Qui est Kochtcheï l'Immortel, le principal méchant des contes de fées russes?

L'un des personnages les plus négatifs du folklore russe apparaît comme un vieillard maigre et manipulateur qui enlève les belles jeunes filles.

Pratiquement tous les contes de fées russes contiennent un élément démoniaque – une force du mal contre laquelle le personnage principal, qui agit du côté du bien, se bat. Il s'agit souvent d'un terrible dragon (le dragon à trois têtes Zmeï Gorynytch par exemple) ou d'un sorcier maléfique (Kochtcheï l'Immortel notamment).

Qui est Kochtcheï ?

Kochtcheï l'Immortel par Viktor Vasnetsov, 1926 Maison-musée de Viktor Vasnetsov à Moscou/Domaine public Maison-musée de Viktor Vasnetsov à Moscou/Domaine public

Le personnage de Kochtcheï (l’on trouve aussi l’orthographe Kachtcheï) l'Immortel se retrouve dans de nombreux contes de fées russes, qu'il s'agisse de versions traditionnelles ou d'auteurs. Les plus célèbres d'entre eux sont La Princesse-Grenouille, Maria Morevna (ou Marie des mers), Kochtcheï l'Immortel, ainsi que le poème Rouslan et Lioudmila d'Alexandre Pouchkine. Parfois, l'apparence et les caractéristiques de Kochtcheï peuvent varier légèrement, mais l'essentiel reste inchangé : il s'agit toujours d'un vilain vieillard doté de pouvoirs surnaturels. Il est rusé et astucieux, peut voler, briser toutes les chaînes et utiliser la magie noire. Parfois, il chevauche aussi un cheval magique.

La spécialité de Kochtcheï dans ses récits est l'enlèvement de jeunes beautés. Le vieil homme terrifiant ensorcelle ses victimes et, à l'aide de tromperies et de sombres sortilèges, les attire en captivité. Parfois, Kochtcheï peut promettre à une jeune fille beaucoup d'or si elle accepte de devenir sa femme. En règle générale, c'est toujours un jeune guerrier qui vient en aide à ces demoiselles et il est aidé dans sa lutte contre le mal par tous ceux qu'il rencontre sur son chemin, y compris des animaux féeriques.

Dans un seul conte, Kochtcheï est lui-même fait prisonnier – il est capturé et enchaîné par Maria Morevna, une femme-bogatyr (les bogatyrs sont des chevaliers légendaires slaves), mais même dans ce cas, Kochtcheï se montre capable de se libérer par la ruse.

Pourquoi s'appelle-t-il Kochtcheï l'Immortel ?

Conte de fées Maria Morevna, illustration de Tamara Chevareva Maison d'édition Malych, 1990 Maison d'édition Malych, 1990

Kochtcheï ressemble à une momie ambulante – c'est un vieil homme très décrépit. Il est si mince qu'aux yeux des anciens Slaves, il s’apparentait à un cadavre vivant faisant littéralement vibrer ses os. En fait, « kochtcheï » vient très probablement du mot « kost » (os). Dans divers contes de fées, Kochtcheï ne mange ni ne boit pendant une longue période (parfois jusqu'à trois cents ans !). Il est quelque part à la limite de l’au-delà, il n'est donc lui-même ni complètement vivant, ni complètement mort.

Une autre version de l'origine du mot conduit au turc « captif, esclave ». Ce terme apparaît avec ce sens notamment dans Le Dit de la Campagne d'Igor du XIIe siècle, un monument de la littérature de la Russie médiévale. C'est pourquoi, dans les contes de fées, ce personnage est constamment lié à la captivité, subie par ses victimes ou lui-même.

Où habite Kochtcheï ?

Kochtcheï l'Immortel par Ivan Bilibine, 1901 Domaine public Domaine public

Le plus souvent, la demeure de Kochtcheï est un château ou un palais sombre et froid, un lieu lointain, dans le Trois-Neuvième Royaume, comme l’on dit dans les contes de fées russes. C'est un endroit difficile à atteindre, que tout le monde ne peut pas trouver, et toutes sortes d'obstacles et de pièges de sorciers attendent sur le chemin. Les bons personnages peuvent épuiser à mort leur cheval ou user plus d'une paire de bottes en fer en route.

Le palais de Kochtcheï renferme d'innombrables richesses, mais en même temps, il est extrêmement avare et ne les utilise pas du tout, se contentant de les conserver. Comme l'a écrit Alexandre Pouchkine, « le tsar Kochtcheï dépérit en contemplant son or pâle ».

Analogue d’Hadès

Cadre du dessin animé La Princesse-Grenouille, 1954 Soyouzmoultfilm Soyouzmoultfilm

Dans la mythologie slave, il existait une divinité sombre du nom de Karatchoun. Il s’agissait d’un esprit maléfique des enfers, le seigneur du froid, des ténèbres et du monde des morts. Or, une chercheuse en mythologie slave, Lilia Alexeïeva, pense que Kochtcheï serait l'une des versions folkloriques de Karatchoun, un ancien démon. « Il est supposément considéré comme une divinité slave hivernale qui conserve des caractéristiques de la personnification de la mort », écrit-elle.

