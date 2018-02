Combiner peinture et photographie, crédo miraculeux d'une fantaisiste artiste sibérienne

Marina Fandeïeva, une artiste de la ville sibérienne de Novossibirsk, combine la photographie et la peinture, créant des images surprenantes d’originalité et de fantaisie. Son compte Instagram peut se vanter de contenir plus de 3 000 clichés reflétant son approche artistique.

Les internautes lui font parvenir leurs photos en les publiant avec un hashtag spécialement prévu à cet effet (#рисоваши), et Marina les transforme ensuite de manière unique. Elle imagine en réalité de véritables histoires pour ses œuvres.

Récemment, elle a d’ailleurs publié un livre intitulé Les nouveaux contes du Kamtchatka, dans lequel elle a non seulement développé cette fascinante combinaison, mais a également elle-même rédigé les différents récits.

Marina Fandeïeva transforme les photographies à sa façon. Marina Fandeïeva

« Tout le monde parle de magie en illustrations, mais c’est une illusion. Je souhaite créer un miracle qui est possible uniquement pour un peintre, sans quitter les limites de la physique et de l’optique, mettre toutes les couleurs ensemble et obtenir une lumière pure », a confié il y a peu Fandeïeva.

Découvrez également ces contes sibériens, véritables ponts entre habitants des villes et habitants de la toundra, entre mythe et réalité, entre partie européenne et partie asiatique de la Russie.

