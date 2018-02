Neuf bâtiments de Moscou ressuscités des ruines

Nous pouvons maintenant voir le Club anglais de Moscou comme le connaissait le poète Alexandre Pouchkine, et observer la résidence Gagarine à la manière dont Léon Tolstoï l'a décrite dans son roman Guerre et Paix. La restauration de ces bâtiments a été rendue possible grâce à des recherches historiques et architecturales, qui a permis de recréer les couleurs et les façades d'origine.