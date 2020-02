Ces youtubeurs russes traduisant et interprétant les plus grand tubes du monde (vidéo)

Ces artistes au talent étonnant vous aideront à apprendre le russe grâce à leur traduction des chansons les plus populaires au monde et leurs clips musicaux accompagnant chaque nouvelle reprise.

Les goûts musicaux russes sont aussi nombreux que les Russes eux-mêmes, il n'est donc pas surprenant que nous soyons friands de toutes sortes de genres du monde entier, qu'il s'agisse des stars de la K-pop BTS, d’Ariana Grande ou de Billie Eilish. Toutefois, les paroles en langues étrangères restant obscures pour de nombreux mélomanes, de plus en plus de blogueurs s’attellent désormais à la traduction des chansons et les interprètent ensuite à leur sauce.

Découvrez trois exemples de ces talents du Web, qui sont en première ligne pour aider les Russes à comprendre ce que disent ces chanteurs. Qui sait, vous pourriez même apprendre un peu de russe en cours de route.

Klava Koka

Klava Koka est une jeune chanteuse russe populaire, membre du label musical Black Star, qui comprend beaucoup des plus grands artistes pop et hip-hop de Russie. Les clips personnels de Klava ont déjà été visionnés des dizaines de millions de fois sur YouTube.

À 23 ans, Klava arbore une image mêlant charme et audace, tout en séduisant le public par sa positivité. Récemment, elle a publié une chanson en collaboration avec son petit ami présumé – Morgenstern, également jeune chanteur et blogueur. Leur vidéo a été visionnée 27 millions de fois en deux mois seulement.

Klava a en outre imaginé à quoi ressembleraient nos chansons préférées en russe, et a lancé la rubrique KlavaTraduction sur sa chaîne YouTube.

L'une de ses reprises les plus réussies a été celle de Despacito, en 2017, qui a été visionnée près de trois millions de fois.

Elle a même traduit la chanson bilingue anglo-coréenne Boy With Luv de BTS.

Admirez donc sa performance sur 7 rings d’Ariana Grande !

Et voici sa version de Dance Monkey de Tones and I.

Ou encore la magnifique chanson Havana, de Camila Cabello.

Sans compter sa reprise de Bad Guy, de l’incontournable Billie Eilish.

Radio Tapok

Radio Tapok, est un multi-instrumentiste de 30 ans, de son vrai nom Oleg Abramov. Il fait des reprises de tubes rock cultes très appréciés. Avec sa petite équipe de cinq personnes, il crée également des vidéos très similaires aux clips originaux, et adapte son look en fonction de celui de l'interprète initial.

Il est sur YouTube depuis 2014, et depuis lors, il a gagné un grand nombre de fans et a un programme de tournée très chargé, tant dans son pays qu'à l'étranger.

Par exemple, sa version de Du Hast de Rammstein a été vue plus de cinq millions de fois. Les Russes sont très attachés à ce groupe allemand, et beaucoup d'entre eux apprennent même la langue de Goethe pour comprendre ses paroles. Radio Tapok a également plusieurs autres reprises de ce groupe.

Un autre grand amour des Russes est Linkin Park (et ils ont extrêmement pleuré la mort de son leader Chester Bennington en 2017). Voici donc la version de Radio Tapok du morceau culte Numb.

Radio Tapok a également traduit une chanson issue de la sérieThe Witcher.

Ainsi que du Gorillaz...

Ou encore du System Of A Down...

Et même du métal suédois initialement interprété par le groupe Sabaton. Cette vidéo a atteint les 9,4 millions de vues !

D'ailleurs, Radio Tapok a joué avec Sabaton, et ça a été un événement unique lorsque le groupe l'a contacté et lui a demandé de publier sa reprise russe avant même la sortie officielle de The Attack of the Dead Men. Une façon très classe de promouvoir une nouvelle sortie sur un sol étranger !

Ai Mori

Cette ravissante jeune femme nommée Olga Redoran est plus connue sous le pseudonyme d’Ai Mori, ou MONADA. Elle est une blogueuse et une rock star montante avec tous les symboles nécessaires : eye-liner dans le style d'Amy Winehouse, faux sang, ecchymoses, cigarettes et bas déchirés.

Ai Mori essaie de se promouvoir sans l'aide de producteur, via les réseaux sociaux. Elle anime des directs et y montre la façon dont elle compose et enregistre sa musique. Elle fait également de brillantes reprises de chansons étrangères célèbres en langue russe. Son répertoire se compose principalement de morceaux rock et de ceux de ses propres idoles.

Voici sa reprise de Runaway de Linkin Park.

Écoutez donc son interprétation de Crawling. Comme Ai Mori l’affirme, cette œuvre lui tient particulièrement à cœur, car c’est grâce à elle qu’elle a connu Linkin Park, dont elle est désormais une grande fan.

Ici, une performance particulièrement passionnée sur Kiss Me de Katy Perry.

Et bien sûr, il était inévitable qu’elle s’attaque aussi à Billie Eilish, détentrice de multiples Grammy Awards, avec ici son tube Everything I Wanted.

Avril Lavigne a eu droit à sa reprise également !

Tout comme le groupe culte Evanescence !

