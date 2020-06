Pierre Richard évoque l’amour réciproque existant entre lui et la Russie

Russia Beyond désormais sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

Dans une interview au média Argoumenty nedeli, l’acteur français Pierre Richard, qui jouit en Russie d’une grande popularité, a partagé ses souvenirs de sa première visite du pays des tsars et a donné son explication de cet amour public.

Ainsi, à la prière de la journaliste de révéler le secret de ce sentiment, il a estimé que celui-ci résiderait dans la réciprocité. Il a souligné qu’il avait toujours su qu’il était aimé en Russie et a toujours été chaleureusement accueilli dans tous les endroits du pays qu’il a visités. Ne cachant pas que c’était agréable, il a avoué que cet amour était réciproque.

Évoquant sa première visite en Russie (encore soviétique), qui a eu lieu au temps de la perestroïka, l’acteur s’est souvenu des rues obscures, des rayons vides et des vendeuses non souriantes. C’était un autre pays et une période difficile, dit le « grand blond ». Et d’ajouter qu’aujourd’hui tout a changé.

