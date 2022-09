Le viaz, cet ancien style d’écriture slave ayant regagné ses lettres de noblesse en Russie

Russia Beyond désormais sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

En 2019, un tunnel calligraphique est apparu à Iaroslavl : les artistes Alexandre Abrossimov et Evgueni Fakhroutdinov ont peint l'arche d'un immeuble d'habitation avec des vers de la poésie de Joseph Brodsky, et ce, en utilisant le viaz russe. L'objet d'art calligraphique, qui est devenu le plus grand de la ville, a montré que le lettrage le plus russe se présente de manière organique non seulement dans la décoration des églises orthodoxes, mais aussi dans l'art de rue.

Parmi les avantages du viaz figurent sa simplicité d'exécution, son accessibilité pour la compréhension (par rapport à des types d'écriture plus compliqués, y compris l'écriture cursive) et l'équilibre entre les fonctions informatives et d’exécution.

Comment le viaz peut-il aider à maîtriser la langue russe ?

Piotr Tchobikto Centre d'art calligraphique Ot Aza do Ijitsy

Dans la Rus’ médiévale, le viaz était utilisé comme forme initiale d'enseignement de l'écriture, de la lecture et du comptage (à l'époque, les chiffres étaient indiqués par des lettres) et comme première étape dans le développement de toutes les formes d'écriture russe, explique Piotr Tchobitko, fondateur et directeur artistique de l'école de calligraphie de Saint-Pétersbourg Ot Aza do Ijitsy.

Auteur de l'oeuvre - Natalia Pelikh Centre d'art calligraphique Ot Aza do Ijitsy

Les étrangers peuvent également tirer profit de l'étude de l'écriture russe. Parmi les élèves de l'école de Tchobitko, l’on trouve des ressortissants du Canada, d'Allemagne, de Pologne, de Chypre, de Finlande, de Grande-Bretagne, d'Israël, des États-Unis, d'Amérique latine et d'Australie.

« Un jour, nous avons eu un groupe d'Arabes qui voulait faire de la calligraphie. Je leur ai dit : "Je suis désolé, mais je ne connais pas l'arabe". Ils ont dit : "Mais nous n'en avons pas besoin, enseignez-nous votre viaz. Votre viaz est notre kufi [le kufi est l'une des plus anciennes écritures arabes créée à la fin du VIIIe siècle et a joué un rôle majeur dans le développement de la calligraphie arabe]". En Orient, les formes géométriques claires des signes ont une base structurelle similaire à notre viaz, explique Piotr. En outre, parmi mes étudiants, il y a eu beaucoup de Chinois qui étudiaient la calligraphie russe. Ils excellaient précisément dans le viaz, puis ont appris l'oustav [ou écriture onciale, ndlr] et le polou-oustav [ou écriture semionciale, deux autres styles d’écriture, ndlr]. D’après eux, la calligraphie russe a beaucoup de points communs avec la calligraphie chinoise ».

Oustav, un autre style d'écriture russe. Auteur de l'oeuvre - Ekaterina Volkova Centre d'art calligraphique Ot Aza do Ijitsy

Polou-oustav, un autre style d'écriture russe. Auteur de l'oeuvre - Daria James-Levy Centre d'art calligraphique Ot Aza do Ijitsy

Selon lui, le viaz est une entrée singulière dans l'art de la calligraphie en général. Il est facilement compréhensible, c'est pourquoi il plaît aux enfants comme aux adultes.

Auteur de l'oeuvre - Ekaterina Volkova Centre d'art calligraphique Ot Aza do Ijitsy

« Quand une personne commence à comprendre le viaz, elle découvre toute la beauté de la langue russe », affirme Tchobitko.

Les origines du viaz

Clocher d'Ivan le Grand (Kremlin de Moscou) Alexeï Maïchev/Sputnik Alexeï Maïchev/Sputnik

Le viaz ornemental est apparu au milieu du XIe siècle à Byzance, mais il a connu son apogée dans les États slaves. Le fait est que les lettres de l'alphabet grec ne peuvent révéler pleinement le potentiel de l'élément clé du viaz – la ligature de mât (la connexion des éléments directs des lettres). L'alphabet cyrillique est d'une richesse incomparable à cet égard, car il a absorbé l'intégralité de l'alphabet grec et l'a complété par des lettres « authentiques » pour désigner les sons propres à l'ancienne langue slave. Ainsi, pour un calligraphe, le cyrillique et le viaz sont une « forêt » de mâts (nom donné aux traits verticaux des lettres) et de 400-600 ligatures.

