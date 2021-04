Quelle est la différence entre «тоже» et «также»?

Russia Beyond désormais sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

Un étudiant apprenant le russe pourrait facilement écrire des dizaines de lignes dans le livre des « plaintes et suggestions » de la langue russe. Par exemple : « Pourquoi ne rend-on pas les accents toniques fixes dans les mots ? » ou « Peut-on s'il vous plaît prononcer la lettre "o" comme telle, au lieu de la faire sonner comme un "a" dans certains mots ? » ou « J'exige que la lettre "ё" soit toujours écrite correctement, avec le tréma, car les Russes l’omettent souvent » et, bien sûr, « Pourquoi ne peut-on pas avoir juste "тоже" et jeter "также" pour éliminer toute confusion ? ».

« Тоже » et « также » ont vraiment beaucoup en commun. Essayons de comprendre quelles sont les différences en examinant les exemples suivants :

« Je pratique le yoga. Mark aussi pratique. » Aliona Repkina Aliona Repkina

« Je pratique le yoga, et je cours aussi chaque soir. » Aliona Repkina Aliona Repkina

Le mot « тоже » est utilisé lorsque la phrase contient deux sujets distincts (S1 et S2) qui exercent la même action ou présente une caractéristique commune. Le terme « также », par contre, est utilisé pour mettre en relation différentes caractéristiques ou activités réunies par un seul et même sujet (S1). Les deux exemples peuvent être visualisés de la manière suivante :

Aliona Repkina Aliona Repkina

Dans la plupart des cas, « тоже » peut être substitué par « также », puisqu’ils sont synonymes dans des phrases dont la structure est présentée dans la figure 1, sur la gauche. Par exemple :

« Demain la maman appellera son fils, le papa aussi l’appellera. » Aliona Repkina Aliona Repkina

Dans cet exemple, « тоже » désigne la même action effectuée par les deux sujets, tandis que « также » communique un sens légèrement différent : il ajoute une caractéristique supplémentaire au message (l'important est que ce soit la mère qui appelle – le fait que ce soit aussi le père est une réflexion après coup).

Mais vous devez également faire attention à ce point : « тоже » ne peut pas remplacer « также » dans la figure 2 ! Par exemple, lorsque vous énumérez toutes les langues que vous parlez, vous devez utiliser uniquement « также » :

« Je parle anglais, français. Je parle aussi russe. Et encore, je parle allemand. » Aliona Repkina Aliona Repkina

Dans l'exemple ci-dessus, « также » peut facilement être remplacé par le synonyme « а ещё » en début de phrase, car il implique des informations supplémentaires. D'ailleurs, en parlant de positionnement, « тоже » n'est jamais utilisé en début de phrase (position initiale), tandis que « также » adore être à cet emplacement (exemples 2, 4).

Les deux mots portent également un schéma intonatif différent dans la phrase. « Тоже » peut facilement impliquer une emphase intonative – il pointe vers une information que nous connaissons déjà, alors que « также » reste dans « l'ombre intonative », pour ainsi dire. C'est pourquoi, dans les dialogues quotidiens, on entend souvent « тоже ».

Aliona Repkina Aliona Repkina

En ayant résumé la différence entre « также » et « тоже » dans le tableau suivant, nous pouvons espérer qu’il y aura moins de plaintes concernant cet aspect portant à confusion de la langue russe et que les étudiants pourront enfin trouver le sommeil.

Aliona Repkina Aliona Repkina

