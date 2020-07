Les villes russes dans les films et séries TV étrangers et dans la réalité

Iakoutie sans neige, Moscou et Saint-Pétersbourg vides avec une saveur «méridionale». S’ils semblent si irréalistes, c’est parce que les films et séries télévisées se déroulant en Russie sont généralement tournés… dans d'autres pays!

La plupart des films et séries télévisées étrangers se déroulant en Russie sont, en fait, généralement tournés en Europe de l'Est ou même à l'intérieur de studios de cinéma. À l'époque soviétique, obtenir l'autorisation de filmer en Russie était difficile à organiser en raison du « rideau de fer », alors qu'aujourd'hui, c'est juste une chose très coûteuse, de l'obtention des visas pour les participants aux autorisations afin de bloquer n'importe quelle rue de Moscou ou Saint-Pétersbourg (les lieux les plus « cinématographiques »). C’est pourquoi les villes russes montrées ne sont généralement... pas réelles. Nous avons comparé la Russie dans des films et séries télévisées avec l’aspect réel de la Russie à l'époque où le film a été tourné (ou se déroule).



Killing Eve (2018)

Une grande partie de la saison 3 de cette série télévisée se déroule en Russie. Les producteurs n'ont jamais caché qu'ils avaient filmé Moscou en Roumanie, et la capitale russe ressemble donc vraiment à une petite ville de province. Rues vides, petites places... Où sont passés les gratte-ciel, modernes ou soviétiques ?

BBC America, 2018, Alexei Kudenko/Sputnik BBC America, 2018, Alexei Kudenko/Sputnik

Mission impossible : Protocole Fantôme (2011)

Dans ce film, nous voyons l’allée Oboukha - du moins, c’est ce qu’indique un panneau dans l'une des scènes. Selon l’intrigue, le personnage de Tom Cruise, Ethan Hunt, doit recevoir sa « mission impossible » via une vieille cabine téléphonique, et ce alors que vous n’en auriez jamais trouvé à Moscou en 2011 ! C’est certainement lié au fait qu’ils ont utilisé un téléphone public sur le lieu réel du tournage - la scène a été filmée à Vancouver, au Canada. D'ailleurs, l’allée Oboukha est une vraie rue de Moscou. Voici à quoi elle ressemble.

Brad Bird/Skydance Productions, 2011, Wetscherinin(CC BY-SA 4.0) Brad Bird/Skydance Productions, 2011, Wetscherinin(CC BY-SA 4.0)

Hitman (2007)

Le film dépeint Saint-Pétersbourg, mais tous les panneaux et inscriptions sont en bulgare ce qui est un peu déroutant. Pas de surprise - Sofia, la capitale de la Bulgarie « a joué le rôle » de Saint-Pétersbourg dans ce film.

Xavier Gens/Anka Film, 2007, Roman Saponkov/Sputnik Xavier Gens/Anka Film, 2007, Roman Saponkov/Sputnik

Mais le plus étrange, c'est que les réalisateurs ont choisi de montrer la gare de Kiev située à Moscou, au lieu de la gare centrale de Saint-Pétersbourg !

Xavier Gens/Anka Film, 2007, Sergei Kompaniychenko/Sputnik Xavier Gens/Anka Film, 2007, Sergei Kompaniychenko/Sputnik

Une arnaque presque parfaite (2008)

Ce film sur deux arnaqueurs se déroule également partiellement à Saint-Pétersbourg. Les producteurs ont vraiment fait de leur mieux, en obtenant même des plaques d'immatriculation correctes avec la région « 78 » (le code de Saint-Pétersbourg). Cependant, choisir de filmer la « capitale du Nord russe » dans le sud des Balkans (en Serbie et au Monténégro, pour être précis) était une décision risquée. Si vous connaissez un endroit à Saint-Pétersbourg avec des maisons typiques du sud, écrivez-nous dans les commentaires ci-dessous !

Rian Johnson/Endgame Entertainment, 2008, Yuri Belinsky/TASS Rian Johnson/Endgame Entertainment, 2008, Yuri Belinsky/TASS

Siberia (2018)

Le film, qui se déroule dans la glaciale Yakoutie, a été tourné dans les villes canadiennes de Cooks Creek et Marquette. C’est pourquoi le personnage qu’incarne Keanu Reeves peut marcher avec un manteau léger et sans chapeau en hiver. Dans la vraie ville de Mirny (en Yakoutie), il ne pourrait le faire qu'en été !

Matthew Ross/Elevated Films, 2018, Alexander Ryumin/TASS Matthew Ross/Elevated Films, 2018, Alexander Ryumin/TASS

Hellboy (2004)

Savez-vous où se trouve la tombe de Raspoutine ? Bien sûr, dans la ville de Volokolamsk dans la région de Moscou. Seul hic, le cimetière représenté dans le film est situé en Bulgarie !

Guillermo del Toro/Lawrence Gordon/Lloyd Levin Productions, 2004, Google Maps Guillermo del Toro/Lawrence Gordon/Lloyd Levin Productions, 2004, Google Maps

Transsiberian (2008)

Ce thriller narrant des aventures sur le chemin de fer transsibérien a été tourné en Lituanie. Et quand vous voyez la gare de la ville sibérienne d’Irkoutsk, n’en croyez rien - c’est en réalité celle de Vilnius, la capitale de cet État balte. Quant à Vladivostok, il a en fait été tourné dans la ville balnéaire de Klaipeda. Je suppose que les producteurs pensaient que les hangars abandonnés d'une ancienne base aérienne militaire soviétique feraient l’affaire !

Brad Anderson/Future Films UK, 2008, Alexei Davydov/TASS Brad Anderson/Future Films UK, 2008, Alexei Davydov/TASS

Bonus

« Resident Evil : Retribution » (2012)

L'équipe a été autorisée à filmer dans le métro de Moscou, et nous pouvons voir des scènes dans la station Arbatskaïa. Pour le coup, tout est bien réel !

Paul W. S. Anderson/Constantin Film, 2012, Moskva agency Paul W. S. Anderson/Constantin Film, 2012, Moskva agency

Dans cette autre publication, découvrez sept célébrités hollywoodiennes qui sont en réalité russes.

