoi les Russes jouent-ils de la musique avec des cuillères?

Les cuillères sont apparemment utiles non seulement dans la cuisine et dans la salle à manger, mais aussi pour jouer de la musique. Et cela concerne également d'autres ustensiles domestiques.

La musique basée sur le battement en rythme est commune à de nombreux peuples : certains utilisent leurs mains, d'autres des assiettes, bâtons ou tambours. Pour les Slaves, les cuillères ordinaires en bois sont devenues l’un de ces instruments de percussion, qui étaient utilisés aussi bien pour les divertissements que lors des rituels ou de la chasse, où le rythme et le tempo étaient nécessaires.

Les cuillères sur la scène

On ne sait pas exactement quand les Slaves ont commencé à utiliser les cuillères comme instruments de musique, mais les premières mentions de paysans jouant de la cuillère sont apparues au XVIIIe siècle. Au début, les gens utilisaient les mêmes cuillères que pour la nourriture, et après un certain temps, ils ont commencé à fabriquer des instruments spécifiquement pour la musique et c'est ainsi qu'ils diffèrent désormais des couverts de cuisine ordinaires.

Au XIXe siècle, les paysans russes ont reçu un nouvel instrument de musique – l'accordéon, et avec lui, des ensembles folkloriques russes ont suivi. Puis, il s'est avéré que les cuillères étaient très adaptées à ce genre de spectacles : on pouvait jouer de grands solos sous l'accompagnement de l'accordéon et les manipulations rapides des mains ajoutaient à la performance théâtrale.

En 1908, le Journal musical russe de Saint-Pétersbourg a publié les premières recherches scientifiques sur les cuillères dans l'art populaire. Il décrivait en détails les méthodes de jeu, qui étaient répandues à cette époque.

Comment jouer des cuillères

Traditionnellement, les cuillères musicales doivent être en bois et parfois ornées de clochettes. Habituellement, chaque artiste joue avec trois cuillères : deux sont serrées entre les doigts d'une main, et la troisième est prise dans l'autre main et frappée dessus, comme sur une enclume.

Voici un niveau plus difficile : trois cuillères dans une main, la quatrième (percutante) dans l'autre et la cinquième est... attachée à une jambe ! Parfois, le joueur a plusieurs cuillères de tailles différentes sur les deux jambes (et même partout !), ce qui produit des sons différents.

Jusqu'à récemment, il n'existait pas d'enregistrements ou de notes avec de la musique jouée spécifiquement avec des cuillères, les lojkari (musiciens qui jouent de la cuillère, « lojki » signifiant « cuillères » en russe) étant alors simplement inclus dans la composition globale des groupes folkloriques.

Auparavant, les mélodies ne dépendaient que de l'imagination et de la virtuosité de l'interprète et ces compétences étaient transmises de génération en génération.

Qui joue des cuillères aujourd'hui ?

Le jeu des cuillères développe la motricité fine, l'oreille musicale et le sens du rythme. C'est pourquoi ces instruments sont souvent enseignés aux enfants dans les crèches et écoles. On prétend que même l'ancien président russe Boris Eltsine était un maître des cuillères.

Aujourd'hui, outre les orchestres folkloriques russes, il existe des ensembles de lojkari. Ils utilisent des cuillères décorées dans un style artisanal traditionnel et ont souvent recours à des chaises spéciales sur lesquelles ils s'assoient et battent en rythme. Certains interprètes manient également des cuillères en métal et en plastique de formes diverses.

De plus, ils jouent non seulement des mélodies folkloriques, mais aussi des airs plus contemporains.

Même comme ça !

D'ailleurs, les peuples slaves extrayaient des sons non seulement des cuillères, mais aussi de divers ustensiles ménagers. De la musique était ainsi jouée avec des casseroles, des pots et même des scies !

