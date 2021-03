À l’affiche en mars 2021: les événements culturels à ne surtout pas manquer

L'histoire du Bolchoï en photos, une galerie virtuelle d'œuvres de Mikhaïl Vroubel et une rencontre en ligne avec l'écrivain et membre de l'Académie française Andreï Makine... Ce mois de mars, qui marque le début du printemps, vous offre de nombreuses occasions de vous immerger dans la culture russe, et ce, sans quitter votre maison.

Russia Beyond désormais sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

Si vous êtes passionné du ballet russe, le théâtre du Bolchoï, qui a donné au monde tant d'étoiles de la danse classique, vous fascine sans doute. Apprenez-en plus sur ce panthéon des arts grâce à l'exposition préparée par le Centre spirituel et culturel russe à Paris.

L'histoire du Bolchoï en photos et vidéos d'archives

Getty Images Getty Images

Date : 11-14 mars

En mars 1776, Catherine la Grande a donné au prince Pierre Ouroussoff un « privilège » pour le maintien de spectacles, mascarades, bals et autres divertissements. La même année, il a commencé à construire un théâtre à Moscou, désormais célèbre dans le monde entier sous le nom de Bolchoï. Plus de 240 ans après sa fondation, le Centre spirituel et culturel orthodoxe russe à Paris a préparé une exposition consacrée à son histoire. Vous pourrez admirer des photos et des vidéos d'archives qui vous révéleront des faits inconnus sur le Bolchoï.

Pour les amateurs de peinture russe, le début du printemps sera l'occasion de se familiariser avec les œuvres de Mikhaïl Vroubel.

Galerie virtuelle de Mikhaïl Vroubel

Date : 15-17 mars

L'un des artistes russes les plus mystérieux, Mikhaïl Vroubel, célèbre pour ses tableaux très expressifs du Démon, est né au tout début du printemps, le 5 mars (en Russie, le printemps débute le 1er mars).

Galerie Tretiakov Galerie Tretiakov

Vous avez peut-être déjà eu l’occasion de voir ses œuvres dans les salles de la galerie Tretiakov et du Musée Russe. Or, le site du Centre spirituel et culturel orthodoxe russe à Paris vous offre l’occasion d’admirer ses toiles directement depuis chez vous, en présentant une galerie consacrée aux peintures de ce grand artiste.

Mikhaïl Vroubel Domaine public Domaine public

Si vous connaissez la langue de Pouchkine, vous pourrez en outre assister à une conférence en ligne du critique d'art Alexandre Taïrov, qui vous aidera à comprendre la personnalité de Vroubel.

N'oubliez pas les artistes russes contemporains, dont le destin est lié à la France.

Premier salon en ligne Art de jeunes Russes à l’étranger

Service de presse Service de presse

Date : 2 mars 18:00

Nathalie Gontcharova, Marc Chagall et Erik Boulatov ... Tant d'artistes russes ont vécu et travaillé en France ! Ce printemps, le Centre russe pour la science et la culture à Paris a décidé de vous présenter une nouvelle génération de talents russes qui ont choisi l'Hexagone comme leur atelier artistique.

Il s'agit des personnes aux origines très différentes : des descendants d'émigrants blancs, ceux qui ont déménagé en France après la chute de l'URSS, ainsi que ceux qui sont venus en Europe pour suivre des études supérieures dans les années 2000.

Au cours de l'événement vous pourrez non seulement vous familiariser avec leur œuvre dans le domaine de la peinture, de la sculpture, de l'installation, de la photographie, du multimédia et de la musique, mais aussi devenir un auditeur des discussions sur l'art russe contemporain.

Pour participer au salon, inscrivez-vous en cliquant sur le lien.

L'artisanat est l'une des parties les plus riches de la culture de notre pays, qui vous aidera à mieux comprendre l'esprit russe.

Galerie virtuelle des miniatures de Mstiora

Date : 22-24 mars

Légèrement moins connue que le célèbre Palekh, la miniature laquée de Mstiora frappe néanmoins par la richesse de ses couleurs et son abondance de petits détails. Les origines de cet artisanat proviennent du village portant le même nom, situé dans la région de Vladimir.

Bin im Garten (CC BY-SA 3.0) Bin im Garten (CC BY-SA 3.0)

Depuis le XIVème siècle, cet endroit était célèbre comme le centre de l'iconographie, mais avec l'apparition de la chromolithographie au XIXème siècle, l'artisanat a connu une crise sévère. Après la Révolution, les maîtres de Mstiora ont commencé à représenter sur les boîtes laquées des contes de fées russes, des scènes de la vie quotidienne et même des vues architecturales.

Apprenez-en plus sur cet incroyable artisanat sur le site du Centre spirituel et culturel orthodoxe russe à Paris en mars.

L'homme a toujours rêvé de prendre la route vers des étoiles lointaines. La nouvelle exposition du Centre russe pour la science et la culture à Paris vous permettra d'imaginer comment les habitants de l'URSS envisageaient la conquête de l'espace à l'âge d'or de l'industrie spatiale russe.

