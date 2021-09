Cinq poètes russes dont le cœur a été volé par des étrangers

C’est le cœur qui commande: les poètes, en tant que représentants les plus sentimentaux de l'intelligentsia russe, ne pouvaient contrôler leurs émotions. Découvrez leurs histoires d'amour avec des étrangers, qui ont conduit à des mariages brisés, à des enfants illégitimes et qui ont même peut-être joué un rôle au début de la guerre froide.

Anna Akhmatova et Isaiah Berlin

En novembre 1945, le célèbre philosophe politique d'origine russo-juive Isaiah Berlin a entrepris un voyage en URSS. L'un des esprits les plus brillants du XXe siècle, il a toujours été fasciné par la culture russe et a travaillé durement pour la populariser à l'étranger. Comme il l'a écrit lui-même, il désirait rencontrer la poétesse Anna Akhmatova, surnommée « l'Âme de l'Âge d'Argent », depuis qu'il avait été initié à sa poésie.

Isaiah Berlin Getty Images Getty Images

Alors qu'il tuait le temps dans l'une des librairies de Leningrad, Berlin a entamé une conversation informelle avec un homme qui s'est avéré être un critique littéraire bien connu. Sans grand espoir, Berlin lui a demandé si Akhmatova était encore en vie. Étonnamment, l'homme a répondu positivement, puis a demandé : « Voulez-vous la rencontrer ? ».

Une rencontre avec la poétesse a été organisée, et bientôt Berlin lui a rendu visite dans son appartement situé sur le quai de la rivière Fontanka. À l'époque, Akhmatova avait 56 ans et Berlin 36. Les rumeurs sur leur brève liaison ont servi de source d'inspiration pour la création d’un spectacle à Broadway et même d’un opéra, bien que le grand philosophe lui-même ait nié tout cela.

Anna Akhmatova Poetry Literature/Global Look Press Poetry Literature/Global Look Press

Une chose est sûre, la réunion a eu des conséquences politiques, et Staline était furieux qu'une « nonne » ait rencontré un « espion » britannique (une référence au discours d'un fonctionnaire soviétique, dans lequel il accusait Akhmatova d'être « soit une nonne, soit une prostituée »). Remarquablement, des années plus tard, Akhmatova a déclaré à Berlin qu'elle croyait que leur rencontre à Leningrad et la fureur ultérieure de Staline avaient vraiment causé la guerre froide.

Vladimir Vyssotski et Marina Vlady

En 1967 l'actrice française née dans une famille d'émigrés de l'Empire russe Marina Vlady a eu la chance de rencontrer pour la première fois Vladimir Vyssotski, le célèbre barde soviétique et acteur du Théâtre sur la Taganka de Moscou. Les deux futurs amoureux avaient 29 ans, Vyssotski était déjà une véritable icône culturelle au Pays des Soviets.

Marina Vlady et Vladimir Vyssotski Anatoli Garanine/Sputnik Anatoli Garanine/Sputnik

« Du coin de l'œil, j'ai remarqué un petit jeune homme mal habillé qui se dirigeait vers nous. Je l’ai brièvement regardé et seuls les yeux gris clair ont attiré mon attention un instant. Des exclamations du public ont interrompu ma conversation et je me suis tournée vers lui. Il s'est approché de moi, m'a pris la main en silence et ne l'a pas lâchée longtemps, puis il l'a embrassée, s'est assis en face de moi et ne m'a jamais quittée des yeux », s’est souvenue Vlady de leur première rencontre.

Peu de temps après leur première rencontre, Vyssotski a divorcé et a laissé deux enfants pour épouser Vlady en 1970. Pendant la décennie suivante, le couple a entretenu un relation à distance, qui a pris fin lorsque Vladimir est décédé en 1980. Bien que le barde ait eu une liaison de deux ans avec une femme beaucoup plus jeune, Oksana Afanassieva, il n'a jamais officiellement quitté Marina.

Sergueï Essénine et Isadora Duncan

Isadora Duncan (au centre) et Sergueï Essénine Edward Steichen Edward Steichen

Quand Isadora Duncan, la célèbre danseuse américaine, est montée sur un navire à destination de la Russie soviétique, une diseuse de bonne aventure lui a prédit un mariage dans un pays étranger. Féministe dévouée de 44 ans qui évitait de se marier, elle n'a pas cru sérieusement à cette prédiction jusqu'à ce qu'elle ne rencontre le poète russe Sergueï Essénine, qui, à ses 26 ans, avait déjà acquis une renommée nationale et une réputation de bagarreur. Ils parlaient des langues différentes, mais cela n'a pas empêché leur amour. Cependant, ces sentiments étaient destinés à s'estomper, car l'ego du poète a été détruit lors du voyage du couple aux États-Unis, où sa femme était beaucoup plus célèbre que lui.

Vladimir Maïakovski et Elly Jones

Lorsque le fondateur du mouvement futuriste russe Vladimir Maïakovski est venu à New York, son ami lui a présenté une jeune femme de 20 ans, d'origine allemande et née dans l'Empire russe, mais qui avait été forcée de quitter le pays quand les communistes étaient arrivés au pouvoir. Alors qu'elle était mariée à un Américain, Elly Jones est devenue traductrice et guide pour le poète qui ne parlait pas anglais.

Vladimir Maïakovski Nikolaï Petrov/Sputnik Nikolaï Petrov/Sputnik

Maïakovski, âgé de 32 ans, et Jones ont passé ensemble les deux mois suivants, bien que le poète ait insisté pour que leurs relations restent secrètes : cette liaison entre le principal « chanteur » de la révolution russe et une femme qui avait trouvé refuge contre le régime soviétique en Amérique, aurait en effet pu compliquer la vie de Maïakovski en Union soviétique.

Elly Jones Tinker Coalescing Tinker Coalescing

Après que le poète a quitté les États-Unis, Elly Jones a donné naissance à leur fille, Helen Patricia Thompson, une écrivaine et professeure américaine qui a contribué à l'étude de l'héritage de son père.

Joseph Brodsky et Maria Sozzani

Sozzani, une jeune étudiante italienne, a rencontré Joseph Brodsky lors de sa conférence à Paris. À cette époque, Brodsky était déjà un lauréat du prix Nobel de 50 ans vivant à New York. Leur idylle a commencé par une lettre que Sozzani, 25 ans, a écrit à Brodsky après cet événement.

Le couple a eu une fille en 1992, trois ans avant que le poète ne décède d'une crise cardiaque. C'est Sozzani qui a décidé de déplacer les restes du poète à Venise, en Italie, où il est maintenant enterré.

