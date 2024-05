Derbent: la ville russe la plus méridionale

Russia Beyond

Ce n’est pas que la ville la plus méridionale (située sur le parallèle 42°), mais aussi l’une des plus anciennes en Russie. Elle a été fondée au VIe siècle avant J-C, et au VIe siècle après J-C, l’on y a construit la forteresse de Naryn-kala (« forteresse solaire »).

Ses murs ont trois mètres d’épaisseur et, à certains endroits, ils atteignent 25 mètres de hauteur. Il s’agit de la forteresse la plus ancienne en Russie.

Par ailleurs, la mosquée Jouma de Derbent est la plus ancienne non seulement en Russie, mais aussi dans l’espace post-soviétique : elle a été construite en 734.

Derbent abrite des dizaines de peuples différents originaires du Daghestan : Lezghiens, Azéris, Darguines, Koumyks, Avars et beaucoup d’autres.

La ville de Derbent était connue sous le nom de « Porte de la Caspienne ». Elle a eu une position stratégique avantageuse : les montagnes du Caucase d’un côté et la mer Caspienne de l’autre. De nos jours, Derbent est devenue l’une des destinations touristiques les plus populaires dans le pays.