Exposition extérieure et virtuelle Des rêves d’espace

Service de presse Service de presse

Date : du 1 au 31 mars 2021

À l’occasion du 60e anniversaire du vol dans l’espace de Iouri Gagarine, le Centre russe pour la science et la culture à Paris organise une exposition de gravures des XVIe–XXe siècles issues de la collection du professeur russe Vladimir Belikov. Grâce à elle, chacun peut découvrir comment les Russes et Soviétiques imaginaient l'exploration spatiale.

« Il y a soixante ans, le 12 avril 1961, Iouri Gagarine est devenu le premier homme à avoir effectué un vol dans l'espace. Les prophéties du génie Constantin Tsiolkovski se sont matérialisées : “L'humanité ne restera pas éternellement sur Terre, mais à la poursuite de la lumière et de l'espace, elle pénétrera d'abord timidement au-delà de l'atmosphère, puis conquerra tout l'espace solaire” », écrit Vladimir Belikov dans son descriptif pour l’exposition.

Notre programme ne serait pas complet sans le septième art. Vous verrez par conséquent un film avec la participation du légendaire acteur soviétique Andreï Mironov, ainsi qu’une interview avec le « mousquetaire soviétique » Mikhaïl Boïarski.

Diffusion en ligne de la comédie Les Aventures Incroyables d'Italiens en Russie, 1974

Date : 4-7 mars

Si vous aimez le cinéma soviétique, alors, bien sûr, vous connaissez le nom de l'acteur Andreï Mironov.

À l'occasion de son 80e anniversaire, le Centre spirituel et culturel orthodoxe russe à Paris diffusera l'un des meilleurs films avec sa participation, la comédie Les Aventures Incroyables d'Italiens en Russie réalisée par le célèbre Eldar Riazanov.

Cette histoire amusante sur des étrangers à la recherche d'un trésor caché à Leningrad vous fera rire de bon cœur et vous plongera dans l'atmosphère de l'époque.

Entretien La France de Mikhaïl Boïarski

Service de presse Service de presse

Date : 8 mars

D'Artagnan soviétique, cet acteur a conquis le cœur de millions de spectateurs. Les films basés sur les romans d'Alexandre Dumas avec sa participation sont toujours regardés dans notre pays.

Cependant, à part le rôle célèbre, qu'est-ce qui le relie à la France ? Il a répondu à cette question pendant une courte interview qu'il avait enregistrée avec sa fille, l'actrice Elizaveta Boïarskaïa. Pour l'écouter, rendez-vous sur le site du Centre russe pour la science et la culture à Paris.

Au mois de mars, vous pourrez également en apprendre davantage sur les dernières publications des écrivains russes contemporains.

Entretien en ligne avec l'écrivain russe Zakhar Prilepine

Service de presse Service de presse

Date : 11 mars 19:00

Le Centre de Russie pour la science et la culture à Paris vous invite à une nouvelle rencontre avec le célèbre écrivain russe Zakhar Prilepine.

Au cours de l'événement il vous parlera de son dernier livre Certains n’iront pas en enfer sorti en février aux éditions des Syrtes. C'est un roman autobiographique basé sur les souvenirs de l'auteur de sa participation au conflit dans l'Est de l'Ukraine. Le livre a suscité beaucoup de controverses dans l'espace public, ne laissant personne indifférent.

Si vous avez déjà lu d'autres œuvres de l'écrivain, comme L’Archipel des Solovki ou Le Péché, ne manquez pas cette rencontre en ligne.

Entretien en ligne avec l’écrivain russe Andreï Makine

Service de presse Service de presse

Date : 16 mars 16:00

Petit-fils d'une émigrée française, ce Russe s'est installé en France dans les années 1990 et a commencé à écrire des livres en français. Pour son quatrième roman, Le Testament français, Makine a reçu les prix Goncourt, Goncourt des lycéens et Médicis. En 2016, l'écrivain est élu membre de l'Académie française.

Сette fois, Makine parlera de son nouveau livre L'ami arménien et partagera ses réflexions sur la modernité. L'inscription sur le site du Centre de Russie pour la science et la culture à Paris est obligatoire.

Présentation du livre de Dimitri de Kochko Détective du tsar

Service de presse Service de presse

Date : 23 mars 18:00

Vous voulez savoir comment fonctionnait la police judiciaire tsariste ? Vous devez donc absolument vous inscrire à cette conférence en ligne organisée par le Centre russe pour la science et la culture à Paris avec la participation du journaliste français Dimitri de Kochko, qui a récemment publié chez les éditions Macha un livre sur son grand-père, Arkadi Kochko, détective de génie de l'Empire russe exilé en 1917 à Paris.

Pour nous faire part de la vie et du travail de ce Sherlock Holmes russe, son petit-fils a traduit et commenté ses notes portant sur des faits divers, histoires et affaires d'État. Le livre Détective du tsar traite également le destin de Menahem Mendel Beilis, un juif injustement accusé et emprisonné en Russie en 1913.

Dans le cadre d'une utilisation des contenus de Russia Beyond, la mention des sources est obligatoire.