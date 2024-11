Les sept villes les plus chaudes de Russie

La Russie est connue pour ses hivers rigoureux. Mais, il fait bon même en janvier dans certaines de ses régions. Et, l’été, y règne la chaleur.

Sotchi

Legion Media Legion Media

Les stations balnéaires de la mer Noire ont un climat subtropical. Sotchi est l’une des villes les plus chaudes de Russie. La température moyenne annuelle y est de +14°C. Il y fait autour de +10°C l’hiver et de +30°C l’été. Les changements de saison s’y font en douceur.

Yalta

Travel Faery/Getty Images Travel Faery/Getty Images

En Crimée, le temps est chaud été comme hiver. L’une des stations balnéaires les plus connues de la péninsule est Yalta. La température moyenne annuelle est la même qu’à Sotchi. L’hiver, il y a du brouillard et de la pluie. La neige qui tombe fond vite.

Derbent

Legion Media Legion Media

Cette ville, l’une des plus anciennes de Russie, se trouve sur les bords de la mer Caspienne. Les hivers y sont habituellement doux et les étés, torrides : la température y dépasse souvent les +35°C.

Astrakhan

Legion Media Legion Media

Dans cette ville du delta de la Volga règne un climat continental. L’hiver, la température peut y descendre jusqu’à -20°C. Ensuite, la neige fond complètement et, le lendemain, il fait de nouveau froid et la région se couvre de gel. L’été, le climat est chaud (autour de +30°C) et venteux.

Volgograd

Legion Media Legion Media

Le climat de Volgograd est semblable à celui d’Astrakhan : froid l’hiver et chaud l’été. Depuis que des relevés météorologiques sont faits, la plus grande amplitude de température a été constatée en 1940 : -33°C l’hiver et +42,6°C l’été.

Grozny

Legion Media Legion Media

Dans la capitale de la Tchétchénie, les étés sont chauds et secs : il y fait souvent plus de +35°C. L’hiver, il fait autour de 0°C. Mais, à cause des vents, la température ressentie est nettement inférieure.

Elista

Kirill Braga/Sputnik Kirill Braga/Sputnik

Dans la capitale de la Kalmoukie, les températures atteignent plus de +40°C l’été et avoisinent 0°C l’hiver. Il arrive qu’elles descendent jusqu’à -20°C, mais le froid ne s’installe jamais longtemps. Il neige rarement à Elista.

