La Russie en 2018 vue par l'illustrateur britannique Tim Vyner

La Coupe du Monde a amené de nombreux observateurs en Russie. Parmi eux, un ressortissant de Grande-Bretagne a capturé l'ambiance et les vibrations de différentes villes hôtes dans de belles illustrations.

Публикация от Tim Vyner (@timvyner) 9 Июл 2018 в 11:13 PDT

Musée de l’espace de Samara

Публикация от Tim Vyner (@timvyner) 8 Июл 2018 в 9:49 PDT

Quai de la Volga à Samara

Публикация от Tim Vyner (@timvyner) 5 Июл 2018 в 10:31 PDT

Statue de Iouri Gagarine à Moscou, et quelques croquis de la circulation

Публикация от Tim Vyner (@timvyner) 4 Июл 2018 в 12:27 PDT

Place Rouge pendant la Coupe du Monde

Публикация от Tim Vyner (@timvyner) 1 Июл 2018 в 12:37 PDT

Station de métro Place de la Révolution (Moscou)

Публикация от Tim Vyner (@timvyner) 19 Июн 2018 в 10:20 PDT

Volgograd (ancien Stalingrad) - Monument de la Seconde Guerre mondiale

Публикация от Tim Vyner (@timvyner) 1 Июл 2018 в 10:57 PDT

Stade Loujniki et centre d'affaires de Moscou

Публикация от Tim Vyner (@timvyner) 6 Июл 2018 в 9:53 PDT

« Marché noir » en dehors de la billetterie de la FIFA non loin de la station de métro Dobryninskaïa

Публикация от Tim Vyner (@timvyner) 10 Июл 2018 в 10:52 PDT

Hôtel Metropol avec des mosaïques de l'artiste Mikhail Vroubel

Публикация от Tim Vyner (@timvyner) 11 Июл 2018 в 11:53 PDT

Rue Nikolskaïa à Moscou, l'épicentre de la vie des supporters

Публикация от Tim Vyner (@timvyner) 18 Июл 2018 в 4:38 PDT

Un croquis complexe mettant en vedette l'un des gratte-ciels des « Sept Sœurs » de Staline