Église des Quarante-Martyrs à Veliko Tarnovo (Bulgarie) Svik (CC BY-SA 3.0) Svik (CC BY-SA 3.0)

Les premiers exemples précisément datés de l'utilisation du viaz par les Slaves du Sud remontent à la première moitié du XIIIe siècle, le plus ancien étant une inscription de victoire du tsar Ivan Asen II sur une colonne de marbre dans l’église des Quarante-Martyrs à Veliko Tarnovo (Bulgarie, 1230).

Cloche du monastère Saint-Sabbas de Storoji à Zvenigorod Domaine public Domaine public

Au XIVe siècle, le viaz slave du sud est devenu plus riche et plus intéressant que le byzantin. L’on a pu le constater, tout d’abord, dans les documents officiels – dans les noms et les titres des tsars bulgares et serbes, et plus tard – dans tous les manuscrits slaves du sud, précise le paléographe russe Viatcheslav Chtchepkine. La chute de ces États a stoppé le développement de la technique d'écriture, mais au XVe siècle, le viaz roumain, basé sur le slave du sud, est apparu. Un tel « transit » de l'écriture a manifestement eu lieu dans les monastères du mont sacré Athos.

L'Apôtre, premier livre imprimé et daté de la Rus' Domaine public Domaine public

En Rus’, le viaz est apparu à la fin du XIVe siècle et, au XVe siècle, il était largement répandu à Novgorod, Pskov, Tver, Moscou, ainsi que dans la laure de la Trinité-Serge qui est devenue un centre de l'écriture russe. À la fin du XVe siècle, il était déjà le style d'écriture le plus répandu en Russie. Néanmoins, en 1708-1711, Pierre Ier a procédé à une réforme de l'alphabet russe et a introduit une police d’écriture civile, proche de l'occidentale. Ainsi, à partir de cette époque, le viaz a été préservé principalement chez les vieux-croyants (communauté orthodoxe vivant selon les préceptes datant d’avant les réformes religieuses du XVIIe siècle), qui résistaient aux innovations de l'État.

Du temple à la publicité

Fragment de l'affiche "Exposition historique d'objets d'art au bénéfice des blessés et affamés", par Ivan Bilibine, 1904 Domaine public Domaine public

Jusqu'à la fin du XIXe siècle, le viaz était utilisé pour la décoration des livres religieux, des icônes et des intérieurs d'églises. Une révolution dans ce domaine a toutefois été opérée par l'association Mir iskousstva (Le Monde de l’art, 1898-1927) qui a décidé de restaurer la valeur artistique de cette écriture ancienne.

Calendrier russe pour 1927 par Ivan Bilibine Domaine public Domaine public

« [L'artiste russe et illustrateur de livres] Ivan Bilibine a commencé à utiliser le viaz dans la conception de livres, de publicités et d'affiches. Mikhaïl Vroubel a créé d'intéressants effets décoratifs basés sur la combinaison du viaz et d'éléments propres au style Art nouveau. Parallèlement, Viktor Vasnetsov, le principal artiste des contes de fées russes, a utilisé le viaz dans la décoration des cathédrales et même dans l’ornementation de timbres », explique Piotr Tchobitko.

Timbre pour la collecte volontaire au bénéfice des victimes de la Première Guerre mondiale Domaine public Domaine public

Il note qu'au tournant des XIXe et XXe siècles, le viaz a finalement quitté l'église, est entré dans le grand paysage, a pénétré dans la typographie et a été utilisé dans la conception de livres et dans les arts appliqués.

Piotr et ses élèves ont quant à eux contribué au renouveau de la calligraphie en Russie au XXIe siècle. En 2008, ils ont participé à l'organisation de la première exposition internationale de calligraphie à Saint-Pétersbourg. Lors des expositions suivantes à Moscou, Novgorod, Saint-Pétersbourg et Tallinn, une place spéciale a été accordée à l'écriture russe et, en particulier, au viaz : c'est ainsi qu'il a retrouvé sa popularité. Son ornementation, son rythme particulier et sa structure ont inspiré les concepteurs, et le viaz a commencé à apparaître partout, des emballages aux bijoux en passant par la décoration des intérieurs des maisons privées et des espaces publics.

Auteur de l'oeuvre - Elena Klementieva Centre d'art calligraphique Ot Aza do Ijitsy

Dans le même temps, les artistes de rue et les graffeurs, qui ont déjà épuisé les thèmes occidentaux, ont également commencé à utiliser le viaz dans leurs œuvres.

Certains d'entre eux, comme Pokras Lampas, tentent de combiner le gothique occidental et le viaz russe, en utilisant un large pinceau. Aujourd'hui, le viaz est donc un matériau à part entière pour les expériences de calligraphie.

