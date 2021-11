Faire ses adieux à la russe: comment choisir un «au revoir» approprié?

Partir à temps est un art s’apprenant tout au long de la vie. Celui de dire correctement au revoir est un peu plus facile, mais seulement parce que chaque langue possède un ensemble de phrases rituelles qui aident les interlocuteurs à ne pas s'offenser mutuellement en mettant fin à la conversation. Cela peut se faire de nombreuses façons, la liste est longue, et l'option choisie peut en dire beaucoup sur votre personnalité.

Si vous ne voulez pas divulguer d'informations personnelles, il est possible de se contenter des variantes neutres « До свида́ния ! » (do svidania, au revoir) et « Пока́ ! » (poka, salut). La première est utilisée dans le cadre de la communication formelle avec le vouvoiement, la seconde dans celui de la communication informelle avec vos amis et proches. Les deux, bien qu’appropriées à toutes les situations, manquent cependant de personnalité. Examinons donc une liste d'options plus colorées, qui en diront un peu plus sur l'interlocuteur et ses intentions.

L'homme-agenda

Aliona Repkina Aliona Repkina

Si vous êtes optimiste et confiant que demain viendra, que votre interlocuteur sera encore gentil avec vous dans quelques jours et que vous vous reverrez certainement, les types de salutations suivants en russe vous conviendront :

- Уви́димся ! (ouvidimsia, on se verra)

- До встре́чи ! (do vstretchi, à la rencontre)

- До за́втра ! (do zavtra, à demain)

- До ско́рого ! (do skorovo, à bientôt)

- До понеде́льника ! (do ponedelnika, à lundi)

(До + cas de déclinaison génitif)

Ces adieux apportent de la stabilité dans la vie de tous ceux qui les utilisent et donnent foi en un avenir meilleur. Un fait intéressant est que les formules « До свидания » et « До встречи » sont construites de la même manière (préposition DO + Génitif), les mots « встреча » et « свидание » étant ici synonymes de « rencontre ». Mais alors que la première variante n'implique pas du tout que les interlocuteurs vont se revoir prochainement, la seconde est utilisée précisément lorsqu'un rendez-vous est convenu et anticipé.

Le fataliste

Aliona Repkina Aliona Repkina

Toutefois, si la confiance vous fait défaut et que la personne à qui vous venez de parler se retrouve sur une liste noire, un mot pour vous suffira...

- Проща́й ! (prochtchaï, adieu)

Un bref « Прощай » fait savoir sans équivoque à votre interlocuteur que vous ne vous reverrez jamais. Cette option est idéale pour mettre fin à une idylle de vacances ou pour une sortie dramatique avant de claquer bruyamment la porte. Il est également utilisé dans des situations où personne n'en veut à personne, mais où les gens se disent au revoir, se réconciliant sur le fait que le destin ne les réunira plus sur la planète Terre.

L’aimable

Les personnes polies se souhaitent des choses agréables, et les vœux remplacent souvent les formules d'adieu classiques.

- Всего́ хоро́шего ! (vsiévo khorochévo, tout le bien)

- Всего́ до́брого ! (vsiévo dobrovo, tout le bon)

- До́брой но́чи ! (dobroï notchi, bonne nuit)

- Споко́йной но́чи ! (spokoïnoï notchi, paisible nuit)

- Счастли́во ! (chastlivo, tout le bonheur)

À part le dernier exemple, qui est un adverbe, ces souhaits d'adieu ont la forme génitive, car ils conservent le lien avec le verbe « желать » (jelat, souhaiter), après lequel ce cas de déclinaison est nécessaire.

Notons que les expressions comportant le mot « ночь » (notch, nuit) mentionnées ci-dessus se disent généralement après 22 heures, lorsque la conversation s'est éternisée et qu'il est temps de se préparer à aller se coucher.

Le polyglotte

Aliona Repkina Aliona Repkina

Les « au revoir » empruntés à d'autres langues étrangères sont aussi volontiers utilisés en russe. Le degré de popularité de ces formules est déterminé par le type de séries étrangères que les téléspectateurs regardent en ce moment. La vague d'amour pour le cinéma italien avec Adriano Celentano dans les années 80 a par exemple laissé les mots « Ciao » et « Arrivederci » dans la langue, la popularité des séries latino-américaines dans les années 90 a ensuite ajouté l’ardent « Adios ». Aujourd'hui, ces variantes semblent un peu prétentieuses, adaptées à la compagnie de polyglottes ou au refrain lancinant d'une chanson pop populaire.

- Ча́о ! (ciao)

- Аривиде́рчи ! (arrivederci)

- Адио́с! (adios)

Le viril

Aliona Repkina Aliona Repkina

En russe, il existe des versions sexuées des adieux :

- Ну, дава́й. (nou davaï)

- Ну, быва́й. (nou byvaï)

Ce type d'adieu est synonyme de brièveté et de simplicité, c'est pourquoi on le retrouve souvent dans le discours des militaires. « Бывай » est la forme impérative singulière du verbe « бывать » (byvat, aller, être), une périphrase littérale ressemblerait à : « continue à être, tu t’en sors pas trop mal ».

À ce groupe l’on peut ajouter l'option stricte, professionnelle et sans émotion :

- На свя́зи ! (na sviazi, en contact)

Les adeptes de cette variante de l'au revoir sont toujours attentifs à la communication et au fait que, dans le monde d'aujourd'hui, on peut atteindre n'importe qui à n'importe quel moment grâce aux technologies.

Ces adieux qui agacent les mamans

Aliona Repkina Aliona Repkina

Les variations argotiques dérivées des formules standards « пока » et « до свидания » sont populaires auprès des jeunes, mais dérangent les personnes plus âgées :

- Поке́дова ! (pokévoda)

- Досвидо́с ! (dosvidos)

Ils sonnent joyeux mais grossiers, et sont plus susceptibles de convenir à des situations où vous voulez vraiment dire au revoir tout en offensant la personne avec dédain. Il semblerait que « dosvidos » ait adopté le suffixe « –os » d’« adios », ce qui montre une fois de plus l'amour tendre des téléspectateurs russophones pour les feuilletons latino-américains.

En conclusion, souvenez-vous que l’on peut en savoir beaucoup sur une personne par sa façon de dire au revoir. En faisant vos adieux, ne contrariez donc pas vos mères, ne vous souhaitez que des choses bonnes et agréables, et peut-être reverrez-vous vos amis russes si vous dites plus souvent « до встречи » au lieu de « до свидания ».

