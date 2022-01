Cinq films de Timour Bekmambetov à voir absolument

Timour Bekmambetov a depuis longtemps consolidé son statut de réalisateur hollywoodien et a percé les secrets de la production de «hits» au box-office. Le cinéaste russo-kazakh oscille entre action et drame, déplaçant des montagnes sur le plateau et au-delà.

Bekmambetov est devenu un nom familier en 2004 avec son film de vampire emblématique Night Watch et la suite sortie en 2006, Day Watch.

Timour Bekmambetov Legion Media Legion Media

Il a fait ses débuts à Hollywood avec Wanted (2008) avec Angelina Jolie, James McAvoy et Morgan Freeman. En tant que producteur, Bekmambetov s'est essayé à presque tous les genres, travaillant sur des comédies (Fioritures, 2011) et des films d'horreur (Unfriended, 2015 ; Unfriended: Dark Web, 2018), des thrillers (Searching : Portée disparue, 2018), des drames de guerre (Les Leçons persanes, 2020), des sagas spatiales (The Spacewalker, 2017) et des drames historiques comme The Current War : Les Pionniers de l'électricité (2017), qu'il a coproduit avec Martin Scorsese.

5. Ben Hur (2016)

Il s'agit d'une adaptation à l'écran du roman à succès de Lew Wallace de 1880 Ben-Hur et d'un remake du chef-d’œuvre de 1959 de William Wyler, qui a remporté onze Oscars.

Timour Bekmambetov/Paramount Pictures, Metro-Goldwyn-Mayer, 2016 Timour Bekmambetov/Paramount Pictures, Metro-Goldwyn-Mayer, 2016

Le prince Judah Ben-Hur (Jack Huston) et son demi-frère Messala (Toby Kebbell) étaient inséparables dans leur enfance. Mais comme toutes les choses qui semblent trop belles pour être vraies, leur amitié se transforme rapidement en rivalité. Mû par la jalousie, Messala veut prouver ce dont il est capable en tant que mercenaire dans l'armée. De son côté, Judah se marie et mène une vie paisible. Les deux frères se retrouvent huit ans plus tard, alors que le fossé qui les sépare est devenu abyssal.

Timour Bekmambetov/Paramount Pictures, Metro-Goldwyn-Mayer, 2016 Timour Bekmambetov/Paramount Pictures, Metro-Goldwyn-Mayer, 2016

Les Romains avaient dans les temps anciens une formule « du pain et des jeux ». Apparemment, le célèbre slogan n'a rien perdu de son attrait. Le point de vue de Bekmambetov sur l'histoire épique de Judah Ben-Hur est chargé d'action et de drame. Son Ben-Hur est un blockbuster hollywoodien jouissif et familial, qui bénéficie de scènes pleines d'action et de séquences d'aventures spectaculaires.

4. Abraham Lincoln : Chasseur de vampires (2012)

L'écrivain américain Seth Grahame-Smith a porté à un niveau inédit l'histoire d'une famille soumise à l'assaut d'esprits maléfiques ; des années plus tard, le protagoniste, devenu adulte, décide de consacrer toute sa vie à la lutte contre le mal. Abraham Lincoln (Benjamin Walker) ira à l'extrême dans le but d'exterminer les vampires avant qu'ils n'accomplissent leur plan malveillant visant à prendre le contrôle des États-Unis.

Timour Bekmambetov/20th Century Fox, Bazelevs, Tim Burton Productions, 2012 Timour Bekmambetov/20th Century Fox, Bazelevs, Tim Burton Productions, 2012

Cinéaste né, Timour Bekmambetov sait plonger les spectateurs dans un film d'action torride.

Timour Bekmambetov/20th Century Fox, Bazelevs, Tim Burton Productions, 2012 Timour Bekmambetov/20th Century Fox, Bazelevs, Tim Burton Productions, 2012

Les fans apprécieront les cascades éblouissantes et les éléments d'action puissants d’Abraham Lincoln : Chasseur de vampires, qui s'avère être une découverte stimulante pour tous les amateurs de vampires.

