Leonardo DiCaprio

Global Look Press Global Look Press

La grand-mère maternelle de Leonardo DiCaprio était russe. Née sous le nom de Elena Smirnova dans l'Empire russe en 1915, elle a changé son nom pour Helene Indenbirken lorsque la famille a déménagé en Allemagne. Là, en 1943, elle a donné naissance à la mère de Leo, Irmelin, sous les bombes lors d'un raid aérien allié.

« Pour moi, elle était l'incarnation de la force et de l'intégrité intérieures », a déclaré DiCaprio, qui se définissait comme « à moitié russe » dans le magazine Interview Russia en 2012.

Kirk Douglas

AP AP

La famille du célèbre Spartacus a immigré aux États-Unis de la partie occidentale de l'Empire russe en 1915. Ainsi, le père de Kirk a échappé à la conscription dans l'armée tsariste en plein milieu de la Première Guerre mondiale. Né à New York, Issur Demsky (nom de naissance de Kirk Douglas) a eu une vie très dure et pauvre en grandissant. Il a fait plus de 40 emplois à l'époque, selon son autobiographie. Par la suite, Issur a pris son pseudonyme désormais célèbre lorsqu'il a rejoint la Marine pendant la Seconde Guerre mondiale.

Milla Jovovich

Getty Images Getty Images

Bien que Milla Jovovich soit née à Kiev, elle n'est pas ukrainienne. Sa mère, l'actrice soviétique Galina Loguinova, est russe, tandis que son père, Bogić Jovović, est serbe. Après avoir passé plusieurs années à Moscou, la famille a quitté l'Union soviétique au début des années 1980. Pourtant, Milla n'a jamais perdu ses liens avec sa patrie historique. Elle parle russe, apparaît de temps à autre dans des talk-shows russes et joue même des premiers rôles dans des films russes.

Steven Seagal

Yekaterina Chesnokova/Sputnik Yekaterina Chesnokova/Sputnik

Artiste et acteur de films d’action, Steven Seagal n'est pas seulement lié à la Russie par la citoyenneté qui lui a été accordée par le président Vladimir Poutine en 2016. Ses grands-parents paternels, Dora Goldstein et Nathan Siegelman, ont émigré aux États-Unis depuis Saint-Pétersbourg. Là, Nathan a changé son nom de famille pour celui sous lequel nous connaissons son célèbre petit-fils.

Sylvester Stallone

ZUMA Press/Global Look Press ZUMA Press/Global Look Press

Les arrière-grands-parents maternels de « Rocky Balboa », Rose (Lamlec) et Charles Labofisz sont originaires d'Odessa, un port du sud de l'Empire russe. En tant que riches hommes d'affaires, ils ont été forcés de quitter le pays en raison des pogroms (violentes émeutes dirigées contre les juifs) et des incendies criminels qui ont détruit leur grande fabrique de soie.

Dans les années 1980, les parents de Sylvester Stallone ont trouvé leur dernier parent éloigné vivant toujours à Odessa - Valery Kravtchenko. Une légende urbaine dit qu'ils ont obtenu l'aide personnelle de Gorbatchev et du KGB dans leur recherche.

Yul Brynner

Getty Images Getty Images

Star de films intemporels comme Les Dix commandements ou Le Bruit et la Fureur, Yul Brinner est né dans la ville russe de Vladivostok, en plein milieu de la guerre civile en 1920. Fils d'une actrice russe et petit-fils d'un homme d'affaires suisse et d’une femme bouriate, il a obtenu une apparence exotique à la fois européenne et orientale, ce qui lui a permis d’occuper un créneau spécial à Hollywood en tant que modèle et acteur.

Helen Mirren

ZUMA Press/Global Look Press ZUMA Press/Global Look Press

L'une des actrices les plus célèbres du Royaume-Uni et des États-Unis, Helen Mirren, est née sous le nom d'Helen Mironoff. Mi-anglaise, mi-russe, elle est la petite-fille de Piotr Mironov, membre de l'aristocratie russe et diplomate à Londres, qui a décidé de rester en Grande-Bretagne lors du déclenchement de la révolution bolchevique.

« Ce fut une expérience incroyable de marcher sur la terre sur laquelle mon père est né et où mon grand-père vivait et qui était évidemment si chère à son cœur », a déclaré Mirren après sa visite en 2009 dans sa patrie historique : le village de Kourianovo, en Russie, dans la région occidentale de Smolensk.

