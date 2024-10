Le programme touristique pour un séjour de trois jours à Sotchi réussi 

Suivez Russia Beyond sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

Située sur la côte orientale de la mer Noire, Sotchi est desservie par de très nombreuses compagnies aériennes russes et étrangères. Il est non seulement possible de s’y rendre à partir des grandes villes russes, mais aussi de seize pays, dont l’Égypte, la Turquie, l’Arménie, l’Azerbaïdjan et la Géorgie.

On peut donc facilement y passer un week-end prolongé. L’été, on profitera de la mer : les premières plages se trouvent à dix minutes en voiture de l’aéroport. L’hiver, on s’adonnera aux joies du ski dans les montagnes de l’arrière-pays.

Nous vous avons concocté le programme d’un séjour de trois jours qui vous permettra de découvrir les montagnes, la mer, les curiosités culturelles et les installations sportives, héritage des Jeux olympiques d’hiver de 2014.

Jour 1

Gare maritime de Sotchi Serjio74/Getty Images Serjio74/Getty Images

Arrivée à l’aéroport qui se situe dans le quartier d’Adler. Vous sentirez l’air marin dès votre descente d’avion. Prenez l’omnibus qui vous emmènera à Sotchi. De la gare, descendez flâner sur la promenade qui longe la mer. Profitez du panorama à la terrasse d’un des nombreux mini-cafés et achetez un souvenir dans les petits magasins du bord de mer. N’oubliez pas de prendre le temps d’admirer la gare maritime de Sotchi dans le style Art Déco soviétique.

Visitez ensuite le dendrarium de Sotchi où poussent des centaines d’essences sub-tropicales. Vous pourrez également descendre de la partie supérieure à la partie inférieure du parc en téléphérique en admirant la mer et la montagne. En arrivant en bas, n’oubliez pas d’aller rendre visite aux pélicans pensionnaires du parc.

Dendrarium de Sotchi. Photo de couverture : Igor Onoutchine/Sputnik

Prenez ensuite un taxi ou une voiture en auto-partage (ce service de location est très développé à Sotchi) et montez à la datcha de Staline à Matsesta, un autre quartier de la ville. Si vous décidez d’y aller en omnibus, il vous faudra gravir la côte en sortant de la gare. Au cours de la visite guidée, vous découvrirez différentes essences de pins, entendrez des anecdotes sur la piscine d’eau de mer de Joseph Staline et apprendrez pourquoi les rideaux ne traînent pas sur le sol (réponse : pour que personne ne puisse se dissimuler derrière).

Datcha de Staline. Photo de couverture : Nikita Jurginson/Getty Images

Dînez dans un des restaurants du bord de mer, dégustez un verre du vin mousseux du cru et finissez la soirée en dansant sur les airs joués par les musiciens de rue.

Jour 2

Si la saison le permet encore (de mai à octobre), retournez à Adler et prenez un bain de mer.

Plage de Sotchi en octobre

Faites une promenade en bord de mer ou le long du... torrent Mzymta. Sur votre chemin, vous trouverez aussi de nombreux cafés et magasins divers et variés.

Stade Ficht Mariya Mastepanova/Getty Images Mariya Mastepanova/Getty Images

N’hésitez pas à assister à des manifestations organisées dans les infrastructures sportives qui se trouvent dans ce quartier. Par exemple, à un match de football dans le stade olympique Ficht qui accueillit des rencontres de la Coupe du Monde de 2018 ou bien encore à un match de hockey dans le Grand palais des glaces voisin.

Grand palais des glaces otaraev74/Getty Images otaraev74/Getty Images

Sotchi organise de nombreuses compétitions sportives, dont des marathons et des triathlons auxquels vous pourrez participer.

Si vous visitez la ville avec vos enfants, emmenez-les au Sotchi Park. Ils seront heureux de monter sur les manèges et de faire un tour de grand-roue.

Irina Kononova/Getty Images Irina Kononova/Getty Images

Entre 19 et 20 heures, assistez au spectacle des fontaines dansantes près de la flamme olympique.

Jour 3

Il est temps de découvrir la montagne ! Vous pouvez y monter en omnibus, autobus, taxi ou voiture louée en auto-partage (il y a de nombreux parkings de car-sharing même en altitude). De nouvelles infrastructures routières et ferroviaires ont été construites pour les Jeux olympiques et sont de véritables miracles du génie civil. Si vous ne prenez pas la route en lacets, vous ne vous apercevrez même pas être passé de l’altitude 0 au bord de la mer à celle de 560 mètres à laquelle se trouve Krasnaïa Poliana.

Roza Khoutor Olga Pankova/Getty Images Olga Pankova/Getty Images

Krasnaïa Poliana - la belle clairière - est le nom donné à plusieurs stations de ski (Rosa Khoutor, Krasnaïa Poliana et Gazprom). On peut y skier de la fin décembre à la mi-mars.

Même si vous visitez Sotchi en dehors de la saison de ski, prenez le temps de faire une excursion en montagne.

Empruntez le téléphérique jusqu’au village olympique de Rosa Khoutor. Il y a des hôtels et des restaurants agréables, une piste de luge d’été, une piste de tubing (même l’été) et une ferme d’alpagas.

Pic Roza Vladimir Astapkovich/Sputnik Vladimir Astapkovich/Sputnik

À Rosa Khoutor, vous trouverez un autre téléphérique qui vous emmènera au sommet du PicRosa à 2 320 mètres d’altitude. Vous pourrez y faire des photos sur des balançoires suspendues au-dessus du vide, prendre un télésiège pour aller admirer les cascades et le panorama qui s’ouvre sur la chaîne du Caucase. Habillez-vous chaudement : en altitude, le temps est froid et venteux même en été.

Casino de Sotchi Mariya Mastepanova/Getty Images Mariya Mastepanova/Getty Images

Le soir, faites un détour au casino Krasnaïa Poliana, situé dans l’une des 4 zones où les casinos sont autorisés en Russie. Ne vous laissez pas gagner par la fièvre du jeu et surtout ne jouez pas l’argent qui vous permettra de rejoindre l’aéroport !

