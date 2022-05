Les meilleurs rôles de célébrités hollywoodiennes dans des films russes

Des vedettes hollywoodiennes apparaissent souvent dans les films russes, à la fois dans des rôles principaux et des passages éclair. Et ce genre d’apparitions constituent un aimant puissant pour attirer les cinéphiles.

Julia Ormond et Richard Harris dans Le Barbier de Sibérie (1998)

L'inventeur américain Douglas McCracken (joué par Richard Harris) arrive dans l'Empire russe en 1885 pour promouvoir son invention connue sous le nom de Barbier de Sibérie - une énorme machine à couper la forêt. Jane Callahan (jouée par Julia Ormond), qui est présentée comme sa fille, est en effet l’aventurière dont l’objectif est d’aider l’inventeur à obtenir le soutien des officiels russes. Jane tombe accidentellement amoureuse du jeune cadet Andreï Tolstoï, ce qui a des conséquences tragiques pour eux deux.

Michael Madsen dans Train à grande vitesse Moscou-Russie (2014)

Dans ce road movie, Michael Madsen joue le rôle épisodique de l'agent américain de Mila, une star hollywoodienne d'origine russe qui retourne dans son pays natal pour tourner un film, mais rencontre de nombreux ennuis.

Jean-Claude Van Damme dans Rjevski contre Napoléon (2012)

Le maître des arts martiaux fait une apparition éclair dans cette comédie russe, qui montre les événements de la guerre de 1812 entre l'Empire russe et la France napoléonienne d'une manière extrêmement farfelue.

Jason Flemying dans La Légende de Viy (2014)

Au XVIIIe siècle, au cours d'un long voyage, le cartographe britannique Jonathan Green (joué par Jason Flemying) arrive dans un village isolé caché au-delà des montagnes des Carpates. Ici, il est obligé d'affronter d'anciens démons de la mythologie slave.

Jackie Chan et Arnold Schwarzenegger dans Viy 2 : Voyage en Chine (2018)

Les aventures de Jonathan Green continuent. Cette fois, il est chargé par le tsar russe Pierre le Grand de réaliser des cartes de l'Extrême-Orient. Green arrive en Chine, où il doit à nouveau lutter contre le surnaturel.

Ce blockbuster sino-russe a obtenu un casting de premier plan, Jackie Chan et Arnold Schwarzenegger ayant rejoint le projet.

L’ancien gouverneur de Californie interprète le rôle de James Hook, garde de la Tour de Londres qui aime organiser des combats d'arts martiaux entre ses prisonniers. Faut-il préciser que, parmi ces derniers, compte le personnage incarné par Jackie Chan.

Thomas Kretschmann dans Stalingrad (2013)

Thomas Kretschmann a déjà joué dans un Stalingrad – film allemand culte de 1993 – en incarnant le lieutenant Hans von Witzland. Dans le film russe, Kretschmann joue le rôle du capitaine Peter Khan, dont les troupes tentent d'expulser une douzaine de soldats soviétiques d'une maison qu'ils défendent désespérément.

Milla Jovovich dans Fioritures (2011)

La Moscovite Nadia, incarnée par Milla Jovovich, se retrouve dans un triangle amoureux où elle est obligée de choisir entre Dania, riche et résolu, et Slava, modeste et plus aimable. Fait intéressant, dans le film, Jovovich parle russe sans être doublée. Elle a un accent car Nadia a longtemps vécu à Londres avant de revenir à Moscou.

John Malkovich dans De l'amour : Seulement pour adultes (2017)

Ce film est composé de cinq histoires liées par le thème de l'amour. Le héros de l'une des histoires, John Malkovich, incarne un expert en psychologie des relations qui lui-même fait face à d'énormes problèmes dans sa vie de famille.

Snoop Dogg dans Odnoklassniki.ru : Clique pour avoir de la chance (2013)

Liocha est un loser typique qui n'a ni travail, ni argent, ni petite amie. Mais tout change lorsqu'il retrouve le chien perdu d'un propriétaire d'atelier de réparation d'ordinateurs portables, interprété par Snoop Dogg. En retour, ce dernier offre à Liocha un ordinateur portable magique. Il suffit de taper un souhait dans le statut du réseau social russe Odnoklassniki pour qu’il se réalise. Maintenant, les choses vont aller mieux pour Liocha.

Cary-Hiroyuki Tagawa dans Priest-San (2015)

Le célèbre Shang Tsung de Mortal Kombat, Cary-Hiroyuki Tagawa, joue le père Nikolaï, un prêtre de l'Église orthodoxe japonaise qui entre en conflit avec les Yakuza. Pour éviter les problèmes, le père Nikolaï est envoyé en Russie, dans un village perdu. Là, il fait face aux dures conditions de la Russie rurale, à une population hostile et aux menaces des bandits locaux.

Quant à Cary-Hiroyuki Tagawa, il est devenu orthodoxe et a pris le nom de baptême de Panteleïmon en 2015.

