Les contes de fées russes sur les toiles d'artistes du pays

À la fin du XIXe siècle, le style appelé « russe » ou « néo-russe » est devenu à la mode dans le pays – des représentants de divers domaines artistiques se sont tournés vers leurs « racines » et ont commencé à chercher l'inspiration dans le folklore national et le loubok (les estampes populaires). Ainsi, les motifs des contes ont pénétré dans l'architecture (on a commencé à ériger des bâtiments similaires aux anciens terems russes), dans la musique, et, bien sûr, dans la peinture.

Dans le même temps, le célèbre impresario Serge de Diaghilev a amené en tournée en Europe et aux États-Unis les artistes des théâtres impériaux de Saint-Pétersbourg et de Moscou, qui ont également abordé des « sujets russes » lors de leurs performances.

Viktor Vasnetsov (1848-1926) est peut-être le plus célèbre des artistes du pays qui ont représenté les personnages des contes de fées russes sur leurs toiles. Il est considéré comme le fondateur du style « néo-russe » en peinture. Il a commencé comme peintre réaliste et est allé jusqu'au moderne.

Le Tapis volant, 1880 Musée d'Art de Nijni Novgorod Musée d'Art de Nijni Novgorod

Les Bogatyrs, 1898 Galerie Tretiakov Galerie Tretiakov

Ivan Tsarévitch chevauchant le loup gris, 1889 Galerie Tretiakov Galerie Tretiakov

La princesse-grenouille, 1918 Musée Vasnetsov Musée Vasnetsov

Kochtcheï l’Immortel, 1926 Musée Vasnetsov Musée Vasnetsov

Le deuxième artiste le plus célèbre qui a laissé un énorme héritage « fabuleux » est Ivan Bilibine (1876-1942). Il a également travaillé comme peintre de théâtre, créant des décorations et des costumes pour des opéras de style russe tels que Prince Igor d'Alexandre Borodine, L'Oiseau de feu d'Igor Stravinsky, Le Coq d'or et Sadko de Nikolaï Rimski-Korsakov, Rouslan et Lioudmila de Mikhaïl Glinka et plein d'autres. Cependant, il est surtout devenu célèbre et est entré dans l'histoire grâce à ses illustrations de livres de contes de fées russes, et en particulier de ceux d'Alexandre Pouchkine, écrits selon des intrigues folkloriques.

Ivan Tsarévitch et l'Oiseau de feu, 1899 Domaine public Domaine public

Baba Yaga, 1900 Domaine public Domaine public

Le Conte du tsar Saltan, 1905 Domaine public Domaine public

La princesse-grenouille, 1899 Domaine public Domaine public

Kochtcheï l’Immortel, 1901 Domaine public Domaine public

D'autres artistes russes ont également rendu hommage aux contes de fées nationaux dans leur œuvre. Par exemple, sous l'influence de sa connaissance de Viktor Vasnetsov, Ilia Répine a créé sa célèbre toile sur le héros épique Sadko, qui, par la volonté du destin, se retrouve au fond de la mer, où il joue de la harpe pour le roi local.

Sadko, 1876 Musée russe Musée russe

Mikhaïl Vroubel (1856-1910), qui a travaillé avec enthousiasme dans le style du modernisme et du symbolisme, s'est tourné non seulement vers des sujets bibliques, mais aussi vers des motifs folkloriques de contes de fées. Sa femme, Nadejda Zabela-Vroubel, était une célèbre chanteuse d'opéra et a apparu dans les productions de de Diaghilev sur le thème « russe » - Sadko et Le Conte du tsar Saltan. On pense que sous l'impression de ces performances, Vroubel a créé son propre cycle de peintures de contes de fées.

La séparation du roi de la mer et de la princesse Volkhova, 1898 Galerie Tretiakov Galerie Tretiakov

La Princesse cygne, 1900 Galerie Tretiakov Galerie Tretiakov

Le décorateur de théâtre Léon Bakst (1866-1924) est devenu particulièrement célèbre pour ses esquisses du ballet d'Igor Stravinsky L'Oiseau de feu, dont la première a eu lieu au Grand Opéra de Paris.

Esquisse pour le ballet L'Oiseau de feu, 1910 Domaine public Domaine public

Le thème du conte de fées était également présent dans l'œuvre de Sergueï Malioutine (1859-1937), artiste de théâtre et illustrateur de livres.

Kochtcheï, 1904 Domaine public Domaine public

Roi de la mer, début du XXe siècle Domaine public Domaine public

Ilia Mouromets, 1937 Domaine public Domaine public

Après la Révolution de 1917, les peintres du village de Palekh, célèbres pour leurs miniatures, ont été contraints d'abandonner les icônes et les sujets religieux. Néanmoins, ils ont habilement réorienté leurs compétences vers les contes de fées russes, après avoir fondé l'Artel de la peinture ancienne. Désormais, pour créer leurs œuvres, ils n'utilisaient plus des planches à icônes, mais des boîtes laquées.

Ivan Vakourov. Le Conte du pêcheur et du petit poisson (image sur un timbre-poste de 1975) Domaine public Domaine public

Ivan Vakourov. Vassilissa-la-très-belle (image sur un timbre-poste de 1975) Domaine public Domaine public

