Trois vols en Russie qui fonctionnent comme une machine à remonter le temps

Si vous empruntez ces itinéraires, vous arriverez à destination plus tôt que vous n’êtes parti. Et tout cela à cause du décalage horaire!

La Russie compte pas moins de 11 fuseaux horaires, si bien que les passagers de ces vols se retrouvent littéralement dans une « machine à remonter le temps ».

Petropavlovsk-Kamtchatski – Moscou. La différence d’heure entre Moscou et la capitale de la région du Kamtchatka est de 9 heures, et la durée du vol est de 8 heures et 50 minutes. Vous arrivez donc à Moscou 10 minutes plus tôt que vous n’êtes parti.

Anadyr – Moscou. Entre la Tchoukotka et Moscou, la différence est également de 9 heures, mais le temps de vol est de 8 heures et 10 minutes. L’avion arrive par conséquent 50 minutes avant l’heure de départ.

Magadan – Moscou. Entre les deux villes, le décalage horaire est de 8 heures, mais le vol dure 7 heures 40 minutes. Les passagers arrivent donc 20 minutes avant l’heure du décollage.

Cependant, si vous prenez un vol de Moscou vers ces villes, vous y arriverez près d’un jour plus tard.

Avez-vous déjà voyagé sur de tels vols ?