Le fabuleux Kochtcheï, à l’instar du mythique Karatchoun, ressemble par ailleurs au dieu grec des enfers, Hadès. Tous trois attirent d'autres personnages dans leur repaire, et pour s’y rendre, il faut franchir la limite du monde réel, d’où l’on ne pourra revenir. Les gentils personnages des contes de fées russes, tout comme Orphée, descendent alors dans le monde souterrain redouté pour sauver leur Eurydice.

Est-il vraiment immortel ?

Cadre du film Kochtcheï l'Immortel, 1944 Alexandre Rou/Soyouzmoultfilm Alexandre Rou/Soyouzmoultfilm

Bien que Kochtcheï soit qualifié d'« Immortel », il est en réalité bien possible de le tuer, bien que ce soit très difficile. Pour vaincre ce vilain et se débarrasser de lui pour toujours, il convient de briser une aiguille enchantée, qui se trouve dans un œuf, qui est dans un canard, qui est lui-même dans un lièvre (ne demandez pas pourquoi), qui est dans un coffre secret… caché sous un chêne… sur une île… au milieu de la mer.

Le chercheur en folklore Vladimir Propp pense qu'une telle « mort » existant séparément du corps est liée à des idées anciennes sur l'âme humaine. « L'âme est pensée comme un être indépendant qui peut vivre en dehors de l'être humain. Il n'est même pas toujours nécessaire de mourir pour cela. Et une personne vivante peut avoir une âme ou l’une de ses âmes en dehors d'elle-même. C'est ce qu'on appelle l'âme extérieure. Kochtcheï est le possesseur d'une telle âme », écrit Propp dans son livre Les Racines historiques du conte de fées magique.

Kochtcheï dans la culture contemporaine

Gueorgui Milliar (Kochtcheï) et Galina Griogorievna (Maria Morevna) dans le film Kochtcheï l'Immortel, 1944 Sputnik Sputnik

Le vieil homme maléfique est devenu un personnage populaire dans les dessins animés et les adaptations cinématographiques de contes de fées russes. Le Kochtcheï le plus reconnaissable dans le cinéma soviétique a été l'acteur Gueorgui Milliar, qui jouait le rôle principal dans le film de 1944 Kochtcheï l'Immortel. Il n'a pas fallu d'entraînement particulier à Milliar pour jouer le vieillard maigre. Le film a été tourné pendant la Seconde Guerre mondiale et lors de son évacuation vers Douchanbé (actuelle Tadjikistan), l'acteur a en effet contracté la malaria et est devenu pratiquement un « squelette vivant » comme son personnage. « Je pesais 45 kilos avec mes bottines », plaisantait-il.

La première du film a eu lieu le 9 mai 1945 devant une salle bondée. La victoire sur le mal féerique – Kochtcheï – symbolisait alors la victoire sur le mal réel – les nazis.

Cadre du film Par feu et par flammes, 1947 Alexandre Rou/Studio de cinéma Maxime Gorki Alexandre Rou/Studio de cinéma Maxime Gorki

Plus tard, Milliar a joué le rôle de Kochtcheï dans d'autres films féeriques, comme Par feu et par flammes en 1967 (où, cependant, il apparaît plutôt comme un personnage comique). Il est intéressant de noter que dans ce même film, il a également interprété son autre rôle emblématique et reconnaissable – celui de la sorcière Baba Yaga.

Cadre du film Le Dernier Chevalier, 2017 Dmitri Diatchenko/Kinoslovo, Walt Disney Pictures Dmitri Diatchenko/Kinoslovo, Walt Disney Pictures

Le personnage de Kochtcheï apparaît dans plus de 20 films, l'un des plus récents étant la trilogie Le Dernier Chevalier. Kochtcheï y est joué par l'acteur Konstantin Lavronenko, qui a souvent incarné des méchants dans d'autres œuvres. Selon l'idée du réalisateur, ici, Kochtcheï, bien que rusé, aide les personnages positifs à lutter contre un mal encore plus grand.

Cadre du dessin animé Kochtcheï. Le ravisseur de fiancées, 2022 Roman Artemiev/KinoAtis, compagnie cinématographique STV/STV Roman Artemiev/KinoAtis, compagnie cinématographique STV/STV

En 2022, est en outre sorti le film d'animation russe Kochtcheï. Le ravisseur de fiancées, dans lequel le sorcier maléfique cherche désespérément une épouse depuis des centaines d'années.

Doctor Who, 1996 Geoffrey Sax/BBC Worldwide, Universal TV Geoffrey Sax/BBC Worldwide, Universal TV

Kochtcheï est enfin présent dans la série populaire Doctor Who de la BBC. Il s’agit en effet du véritable nom du Maître, un sombre méchant et antagoniste du personnage principal, le Docteur. Il apparaît comme un seigneur du temps et réapparaît encore et encore, même après que tout le monde le croit mort.

