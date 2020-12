Comment dire «merci» en russe?

Russia Beyond désormais sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

« Spassibo »

"Merci, Staline bien aimé, pour notre heureuse enfance" V. Govorkov V. Govorkov

La langue russe n'est pas simple, mais pour dire « Merci », il suffit d'un mot – « Спасибо » (« spassibo »). C'est absolument suffisant et n'hésitez pas à le dire en toutes occasions. Un petit conseil pour ceux qui veulent avoir l'air plus naturel : l'accent est mis sur la deuxième syllabe et le « о » final n'est donc pas prononcé comme tel, mais comme un « а ».

L'origine du mot remonte au vieux slavon, qui est au russe ce que le latin est au français – « Спаси бог » (« spassi bog ») se traduisant littéralement par « Dieu sauve ».

À l'ère d'Internet, ce mot a connu plusieurs « nouvelles » variantes. « Спасиб » (« spassib ») est par exemple une variante familière et raccourcie, utilisée dans les messages textuels et dans les conversations amicales informelles. Une version encore plus courte – « Пасиб » (« passib ») – est également populaire. « Спасибки »/« Пасибки » (« spassibki »/« passibki ») est une version « mignonne », mais n'en abusez pas, à moins que vous ne vouliez paraître un peu niais. Enfin, est même également possible, à l’écrit, la version ultra-raccourcie « спс » (« sps »).

Lire aussi : Les cinq phrases russes les plus importantes à connaître

Plus qu'un simple « spassibo »

« Спасибо большое » (« spassibo bolchoïé ») est utilisé si vous voulez ajouter à quel point vous êtes reconnaissant, comme pour exprimer « beaucoup ». Mot à mot, cela signifie littéralement « un grand merci ».

Parfois, les Russes peuvent dire « Спасибо тебе » (« spassibo tebié », « merci à toi ») ou « Спасибо вам » (« spassibo vam », « merci à vous »). Cela permet de renforcer le remerciement. L’on peut bien évidemment alors ajouter « beaucoup » : « спасибо тебе/вам большое » (« spassibo tebié/vam bolchoïé »).

« Спасибо огромное » (« spassibo ogromnoïé ») est littéralement un « énorme merci », ce qui signifie une forme supérieure de gratitude. Il est généralement utilisé lorsque quelqu'un a vraiment fait une faveur ou a beaucoup aidé.

« Blagodariou » et autres mots

Quand on dit des centaines de fois par jour « spassibo », cela peut devenir un peu fastidieux. Ainsi, pour paraître plus intelligent ou bohème, les gens modernes et les jeunes utilisent de temps à autre le mot français « merci », et l'ajoutent au lieu de « spassibo » dans les expressions habituelles – par exemple, « мерси тебе большое » (« merci tebié bolchoïé », « merci beaucoup à toi »).

Une autre façon de paraître intéressant et non trivial serait d'utiliser le vieux mot « благодарю », « blagodariou », qui est la première personne du verbe « благодарить » (« blagodarit »), signifiant étymologiquement « offrir le bien », mais qui se traduire par « remercier ».

La forme archaïque, qui est aussi parfois utilisée de manière intellectuelle, est « благодарствую » (« blagodarstvouïou »).

Enfin, « премного благодарен » (« premnogo blagodaren ») signifie quant à lui « très reconnaissant », tout comme la forme similaire, mais moins archaïque « очень благодарен » (« otchen blagodaren »).

Dans cet autre article, nous vous expliquons pourquoi il ne faut jamais dire «spassibo» dans une prison russe.

Dans le cadre d'une utilisation des contenus de Russia Beyond, la mention des sources est obligatoire.