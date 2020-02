Cette ado russe devient la plus jeune auteure de couverture digitale de Vogue

Lorsque Nastya Kovtun, 16 ans, a reçu, de la part du célèbre magazine Vogue, une commande d’un portrait de l’artiste américaine Billie Eilish, la jeune fille originaire de la région de Perm (1 150 kilomètres à l’est de Moscou) a cru à une plaisanterie. Doute qui a par conséquent nécessité l’envoi d’un bordereau officiel traduit en russe, relate la rédaction sur son site officiel.

Il n’en était pourtant rien, Vogue ayant, selon les recommandations de la chanteuse en personne, contacté la jeune Russe pour réaliser la couverture digitale du numéro de mars. L’adolescente, amatrice de dessin et d’Eilish, avait en effet été repérée par l’interprète des hits Bad guy et When the party's over, qui n’avait pas hésité à liker 15 de ses illustrations, pourtant quelque peu cartoonesques, la représentant sur Instagram.

Grâce à son portrait en couleur remarquablement exécuté, Nastya est ainsi devenue la plus jeune auteure de couverture digitale de l’édition.

Comme l'explique la jeune artiste, c'est justement Eilish qui l'a inspirée à dessiner. « Elle est si simple, comme nous tous. Elle ne se met pas au-dessus de ses admirateurs et leur parle d'égal à égal. Personne ne m'a jamais influencé autant qu'elle ».