3. Wanted : Choisis ton destin(2008)

Timour Bekmambetov a prouvé sa valeur en tant que réalisateur très visuel en transformant une simple histoire de bande dessinée en récit assez réaliste. L’histoire narre ce qui arrive à une personne lambda (interprétée par James McAvoy) lorsqu'elle rencontre une femme aux yeux bleu vif à l’instinct de tueur (Angelina Jolie).

Timour Bekmambetov/Universal Pictures, 2008 Timour Bekmambetov/Universal Pictures, 2008

Les noms de célébrités garantissent sûrement des succès au box-office, mais il n’y a pas que ça ici. Wanted est rempli d'action, de suspense et d'intrigue, de la même manière que l'air printanier est rempli de chaleur et de soleil. Les rames de métro rugissantes, les gros plans convaincants, les cascades défiant la mort et les séquences au ralenti - toute la gamme visuelle de Wanted est conçue pour agir sur vos nerfs, vos émotions et votre adrénaline, maintenant les téléspectateurs en haleine !

Timour Bekmambetov/Universal Pictures, 2008 Timour Bekmambetov/Universal Pictures, 2008

Avec son mélange parfait d'action, de drame et de talent, Wanted est un blockbuster idéal.

2. Profile (2018)

Une journaliste indépendante se fait passer pour une musulmane dans l'espoir d’obtenir la capture d’un recruteur de l'État islamique (Daech, organisation terroriste interdite en Russie). Mais les choses tournent mal, et la casse-cou britannique se retrouve en danger.

Timour Bekmambetov/Bazelevs, 2018 Timour Bekmambetov/Bazelevs, 2018

Amy (Valene Kane) commence à communiquer avec Bilel (Shazad Latif) sur Skype, collectant de plus en plus d'informations pour son rapport, tout en tombant peu à peu sous l'influence du terroriste. Chose intéressante, l'action dans Profile se déroule strictement et uniquement sur un écran d’ordinateur, au format Screenlife, les téléspectateurs ayant un aperçu de l'ordinateur de la journaliste à travers Facebook, Facetime, YouTube, les navigateurs Web et les applications de messagerie.

Profile s'inspire du best-seller international Dans la peau d'une djihadiste de la journaliste française Anna Érelle. Le drame a été présenté en première mondiale au Festival du film de Berlin, où il a remporté le prix du public Panorama.

1. V-2. Échapper de l'enfer(2021)

Le film est basé sur l’histoire vraie de Mikhaïl Deviataïev, un pilote de chasse soviétique fait prisonnier de guerre à l'été 1944. D'abord envoyé au camp de concentration de Sachsenhausen, il est ensuite transféré sur l'île d'Usedom, en mer Baltique.

Timour Bekmambetov, Sergueï Trofimov/Bazelevs, Columbia Pictures, 2021 Timour Bekmambetov, Sergueï Trofimov/Bazelevs, Columbia Pictures, 2021

Par un coup du sort, l'île abrite également un site d'essai nazi, où de nouveaux chasseurs et missiles balistiques sont en cours de développement. Deviataïev (interprété par Pavel Priloutchny) fait face à une mort imminente, mais il tente le tout pour le tout afin de fuir. Selon Bekmambetov, son film parle avant tout du sens des priorités, de justice et d'honneur, de choix et de résultats. Le film d'action est inspiré du récit autobiographique de Mikhaïl Deviataïev sur sa survie écrit en 1962 et intitulé à juste titre Échapper de l'enfer.

Timour Bekmambetov, Sergueï Trofimov/Bazelevs, Columbia Pictures, 2021 Timour Bekmambetov, Sergueï Trofimov/Bazelevs, Columbia Pictures, 2021

V-2. Échapper de l'enfer est plein de drame, d'action et de suspense à couper le souffle, la technologie du jeu vidéo ajoutant une touche d’authenticité au film. C'est aussi le premier film à gros budget entièrement tourné en format vertical pour smartphone.

Till Lindemann, le chanteur principal du groupe de rock allemand Rammstein, a interprété une chanson soviétique touchante intitulée Lioubimy Gorod (« Ville chérie ») spécialement pour le film. Regardez-le, car il l'a chantée en russe avec un grand talent.

Dans le cadre d'une utilisation des contenus de Russia Beyond, la mention des sources est obligatoire.