Cinq films qui vous transporteront en Russie en ces temps de confinement

Beaucoup d'entre nous ont dû annuler ou reporter nos projets de vacances en raison de l'épidémie de coronavirus. Mais cela ne signifie pas que nous ne pouvons pas trouver d'alternative temporaire pour combler notre esprit assoiffé d’aventures. Ces cinq films, qui se déroulent dans un contexte russe, sauront vous transporter dans le plus grand pays du monde avec un mélange de superbes paysages naturels, une atmosphère authentique et des personnages originaux.

Comment j'ai passé cet été (2010)

Nominé pour l'Ours d'or au 60e Festival international du film de Berlin, Comment j'ai passé cet été raconte l’histoire d’un stagiaire passant l’été sur une station polaire isolée de l'Arctique en compagnie d'un géophysicien plus âgé et expérimenté. Leur seul travail consiste à recueillir des données météorologiques en utilisant de vieux équipements, et à les transmettre au centre météorologique d'État. Tourné sur la station polaire de Valkarkaï en mer des Tchouktches dans l’Arctique russe, le film offre une excellente occasion d'entrevoir les paysages uniques et étonnants de cette région peu peuplée.

Le film est disponible sur YouTube avec des sous-titres anglais et espagnols.

Les Nuits blanches du facteur (2014)

À quoi ressemble la vie quotidienne d’un facteur dans un village isolé du Grand nord russe ? Les Nuits blanches du facteur d'Andreï Kontchalovski dépeint la réalité pas toujours ensoleillée qui caractérise des endroits aussi reculés. Tous les acteurs du film sont des amateurs, et l'atmosphère est vraiment authentique, avec de magnifiques images de maisons de campagne entourées de forêts et d'eau à perte de vue.

Regardez-le avec des sous-titres français sur YouTube.

Dans les forêts de Sibérie, 2016

Qui ici n'a jamais rêvé de s'échapper loin de la vie urbaine, dans un endroit à mille lieues des hommes ? Ce film, basé sur les mémoires primés de l'aventurier français Sylvain Tesson, présente l’histoire d’un jeune Français laissant tout derrière lui pour vivre en autarcie sur les rives glacées du lac Baïkal. Un incontournable pour tous ceux qui ne connaissent pas encore la beauté majestueuse de cet endroit !

Le film est disponible en russe et en français sur Ivi.

Léviathan (2014)

Meilleur film en langue étrangère aux Golden Globes et nominé aux Oscars, Léviathan d’Andreï Zviaguintsev avait suscité de vifs débats en Russie au moment de sa sortie. Drame languissant, mélancolique et lent sur la vie désespérée des habitants de la Russie rurale, il a été filmé dans les environs rudes et pittoresques de Teriberka. Depuis, la colonie mourante du nord de la Russie est devenue la Mecque des touristes.

Vous pouvez le regarder ici avec des sous-titres anglais : Amazon, YouTube.

Je peux vivre ici (2017)

Besoin de quelque chose de plus vivant ? Découvrez ce roadmovie amateur. Je peux vivre ici est l'histoire de deux amis et de leur aventure à travers la Sibérie en quête des meilleurs sites pour faire du snowboard. Des paysages hivernaux incroyables, de belles séances de glisse et des blagues amusantes sont au rendez-vous ! (Si vous aimez, consultez leurs autres films de voyage sur le Kamtchatka et le sud de la Russie)

Il est possible de regarder ce film avec des sous-titres en anglais sur Viméo.

Bonus

Si vous parlez russe, regardez également Territoire, Le géographe a bu son globe, Moscou, je t'aime!, Piter FMet Comment je suis devenu russe (d’ailleurs disponible avec des sous-titres en chinois). Tous promettent de superbes paysages naturels et urbains.

